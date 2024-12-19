車銀優《芬蘭租屋生活》全程素顏依舊超帥！加碼3款美妝男生也要懂保養

▲車銀優出演韓綜《芬蘭租屋生活》。（圖／翻攝自小紅書）

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天氣這麼冷看帥哥提振一下精神很可以吧XD？跟小編一樣有這個需求的女孩，大力推荐由李帝勳、李東輝與車銀優、郭東延共同出演的韓綜實境節目《芬蘭租屋生活》，當中最吸睛的男1，當然是有著「臉蛋天才」之稱的車銀優，就算是以男大生樣貌的素顏全程入鏡，也完全不減他的帥氣程度。

不管是躺在床上剛起床有點睡眼惺忪的樣子，還是一件簡單大學T搭配黑框眼鏡的日常造型，節目裡的「野生車銀優」雖然個性有點調皮搗蛋，很愛和哥哥郭東廷相愛相殺XD，但不得不說，看到車銀優宛如少女漫畫男主角般真情流露的開心笑容，難怪網友會說追完之後鐵定被圈粉>////<，任何男生在車銀優這位「臉蛋天才」面前，真的只有先認輸的份啊。

不過車銀優可不是仗著自己的神基因就肆無忌憚，其實之前他就曾因為長痘痘粉刺對粉絲自責道歉，因此為了讓粉絲們看到自己最好的一面，現在他可是十分認真做肌膚管理，不只卸妝清潔超仔細，也會加強保濕、敷面膜，才能達成現在的完美素顏狀態喔。

想要留給女生好印象，沒有車銀優的高顏值沒關係，有他的透亮膚質、乾淨妝容也很可以！以下小編加碼推薦幾款近期很受男生歡迎的高好評美妝品項，因為都是簡單好上手不複雜的使用方式，懶人族也完全沒問題喔。

不想被說老？男生也要懂抗老

KANEBO這罐被暱稱為#大K循環精的「肌底調和循環精華」， 主打可一次達到緊緻、水潤、透亮的多重功效，更棒的是滲透力非常快速，輕抹上臉後短短一分鐘就被吸收，完全沒有黏膩感，比起容易過於厚重的霜狀類產品，是男生想開始嘗試抗老保養的首選無誤。

▲KANEBO肌底調和循環精華60ml／4,600元。洗臉後先以肌底調和循環精華開啟保養序幕，有助於提升後續保養品滲透，打造飽滿柔嫩的肌膚。（圖／品牌提供）

嘴唇的細節部位別忘記！

不只女生需要護唇膏，天氣太冷時男生的嘴唇也很容易出現乾燥死皮問題！這種時候建議可採用L:A BRUKET的護唇三步驟，先以270莓果溫和柔化唇霜幫雙唇去角質，接著用271海藻修護潤澤唇膜厚敷，最後再薄薄抹上一層護唇棒，一個禮拜只要做1~2次，就不怕和女友接吻時出現嘴唇脫皮的窘境。

▲L:A BRUKET 270莓果溫和柔化唇霜、271海藻修護潤澤唇膜，是唇部周間護理的好選擇。（圖／吳雅鈴攝）

▲新推出的309薄荷急救護唇棒、311橙花晚安護唇棒，可直接入手「夜間修護潤唇組2入」，才剛上市就賣到缺貨，超多男生都來搶！（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

自然不凌亂的眉型大加分

大部分男生都覺得上底妝有點太over，但對於會影響視覺印象的「眉妝」反而接受度很高！不過不管你想嘗試怎樣的眉妝，建議每個月都要先到benefit的「蜜蠟修眉」找修眉師幫你先打理好大致的眉型，接著選擇具備色彩填充＋塑型可一支搞定的「我的精緻眉采膏」，以類似梳頭髮的概念來梳整毛流，就能打造毛色柔和均勻的原生毛流感。

▲透過benefit的蜜蠟修眉服務，不僅修整好的眉型可以維持3~4周，長出來的新生毛也不會有粗黑雜毛感喔。（圖／品牌提供）

▲想要單靠一個眉妝工具搞定眉色、眉型的話，benefit的「我的精緻眉采膏」就很適合你！（圖／吳雅鈴攝）

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