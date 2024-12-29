fb ig video ETtoday search mobile

瘦身加速靠「泡腳」！秋冬泡腳避開7大誤區　手腳冰冷也改善

>

文／美人圈

泡腳是加速瘦身的好幫手！雙腳是人體重要的支撐點，因此疲累度也最高，「泡腳」不僅放鬆雙腿，更是加速循環的妙招，楊冪、孫儷、張嘉倪、曾黎等人也都紛紛公開大推「泡腳」是瘦身、養膚、養身的極佳方法。

▲泡腳瘦身 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲張嘉倪曾分享用中藥泡腳。（圖／小紅書＠張嘉倪）

其中《延禧攻略》中的最美妃子順嬪張嘉倪，就曾分享她靠著「中藥泡腳」一周內瘦了4公斤，會準備生薑、艾草、當歸、北芪、黨蔘在一個中藥包裡，並用熱水煮開即可。張嘉倪表示這個方法不但可以去水腫，還會出很多汗。

▲泡腳瘦身 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲張嘉倪。（圖／小紅書＠張嘉倪）

泡腳的好處

除了能夠幫助血液循環、新陳代謝外，更是因為能透過水的溫度、浮力／阻力，來刺激足部穴位，幫助放鬆、去寒、去濕。

▲泡腳瘦身 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲張予曦。（圖／微博@張予曦）

不過，泡腳並不是有泡就好、水是熱的就好，泡錯反而可能得到反效果、白費時間唷！一起來看泡腳誤區有哪些，避開這些誤區，就能大大提高泡腳的效能。

泡腳誤區1.泡越久越好

泡腳會增加血液循環，會使多數的血液往下肢流，導致心臟、帶大腦的血液較少，因此就跟泡湯一樣，泡太久可能會有頭暈的狀況發生，皮膚也會因此變皺、變乾，故理想泡腳時間約為15-30分鐘即可。

泡腳誤區2.吃飽或空腹泡腳

大家都知道吃完飯後，體內大多的血液會集中到消化系統幫助食物消化，若在此時泡腳，則會將血液轉移到下肢，導致消化不良；但這也不代表空腹是良好的泡腳時機，因為空腹時，我們體內的血糖偏低，若在此刻泡腳，很可能造成暈眩。理想狀態下，建議飯後一小時再泡腳會比較好

▲泡腳瘦身 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲Jessica。（圖／IG@jessica.syj）

泡腳誤區3.泡腳水位不夠高

約在腳踝上方四根手指左右有個「三陰穴」，這個穴位是腎經、肝經、脾經三條經脈的交點，因此氣血虛弱或過旺都可透過此穴道達到緩解，最重要的是「三陰穴」是婦科有關的位置，中醫觀點認為月經不順與氣血有關，因此這裡也是調理月經、婦科的重要位置。除了日常可多按摩該穴位外，建議泡腳的水位至少要高過「三陰穴」，促進新陳代謝的同時，也調理到氣血、婦科，更大程度發揮泡腳功效。

▲泡腳瘦身 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲紅點處為三陰穴。（圖／IG@aohsuehfu）

泡腳誤區4.泡腳一定要爆汗

泡腳可增進循環，使汗量增加，因此不少人追求泡腳一定要爆汗！事實上，爆汗的同時會使肌膚毛孔張開，秋冬空氣較為寒冷，若泡到爆汗，容易讓寒氣進入體內，因此泡到後背、額頭有微微出汗即可。

泡腳誤區5.睡前泡腳

前面提過飯後一小時泡腳是理想時間，不過要小心別距離睡眠時間太近！誠如上述，泡腳會使血液循環加快，精神上會相對亢奮變得不易入睡；其次是血液會流到下肢，這會導致心臟、大腦等器官血液較少、氧氣不足，這個狀態下入睡會使心臟病發的風險提高。因此，理想時間是睡前的1～2小時，再不行，最慢在睡前半小時要泡完。

▲泡腳瘦身 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲泫雅。（圖／IG@hyunah_aa）

泡腳誤區6.水溫太高

水溫越高≠效果越好！水溫太高會使雙腳血管過度擴張，體內血液流向下肢，使心臟、大腦、腎臟等器官的供血不足，其次高水溫會破壞肌膚表面的皮脂膜，使肌膚變得乾燥起屑發癢，甚至有燙傷風險，因此理想的泡腳水溫約落在40度左右即可。若泡著泡著水溫降低，可中間再加水進去以維持水溫。

泡腳誤區7.泡完後沒有擦乾

剛泡完腳，足部的毛細血管處於擴張狀態，自然風乾可能會使寒氣入體。因此，需要立即擦乾，保暖之餘也能避免寒氣入體。

▲泡腳瘦身 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲大陸女星曾黎熱愛養生。（圖／小紅書@曾黎）

哪些人不能泡腳？

最後泡腳也不是人人都可泡！正值生理期、腳部有發炎或受傷者不能泡，此外，糖尿病患者要特別留意水溫是否過高、心臟病及低血壓者則要避免泡太久，防止暈眩。

泡腳這樣做更有效

為求方便快速，僅以約莫40度左右的水來泡腳即可，但希望更有效果，可至中藥行請醫生配適合個人體質的「泡腳包」，建議泡腳包要跟溫熱水一起煮開，煮開後等水溫降到約40度就能泡。煮開能幫助藥性更發揮，效果更好。

▲泡腳瘦身 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲鄭恩地。（圖／IG@artist_eunji）

延伸閱讀

《貞淑的推銷》金素妍44歲奇蹟凍齡靠5招保養技巧，睡前多一步驟養出無破綻膚況！

瘦肚子有效方法！5大關鍵技巧，專家心法分享：這樣做不怕停滯期、不擔心復胖！

日常生活輕鬆瘦身！7個看似無用卻超有效的減脂習慣：喝咖啡、睡覺、站著也能燃脂？

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「大馬最美千金」遊日名牌包曬不完　百萬愛馬仕變「媽媽包」

「大馬最美千金」遊日名牌包曬不完　百萬愛馬仕變「媽媽包」

潘瑋柏嬌妻是愛馬仕大戶　休閒穿搭掩不住貴氣

潘瑋柏嬌妻是愛馬仕大戶　休閒穿搭掩不住貴氣

不只是一個人待在房間　「真正的獨處」是任何時候都能與自己好好相處

不只是一個人待在房間　「真正的獨處」是任何時候都能與自己好好相處

日本超準心測！最想剪斷哪一條線？秒測你內心有多強大 秋冬必燙「微捲短髮」8款女星範本　Winter及肩羊毛捲、太妍低層次不挑人 越吃頭髮越多的5種食物！有感改善落髮、抑制出油 最難存到錢「物質第一」星座Top 3 ！寧可精緻窮也不放棄高品質生活 C羅3100萬元全鑽錶閃爆　雪地僅穿內褲秀「冰塊肌」更驚人 看到蘑菇雲還是兩隻手？測試你心理壓力有多大 凱特王妃聖誕圍巾好亮眼　兒女穿搭呼應藍綠格紋

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面