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奧運冷面射擊手金藝智、貝克漢兒登Balenciaga廣告！爆款Rodeo包再進化

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記者鮑璿安／台北報導

Balenciaga每每發表形象照都是話題焦點，這次帶來名為「This is a Balenciaga Campaign by Juergen Teller」的廣告大片，不光貝克漢二兒子羅密歐Romeo Beckham參與拍攝，連今年巴黎奧運上以冷臉之姿奪得銀牌的南韓射擊選手金藝智也加入，可說是驚喜連連。

▲▼ balenciaga。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga。（圖／品牌提供）

▲南韓射擊選手金藝智。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga。（圖／品牌提供）

▲貝克漢二兒子羅密歐Romeo Beckham參與拍攝。（圖／品牌提供）

Balenciaga發佈在巴黎拍攝的全新形象照，德國攝影師Juergen Teller掌鏡，主角們端坐或斜倚在Demna私人收藏的古董傢俱上，背景則是巴黎熟悉的地標與多樣街區，捕捉下最真實自然的一瞬。金藝智換上寬大比例的丹寧夾克搭配上解構手法的褲裝，冷酷模樣與Balenciaga品牌基調不謀而合。

▲▼ balenciaga。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga發佈在巴黎拍攝的全新形象照，德國攝影師Juergen Teller掌鏡。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga的新包款也一同出鏡。（圖／品牌提供）

Balenciaga的新包款也一同出鏡，這次的新面孔Hampton旅行包，以光面小牛皮材質配有以Bel Air為靈感的裝飾性搭蓋，想必又是熱門款式。而備受極簡愛好者喜愛的Rodeo托特包持續進化，與經典Hourglass系列都一同升格為方便攜帶的手提包，彰顯摩登與街頭互相融合的態度。

▲▼gucci。（圖／品牌提供）

▲▼gucci。（圖／品牌提供）

▲雙G Logo致敬品牌創辦人Guccio Gucci名字縮寫，形成倒立相扣的圓圈結構，點綴在包身中央。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Blondie老花迷你肩背包。NT$94,500。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Blondie酒紅色相機包，NT$94,500。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Blondie麂皮墨綠色肩背包M號，NT$126,000。（圖／品牌提供）

同時，Gucci經典Blondie手袋終於在2025早春系列宣告回歸，這股巨大的70年代復古影響力正在蔓延，相信已經聽見不少品牌愛好者的歡呼，創意總監Sabato De Sarno將標誌性的雙G標誌重新解讀，注入現代流行視角，為品牌再創巔峰之作。Gucci Blondie的核心要素莫過於中央的雙G Logo，致敬品牌創辦人Guccio Gucci名字的縮寫，形成倒立相扣的圓圈結構，點綴在包身中央，部分款式則搭配上手把，帶出品牌強而有力的馬術文化，形成濃濃的復古意涵。配色方面也有革新，同時換上了新Gucci時代代表性的「Ancora」酒紅色，迷人之中帶點慵懶個性，也提供焦糖色、黑色皮革，繼續訴說著Sabato的流行經典。

關鍵字：

Balenciaga, 形象照, 廣告大片, 金藝智, 羅密歐Beckham

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