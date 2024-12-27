蛇年限量球鞋第一波來了！Converse、NB 740　新年踩著經典款一路發

▲蛇年第一波球鞋限量系列搶先報到。 （圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

再過一個月蛇年就要到了，蛇年第一波球鞋限量系列搶先報到，想要在過年時刻提升自己的運氣、能量與時髦喜氣感，就從身上的單品開始搭配！

1.Converse蛇年限定系列

Converse搶先推出蛇年限定系列，這次攜手全球品牌代言人王源身著酷帥Converse皮質夾克搭配蛇年運動風連帽上衣，另外經典Chuck 70鞋款也推出蛇年中華風紅鞋面，將五行元素融入鮮明色彩，呈現高質感拼接鞋面，滿滿喜慶風，讓你的新年踩著時髦紅一路發。

▲Converse經典Chuck 70鞋款也推出蛇年中華風紅鞋面。（圖／品牌提供）

此外，蛇年系列另外也有多雙經典全新鞋款，給你新年祝福！包括全新流星復古運動鞋Run Star Trainer採用經典復古紅縫針勾線設計與仿蛇紋鞋面，搭配具有視覺衝擊力的裂紋反毛皮裝飾與舒適的CX發泡鞋墊，打造愜意風格傳遞新年好運；悠遊All Star（CTAS Cruise）鞋款以不同材質拼接的雙拼色緹花鞋面，配備柔軟Ortholite鞋墊，並加入有質感的仿蛇紋Logo和金屬鏈條，以精緻細節提升新年新氣場。

▲左為Converse悠遊All Star（CTAS Cruise）鞋款，右為Converse Run Star Trainer採用經典復古紅縫針勾線設計與仿蛇紋鞋面。（圖／品牌提供）

▲同步推出新年特色服飾系列，王源同款卡其色拼接夾克為新年造型注入個性力量；溫暖質感與俐落剪裁相結合的女裝夾克以復古線條勾勒。除此之外，點綴蛇年圖案的上衣、襯衫、長褲單品都讓你在寒冬充滿紅色時尚風。 （圖／品牌提供）

2.New Balance邀柯震東和百萬人氣YouTuber韓勾ㄟ金針菇演繹蛇年穿搭

New Balance邀請男星柯震東和百萬人氣YouTuber韓勾ㄟ金針菇一銅演繹新春穿搭迎財「蛇」！兩位人氣代表分別穿上話題鞋款Y2K潮流鞋款740與簡約質感始祖WRPD Runner，為新春注入潮流新意。

▲柯震東演繹New Balance話題鞋款Y2K潮流鞋款740與簡約質感始祖WRPD Runner。（圖／品牌提供）

▲YouTuber韓勾ㄟ金針菇。（圖／品牌提供）

New Balance WRPD Runner呈現未來感十足的低調潮流。無論是日常通勤、城市漫步，還是多元風格的搭配，都能輕鬆駕馭，推出摩卡棕、橄欖綠、奶油白、芝麻灰4色，兼具質感與實用的首選鞋款。

▲New Balance WRPD Runner。（圖／品牌提供）

Nike「靈蛇迎新」系列

除了大人款，小編推薦給妳Nike「靈蛇迎新」的兒童系列，將充滿童趣的卡通蛇圖案融入產品設計，讓孩子們玩轉新年，能量滿滿。

包括大童圓領運動上衣將卡通蛇圖案融入經典Swoosh標誌，幫助孩子們新年好運到、期許他們靈活應變；大童款Nike Dunk Low和幼童款Nike Air Force 1則採用特色鞋舌標籤，與趣味新年裝飾巧妙結合，好看又時髦。

▲Nike靈蛇迎新的兒童系列，將充滿童趣的卡通蛇圖案融入設計。（圖／品牌提供）

延伸閱讀

▸ 8歲童寫數字像「鏡像反射」！被爸媽懷疑智力障礙 醫生揭真相

▸ 不想多付錢！他包廂內掐死女子：神說女生會害我 保全男羈押禁見

▸ 原始連結