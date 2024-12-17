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《一箱情緣》徐玄振根本職場穿搭教科書！3套優雅造型、同款包詢問度高

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《一箱情緣》徐玄振戲裡造型根本職場女生的穿搭教科書！盤點劇中最多網友詢問的經典造型，真的每套都優雅又有氣質！

▲徐玄振。（圖／翻攝自Netflix IG）

圖文／CTWANT

最近Netflix熱播韓劇的《一箱情緣》，每次小編看劇時，總是忍不住被徐玄振戲裡的造型給吸住眼球！不管從身上的服裝到搭配的包款配件，全都符合”優雅氣質”這4個字，真的所有上班族都該學起來！

Look1：棕色大衣 X 牛奶糖色提包

2025年的Pantone流行色「摩卡慕斯」，徐玄振已經搶先示範給妳看了！以同色調的駝色針織衫搭配卡其色大衣，再拎上Delvaux的Brillant牛奶糖色提包，不只顏色很協調，還很有季節氛圍感。

《一箱情緣》徐玄振戲裡造型根本職場女生的穿搭教科書！盤點劇中最多網友詢問的經典造型，真的每套都優雅又有氣質！

▲徐玄振示範的Delvaux Brillant MM牛奶糖色提包／價格店洽。（圖／翻攝自Netflix IG、品牌提供）

Look2：米白色套裝 X 黑色提包

套裝不一定只能走幹練路線，如果下身是過膝長裙，就能呈現較為溫柔女人味的一面，然後再挑選方正輪廓的Delvaux Tempête黑色包款當搭配，注入適度端莊感印象。

《一箱情緣》徐玄振戲裡造型根本職場女生的穿搭教科書！盤點劇中最多網友詢問的經典造型，真的每套都優雅又有氣質！

▲徐玄振示範的Delvaux Tempête MM黑色提包／價格店洽。（圖／翻攝自Netflix IG、品牌提供）

Look3：黑色大衣 X 黑色側肩包

OL衣櫥裡絕對都有的白色襯衫和黑色大衣，當然是萬年不敗的完美組合，而為了符合戲裡內斂沉穩的個性人設，徐玄振在配件上也刻意搭配同樣黑色的Longchamp Box-Trot包款，沒有過多繁複細節，僅以金色翻摺壓釦增添一抹低調時髦感。

《一箱情緣》徐玄振戲裡造型根本職場女生的穿搭教科書！盤點劇中最多網友詢問的經典造型，真的每套都優雅又有氣質！

▲徐玄振示範的Longchamp BOX-TROT系列斜揹袋／21,200元。（圖／翻攝自Netflix IG、品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 《一箱情緣》, 徐玄振精品, 包包, DELVAUX, LONGCHAMP

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