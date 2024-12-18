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消費者調查「過半數民眾不婚不生」創新高　喜歡「一人享受靜寂時空」

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▲▼單親,單親媽媽,單親家庭,小孩,媽媽,夕陽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲2025消費者型態市場趨勢調查，有過半數的調查民眾表示不一定要結婚有小孩。（圖／東方線上提供、pexels、unsplash、xFrame）

記者蔡惠如／綜合報導

面對全球通膨壓力和社會結構改變，消費者的價值觀與生活型態正經歷大幅度的轉變。根據東方線上最新發表的《2025消費者型態市場趨勢》報告，台灣的未來社會正走向獨身化、個人化與新價值取向。其中有過半數民眾認為不結婚、沒有孩子也無所謂，創歷年新高。

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「不婚不生」成趨勢，50%的人選擇一人生活
疫情後出現「隱形泡泡」概念，意即保留安全距離與自在空間，更多消費者喜歡「選擇性的互動」，注重自我空間與獨處快樂。調查指出72.2%的人喜歡隔窗觀察生活，僅27.8％會進入人群參與；70.6%的人偏好「一個人享受靜寂時空」，遠大於「一群好友歡唱聚餐」的29.4%。

▲2025消費者型態市場趨勢調查。（圖／東方線上提供）

▲消費者越來越重視照顧好自我，對「小孩」的需求持續下降。
故延伸到51.4% 的人認為不一定要有孩子，67.5% 的人認為不結婚也無所謂，反映出當前台灣年輕世代對傳統家庭價值的轉變。獨處的偏好不僅體現在生活選擇上，也延伸至社會參與度調查中，對政治的冷感成為另一大指標，只有 57.8% 的受訪者關心國內政治情勢，為五年來新低；「自己過得好就好」的觀念則達到 43.5% 的五年新高。

▲2025消費者型態市場趨勢調查。（圖／東方線上提供）

▲根據東方線上統計，消費者對政治、社會或鄰里的關注程度都降低。
隱形泡泡與消費邊界：一人經濟浪潮帶動小宅商機
隨著獨居人口攀升至12.3%，一人經濟成為新市場焦點。從單人火鍋、小型家電到一人旅行，針對單人族群的商品和服務需求顯著增長，卻仍未完全被市場滿足。報告中也顯示，隨著平均每戶居住面積縮小至 40.1坪，台北小宅比例更達 36.1%，消費者對家電和家具的需求也從體積小、功能多元的方向進化。而多功能家具、租賃共享空間及小空間設計服務逐漸成為新的成長點。

▲2025消費者型態市場趨勢調查。（圖／東方線上提供）

▲根據調查，消費者對於「金錢/財富」的渴求全齡走高。

通膨壓力下的小確幸與金錢至上
壟罩在消費通膨與烏俄戰爭的影響下，金錢、健康、安定、親情、青春、生活意義六項裡，僅重視「金錢」比例攀升，其餘全數下滑，儘管消費者的健康與外貌投資減少，但在熱愛的事物上依然敢於花錢，2024年國外旅遊比例達到 58%，年增9個百分點，有出國者平均出國1.8次，較2023年的1.6次有所增加，且有23%的受訪者都增加出國意願。

▲2025消費者型態市場趨勢調查。（圖／東方線上提供）

▲大巨蛋2024年進場人數達123萬人，引爆商圈新動能。

2024年3至11月台北大巨蛋進場觀看球賽總人數達123萬人次，包含球賽與演唱會共計55場，帶動500公尺內商圈整體銷額顯著增長40%，餐飲類成長31%、便利商店銷售成長7%、停車場收益成長89%。可見消費者仍願意為所愛的興趣買單，無論是旅遊或看一場喜愛的演唱會，都成了通膨壓力中平衡的小確幸。

▲2025消費者型態市場趨勢調查。（圖／東方線上提供）

▲台灣目前新社會重構中，產生許多隱形商機。

新社會重構：跨文化與跨物種的共存
執行長蔡鴻賢強調，台灣正在重構一個「跨世代、跨文化、跨物種」的社會結構。例如在409萬老年人口中，越來越多空巢老人，將寵物視為新的家庭成員，而外籍移工與新住民的增加，則促進了文化融合與勞動力補充，台灣目前約有 222 萬隻登記在案的居家寵物，寵物產業需求隨之水漲船高。

▲▼孝順,長輩,家庭,兒女。（圖／取自免費圖庫pexels）

AI助攻生活方式 年輕世代成應用主力
AI技術的普及正改變商業與生活模式。從 人臉辨識 (39%) 到 語音助理 (36%)，消費者日常生活中AI應用比例逐年增加，20代民眾中更有 79.1% 使用過 AI 工具，顯著高於其他世代。然而，AI服務仍在適應期，72.8% 的人對AI客服感到不適應，主要原因是溝通效率低下或缺乏人性化互動。

關鍵字：

社會轉變, 一人經濟, 通膨壓力, 跨文化, AI助攻

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