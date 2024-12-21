年末派對驚豔全場的高級感穿搭　下班從容小洋裝、露背禮服續攤照樣美

圖文／鏡週刊
剩下不到半個月，2024年就要結束了啊！
同時也在倒數計時的就是年底前的各式派對；
忍辱負重了一年的壓力，在歲末年終絕對要大鳴大放
不管是高調的閃閃亮亮或是欲言又止的性感
記住，走進派對就是妳的主場；
這一次允許自己不再人間清醒
就這麼一回放膽的微醺
差點高跟鞋當杯子
大片的裸露是視覺的搶眼焦點
但是小部分的挖空細節
則是性感魅力的展現
脫下武裝了一整天的高跟鞋
今晚我只想跟自己喝一杯。
鼓起勇氣關掉濾鏡
我們總活在別人的眼光中
也活在社群網站上的人設裡
可否只在這一次
我想活在自己沒有濾鏡的鏡頭下
聽著喀擦喀擦的聲音
原來真實的我
比被亮片圍裹時還要閃閃發光。
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下了班才活了過來
下班後趕赴的派對
務必從容不慌亂
而營造出悠然神情的祕器
必然是件銀的隱約的小洋裝與西外。
工作時不算張揚
派對時可以奔放
游刃有餘的奔赴公事與私生活
是一種上班女郎才心領神會的樂趣。
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唬人詐騙集團自首
氣勢有時候是端出來的。
薄紗點綴的洋裝走上了小女人路線
是種秀秀氣氣的文靜
動物圖紋大衣很能偽裝出強大氣場
讓唬人這種行為
有超級虛張聲勢的效果
在派對玩樂的夜晚
就算我獨自一人也不擔心被欺負。
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背景殺手不好當咧
今晚我想當個背影殺手。
當你意興闌珊和我聊天完沒有續攤之意時
彼此錯肩後你的驚訝與懊悔
會讓你回想起我方才好多的眼神迷濛
。
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