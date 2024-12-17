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別讓雙手洩漏年齡！3款護手霜推薦　全力防堵老化跡象

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記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

保養可別只是臉上功夫，不顧好雙手，小心老化跡象洩漏年齡，新一代護手霜，保濕潤澤已是基本功能，療癒香氣已成為加分選項，為了呵護嬌嫩雙手，更添加舒緩成分，有效增加保護屏障，不讓雙手肌膚受到傷害。

▲▼護手霜。（圖／品牌提供）

▲EX NIHILO 濃香潤澤護手霜，45ml，1,950元。

EX NIHILO推出品牌首款香水系列護手霜，忠於原始香調精髓，將四款人氣香調— 迷走緋花、極野漫旅、聖多諾黑352、湛藍之斐以全新香氛姿態演繹。以92%天然成分調製，質地輕盈絲滑，專為滋養、潤澤與保護雙手而設計，敏感肌也適用。精巧45ml包裝隨身攜帶奢華香氣，讓雙手時刻散發迷人芬芳。

▲▼護手霜。（圖／品牌提供）

▲SAWAA 方舟舒緩滋養護手霜，75ml，980元。

秋冬季節交替肌膚容易出現搔癢脫皮等不適反應，導致肌膚變得敏感泛紅。SAWAA為此將熱銷單品-方舟舒緩滋養護手霜推出 75ml 加大版本。產品中添加專利蓼藍萃取能抵抗紫外線傷害，也是敏感肌護理首選 ，有效舒緩不適感並保護角質層不受紫外線傷害。

▲▼護手霜。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 奇幻之旅梅爾玫瑰護手霜（限量），30ml，420元。

蘊含5%乳油木果油、向日葵籽油，給予肌膚潤澤及強化保護屏障，能保濕鎖水、舒緩修護手部肌膚，千葉玫瑰花水、千葉玫瑰花萃取、大馬士革玫瑰精華油、大馬士革玫瑰萃取賦予雙手芬芳香氣並滋潤手部肌膚，全新彈蓋設計讓使用更加便利順手。

關鍵字：

護手霜, 保養, 護膚, 敏感肌, 香氛

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