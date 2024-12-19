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《現在撥打的電話》蔡秀彬私服是女生西裝穿搭範本　3款愛包平價好入手

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Netflix新韓劇《現在撥打的電話》播出後，飾演女主角的蔡秀彬人氣也跟著直直上升，從她的私服裡我們發現，她簡直是女生們西裝穿搭的範本！

由柳演錫、蔡秀彬攜手主演的Netflix新劇《現在撥打的電話》，改編自同名網路小說，兩人飾演一對先婚後愛的夫妻，刺激又反轉的劇情才播出幾集就已經掀起熱烈話題，接下來會怎麼發展令劇迷超期待！女主角蔡秀彬以無辜的狗狗相擄獲人心，不過觀察她私底下的模樣，發現她經常穿著率性西裝，其中編輯收集了幾套必看造型，可作為「女生西裝穿搭」範本參考。

《現在撥打的電話》蔡秀彬私服西裝穿搭

同色系西裝穿搭

選用同色系單品是蔡秀彬的西裝穿搭技巧之一，森林綠色的Ferragamo中性剪裁西裝外套內，搭配的也是一件透視感的同色系襯衫，腳下的瑪莉珍鞋則為造型增添一種風格碰撞的態度。

男友風寬鬆西裝

版型寬大的西裝外套，有種偷穿男友衣服的感覺，蔡秀彬於男友風西裝外套內疊搭同樣Oversized的白襯衫，並讓大領片翻出營造層次效果，下身失蹤方式則能拉長身形，露出纖細的部位。

丹寧休閒混搭風

蔡秀彬也為各位示範最日常的西裝穿搭，一件線條俐落、輕薄基礎的西裝外套，只需要最簡單的白色T恤和丹寧褲裝，就能穿出知性都會女性的氣質。

俏麗西裝連身裙

即使是中性的西裝也能穿出少女感！蔡秀彬這一套造型是由雙排扣西裝延伸而成的短洋裝，甜美俏麗之餘，襯衫、領帶的搭配也為她增加帥氣。

《現在撥打的電話》蔡秀彬3款愛包分享

Ferragamo Hug Bag

蔡秀彬在秋冬季節的西裝造型裡，背上一只Ferragamo的Hug Bag，此為創意總監Maximilian Davis為品牌所設計的包型，包身兩側向前包覆的繫帶，就像正在擁抱的雙手，將溫暖的寓意注入了時髦的包型。

Emis丹寧Hobo包

非常受到台灣民眾歡迎的韓國平價品牌Emis，蔡秀彬也是粉絲之一，她曾在私服中背上這款Emis的丹寧Hobo包，撞色異材質拼接休閒又抓眼，同時也是日常生活非常實用的包型，定價為84,000韓元，約台幣1,906元。

COS雲朵包

COS推出的雲朵包系列在韓國可說是人手一顆，從韓妞到韓星都不例外，蔡秀彬擁有的則是一款中型尺寸的粉色COS雲朵包，並再度與西裝外套造型來搭配，完全是溫柔小姐姐的造型範本。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 現在撥打的電話, 蔡秀彬, 西裝, 穿搭

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