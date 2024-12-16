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成年人追求的友誼是「舒適」　自在的「相處模式」是沒有目的性的接近

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文／人物誌

人際關係一直都是人生課題。關於友情觀，每個年紀所追尋的感覺都不同。以前的我們可能覺得朋友越多越好，總是汲汲營營的參與各種聚會，付出大量的時間與精力，只為了融入人群。

不過，隨著年紀增長，在友誼的選擇上反而更在乎舒適感。「自在」應該就是成年人在友情中最想獲得，也是最難尋的。翻開好友名單，那個能讓你感到自在的人，是什麼樣的人呢？而你們之間的相處模式又是如何？以下這幾點是交友小撇步，只要掌握其中要點，一定能與人擁有良好的社交模式。

▲成年人在友情中最想獲得的就是自在。（圖／《偶然成為家人》劇照，下同）

1.不計較小事情

凡是都以自己不吃虧為原則，愛計較的朋友，應該是最讓人心累的代表。多一分、少一分都得算得仔仔細細，這種友情可能經歷再多難題，在別人眼裡都看似脆弱，更別說這樣的相處模式能讓人感到舒服。

不與別人計較，其實也是不與自己計較。有時候計較的太多，反而會讓自己失去更多。而這邊所指的不計較，倒也不是要委屈自己。而是在許多小事情上，不必太分清得失。「互相」才是友情保存的關鍵，有來有往能讓感情長存。

2.不反駁、不爭論對錯

在成年人的世界，每個人都是「對與對」的爭論，沒有人會覺得自己是錯的，所以在察覺對方與自己意見分歧或認知不同時，也不需要過度的爭辯，更不必反駁，特別是在感情、政治、信仰等話題上。

每個人都是獨立的個體，在歲月的洗禮下，我們對於世界的認知，是更具體化，也更根深蒂固的。在這樣的條件下，每個人的說法、想法都是對的，也很難被他人左右，所以爭論對錯往往也沒那麼必要。

不過，若是很想參與話題，可以用分享想法的態度，讓話題延續，既能活絡氣氛，也不傷和氣。

3.與朋友相處不帶目的性

這點在成年人的世界應該是最難的。這也是為什麼大家總說進入職場後，很難交到真心朋友的原因吧。在進入混沌的世界裡，為了各自想達成的目標，與人相處時也多了更深的考量。在有限的時間裡，與誰見面能獲得利益，也許是長大後的社交標準。

雖然這樣的情誼讓人失望，不過幸好判斷朋友是否有目的性的接近還不算太難。只要察覺到這樣的感受，真的就可以看淡這段關係。畢竟時間有限，把時間留給真正的朋友，才能獲得最自在的相處時光。

延伸閱讀

別把關係搞砸！用「漸行漸遠」的心態，慢慢遠離不適合的人

認知人與人的界線，即使是好朋友，開玩笑也得抓好界線

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 交友, 社交, 友誼, 人際關係

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