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百變髮型女神Karina　從冷艷AI到甜美精靈的時尚進化史

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百變髮型女神 Karina：從冷艷AI到甜美精靈的時尚進化史

▲aespa Karina。（圖／取自Karina IG）

圖文／CTWANT

被譽為「人間AI」美女的超火紅韓國女團aespa隊長Karina（劉知珉）藉綜藝《Synchro You》（싱크로유）拿下了《2024 KBS演藝大賞》綜藝部門年度最佳新人獎，以一襲白色禮服登場的她，絕美又得體，平時髮型多變的她，也以她的招牌優雅捲髮在典禮上備受讚美！一起來看看Karina平實的百變髮型。

1.冷艷黑色長直髮

Karina的招牌黑色長直髮，以順滑柔亮的質感搭配微內扣，呈現冷艷與未來感並存的氛圍，完美呼應她「人間AI」的形象。

2.柔美好人緣捲髮

她經常以柔美的大波浪長捲髮登場，漸層的染髮設計增添層次感，展現成熟又不失溫柔的氣質，是知性與優雅的結合。

3.層次個性中短髮

近期，Karina以輕盈的層次中短髮亮相，髮尾帶有微亂的飄逸感，既隨性又時尚，強調了她宛如虛擬角色般的精緻容顏。

4.俐落高馬尾

在舞台表演中，Karina常以高馬尾造型亮相，搭配髮帶或流線型設計，散發青春活力，塑造個性十足的時尚感。

5.俏皮雙馬尾

Karina的雙馬尾造型為甜美與活力的代表，簡單的髮型設計，展現了她可愛又充滿青春氣息的另一面。

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關鍵字：

周刊王, aespa Karina, 髮型, 髮色

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