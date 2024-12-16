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怕冷人救星！超可愛造型暖暖包集合　蠟筆小新、人魚漢頓粉絲必收

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記者曾怡嘉／綜合報導

氣溫急凍，這時候來個暖暖包，簡直就是怕冷人的救星！以往的暖暖包總是太單調？寶雅今年引進多款可愛造型暖暖包，讓人陷入選擇障礙，像是人魚漢頓、酷洛米，甚至是蠟筆小新三角褲的造型通通都有，超可愛保暖小物，趕快買起來！

▲▼造型暖暖包。（圖／品牌提供）

▲蠟筆小新造型暖暖包10入-可愛逗趣，119元。

說到冬天經常手腳冰冷，常常會使用到暖暖包，這款超巨造型包裝，不僅貼心還可以當交換禮物，內含六種可愛款式，讓你天天換上不同好心情。

▲▼造型暖暖包。（圖／品牌提供）

▲人魚漢頓造型暖暖包10入-大臉款，119元。

人魚漢頓也推出造型暖暖包，這個冬天再也不用擔心手腳冰冷啦！價格親民，買來囤貨也不心疼，這麼可愛又實用的小物，不帶幾個回家真的對不起自己，漢頓迷一定要收！

▲▼造型暖暖包。（圖／品牌提供）

▲Hello Kitty暖暖包10入-馬卡龍手握式，99元。

可愛Hello Kitty外包裝設計，小巧方便攜帶即開即熱，10小時發熱恆溫持久，嚴選優質原料有效減緩溫度流失，不管是日常外出使用還是女生經期來，都是非常療癒的保暖小物。

▲▼造型暖暖包。（圖／品牌提供）

▲酷洛米造型暖暖包10入-萌萌大頭款，119元。

酷洛米粉絲看過來，那麼可愛的造型絕對必收，拿在手上絕對是大家注目的焦點，無論什麼時候都能取暖，讓你上學、工作變得更有動力。

▲▼造型暖暖包。（圖／品牌提供）

▲航海王暖暖包10入-懸賞單款，109元。

航海王迷們注意啦！這款懸賞單暖暖包，每打開一個就像抽卡一樣，感覺就像把航海王的世界帶在身上！ 這個冬天，就讓航海王陪你一起度過。

▲▼造型暖暖包。（圖／Unsplash）

▲（圖／Unsplash）

而天氣一冷讓人容易發懶，屈臣氏建議仍應規律運動才能維持身體機能與促進循環，而天冷時運動務必注意做好活動前的暖身與關鍵保健以防受傷，將暖身時間拉長比夏天時多5至10分鐘之外，也可透過日常補充關鍵保健品，如軟骨素、葡萄糖胺、非變形二型膠原蛋白等，補足行動所需的營養，此外，更可以藉由攝取高濃度EPA的魚油產品，加強代謝循環與運動後的恢復、增強體力，讓冬天的運動事半功倍。

關鍵字：

寶雅, 暖暖包, 冬天, 保暖, 可愛, 屈臣氏

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