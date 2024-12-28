「大馬最美千金」遊日名牌包曬不完　百萬愛馬仕變「媽媽包」

▲陳雪鈴與老公Faliq Nasimuddin帶著兒女到日本過聖誕節。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

馬來西亞富豪陳志遠的掌上明珠、被譽為「大馬最美千金」的陳雪鈴，近日與同樣出身豪門的老公Faliq Nasimuddin，帶著一雙兒女到日本京都、大阪過聖誕節，身價百億千金即使只是短距離的亞洲行，依然是名牌包帶好帶滿，她依穿搭與場合更換包包，此行背著香奈兒（CHANEL）口蓋包是秋冬最新款，而要價上百萬元的愛馬仕（HERMÈS）鱷魚皮柏金包，則被小孩拿去裝薑餅人了。





▲陳雪鈴到京都賞美景，背著香奈兒秋冬新款包。（圖／翻攝chrystan_x IG）





▲香奈兒2024秋冬系列雙面剪羊毛與小羊皮口蓋包，232,100元。（圖／翻攝香奈兒官網）

36歲的陳雪鈴是「白富美」代表人物，不僅是豪門千金、擁有高顏值，也是日本名校早稻田畢業的學霸，學成歸國後成為富豪爸爸陳致遠的得力助手，管理自家商場也自創保養品牌，躍升為成功的女企業家。她善於經營也懂得寵愛自己，每一趟旅行都猶如包包大秀，近日遊京都就背著香奈兒今年秋冬推出的雙面剪羊毛、小羊皮口蓋包，毛茸茸的可愛設計與她暖呼呼焦糖色外套相呼應。





▲陳雪鈴逾百萬元的愛馬仕鱷魚皮柏金包裝著薑餅人。（圖／翻攝chrystan_x IG）

愛馬仕包也是陳雪鈴旅行的必備行頭，此次日本行帶著上百萬元的咖啡色鱷魚皮柏金包，不僅裝私人物品，還裝著兒女的薑餅人，瞬間變成「媽媽包」；隔天她則帶著Miu Miu亮片包出遊，被4歲女兒稱為「美人魚包」，可愛評語讓她忍不住po限時動態與網友分享。





▲陳雪鈴拎的Miu Miu亮片包被女兒稱為美人魚包。（圖／翻攝chrystan_x IG）