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年末派對驚豔全場的高級感穿搭　下班從容小洋裝、露背禮服續攤照樣美

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圖文／鏡週刊

剩下不到半個月，2024年就要結束了啊！

同時也在倒數計時的就是年底前的各式派對；

忍辱負重了一年的壓力，在歲末年終絕對要大鳴大放

不管是高調的閃閃亮亮或是欲言又止的性感

記住，走進派對就是妳的主場；

這一次允許自己不再人間清醒

就這麼一回放膽的微醺

差點高跟鞋當杯子

大片的裸露是視覺的搶眼焦點

但是小部分的挖空細節

則是性感魅力的展現

脫下武裝了一整天的高跟鞋

今晚我只想跟自己喝一杯。

鼓起勇氣關掉濾鏡

我們總活在別人的眼光中

也活在社群網站上的人設裡

可否只在這一次

我想活在自己沒有濾鏡的鏡頭下

聽著喀擦喀擦的聲音

原來真實的我

比被亮片圍裹時還要閃閃發光。

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下了班才活了過來

下班後趕赴的派對

務必從容不慌亂

而營造出悠然神情的祕器

必然是件銀的隱約的小洋裝與西外。

工作時不算張揚

派對時可以奔放

游刃有餘的奔赴公事與私生活

是一種上班女郎才心領神會的樂趣。

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唬人詐騙集團自首

氣勢有時候是端出來的。

薄紗點綴的洋裝走上了小女人路線

是種秀秀氣氣的文靜

動物圖紋大衣很能偽裝出強大氣場

讓唬人這種行為

有超級虛張聲勢的效果

在派對玩樂的夜晚

就算我獨自一人也不擔心被欺負。

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背景殺手不好當咧

今晚我想當個背影殺手。

當你意興闌珊和我聊天完沒有續攤之意時

彼此錯肩後你的驚訝與懊悔

會讓你回想起我方才好多的眼神迷濛

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關鍵字：

鏡週刊, 靚時尚, 派對, 年末, 跑趴, 穿搭

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