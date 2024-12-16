郭富城凍齡帥照曝光　自招是嚴父期盼孩子「成為比我更優秀的人」

記者鮑璿安／綜合報導

香港天王郭富城將在月底於台北小巨蛋開演唱會，此前他登上《Marie Claire Taiwan美麗佳人》擔任12月號封面人物，他換上Gucci西裝和丹寧套裝展現帥氣形象，也罕見分享了自己是嚴父的一面，「我期待我的孩子，能成為比我更優秀的人」。

▲郭富城出道40年魅力依舊 。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

郭富城出道40年魅力依舊，這次拍攝更可見到他逆齡狀態，他換上Gucci藍色水洗棉質牛仔夾克搭配牛仔褲，無論是正裝、休閒模樣都難不倒，接著演繹黑色羊毛單排扣西裝夾克，彰顯十足的熟男魅力。郭富城也透露自己對於年齡的看法，他提到：「人們都說，藝人到了某個年齡，可能就跳不動唱不了。人家可能也會質疑你年紀大了這麼多還行嗎？但是當站上舞台，覺得自己一直維持在三、四十出頭歲的狀態，年齡只是一個數字，最重要的是，你要肯定你自己。」

▲郭富城提到家庭的快樂，是無法形容的 。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

談到家庭生活，郭富城說：「家庭的快樂，是無法形容的。當你成為太太的丈夫、成為孩子的爸爸，那種溫暖與快樂，是無可比擬的。家庭，絕對是人生的里程碑之一。」聊起家中兩位女兒，嘴角的幸福更是藏不住，他繼續說：「我算是所謂的嚴父，教育方針是『有條件下的好好玩樂、好好休息』。要守規矩守紀律，犯錯時不能馬乎必須當下改正，因為我也是這樣的人，我期待我的孩子，能成為比我更優秀的人。」