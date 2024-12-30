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《魷魚遊戲2》8殘酷金句：把這些麵包丟掉的人不是我，是你們

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記者鮑璿安 ／綜合報導

《魷魚遊戲2》第2季在12月26日於Netflix上線，原班人馬李政宰、李炳憲和魏化儁參與演出，新加入的演出陣容包括任時完、姜河那、朴圭瑛等人，增添不少看點，而劇情延續第一季「成奇勳」成為優勝者後再次以「456號」的身分參加遊戲，更刺激的遊戲環節和人性真相正在等著他，當中也道出了許多金句台詞，一起來看看哪一句最能觸動你！

▲▼《魷魚遊戲2》越罵越夯！上線1天超猛成績曝光　網驚呆：大家都在看。（圖／Netflix提供）

▲《魷魚遊戲2》。（圖／Netflix提供，以下同）

1. 我給過您機會，您做出了選擇，把這些麵包丟掉的人不是我，是你們。

2. 不管你在遊戲裡開槍，還是在外面騙人參賽，都改變不了事實。

3. 他們不是人，他們只是在這個世界上毫無用處的垃圾，我一直這樣告訴自己，努力工作了幾年。

▲▼《魷魚遊戲2》越罵越夯！上線1天超猛成績曝光　網驚呆：大家都在看。（圖／Netflix提供）

4. 然後他們給了我一把槍，感覺還不賴，感覺好像我的存在第一次得到了認可。

5. 為了這次讓所有人一起出去，所以我才回到了這裡。

6. 456號，扮英雄有意思嗎？看好了，你扮演英雄的結果是怎麼樣的。

7. 像你這種人，永遠不可能知道，也不可能理解，我究竟是怎麼活著離開那裡。

8.就算像你說的，我按了叉之後，全員離開，這些人會感謝我當時救了他們的命，說「我現在過得很幸福嗎」？

▲▼《魷魚遊戲2》越罵越夯！上線1天超猛成績曝光　網驚呆：大家都在看。（圖／Netflix提供）

關鍵字：

魷魚, 遊戲, 第2季, 劇情, 網友

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