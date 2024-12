年末派對驚豔全場的高級感穿搭　下班從容小洋裝、露背禮服續攤照樣美

圖文/鏡週刊

剩下不到半個月,2024年就要結束了啊!

同時也在倒數計時的就是年底前的各式派對;

忍辱負重了一年的壓力,在歲末年終絕對要大鳴大放

不管是高調的閃閃亮亮或是欲言又止的性感

記住,走進派對就是妳的主場;

這一次允許自己不再人間清醒

就這麼一回放膽的微醺

差點高跟鞋當杯子

大片的裸露是視覺的搶眼焦點

但是小部分的挖空細節

則是性感魅力的展現

脫下武裝了一整天的高跟鞋

今晚我只想跟自己喝一杯。

鼓起勇氣關掉濾鏡

我們總活在別人的眼光中

也活在社群網站上的人設裡

可否只在這一次

我想活在自己沒有濾鏡的鏡頭下

聽著喀擦喀擦的聲音

原來真實的我

比被亮片圍裹時還要閃閃發光。

▲Opal Logo亮片洋裝 NT$10,100 by ALLSAINTS/相框墨鏡 NT$2,499 by H&M STUDIO/流蘇耳環 NT$699 by H&M STUDIO/水鑽鏈串戒指 NT$999 by H&M STUDIO/Bobbie Box造型項鍊(做手環) NT$11,500 by ALLSAINTS。

下了班才活了過來

下班後趕赴的派對

務必從容不慌亂

而營造出悠然神情的祕器

必然是件銀的隱約的小洋裝與西外。

工作時不算張揚

派對時可以奔放

游刃有餘的奔赴公事與私生活

是一種上班女郎才心領神會的樂趣。

▲銀黑色西裝外套 NT$24,200by MICHAEL KORS/銀色連身短洋裝 NT$12,990 by maje/Natasha跟靴 價格店洽 by ALLSAINTS/Star雙星造型耳環 NT$4,800 by ALLSAINTS/水鑽鏈串戒指 NT$999 by H&M STUDIO。

唬人詐騙集團自首

氣勢有時候是端出來的。

薄紗點綴的洋裝走上了小女人路線

是種秀秀氣氣的文靜

動物圖紋大衣很能偽裝出強大氣場

讓唬人這種行為

有超級虛張聲勢的效果

在派對玩樂的夜晚

就算我獨自一人也不擔心被欺負。

▲雙面羊毛皮大衣 NT$80,690 by maje/雙層設計縐紗綢緞洋裝NT$3,499 by H&M STUDIO/Rolene金屬鍊跟靴 價格店洽 by ALLSAINTS/珍珠銀項鍊 NT$5,090 by maje/珍珠金項鍊 NT$5,090 by maje。

背景殺手不好當咧

今晚我想當個背影殺手。

當你意興闌珊和我聊天完沒有續攤之意時

彼此錯肩後你的驚訝與懊悔

會讓你回想起我方才好多的眼神迷濛

。

▲露背傘襬洋裝 NT$3,499 by H&M STUDIO/黑色跟鞋 價格店洽 by H&M STUDIO/水鑽鏈串大耳環 NT$1,499 by H&M STUDIO。

化妝:Abby Liu/彪製 髮型:Sanki/黑鵝摩沙HAIRMOSA.LAB Model:周姵辰/丹藍

