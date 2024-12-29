瘦身加速靠「泡腳」！秋冬泡腳避開7大誤區　手腳冰冷也改善

文／美人圈

泡腳是加速瘦身的好幫手！雙腳是人體重要的支撐點，因此疲累度也最高，「泡腳」不僅放鬆雙腿，更是加速循環的妙招，楊冪、孫儷、張嘉倪、曾黎等人也都紛紛公開大推「泡腳」是瘦身、養膚、養身的極佳方法。

▲張嘉倪曾分享用中藥泡腳。（圖／小紅書＠張嘉倪）

其中《延禧攻略》中的最美妃子順嬪張嘉倪，就曾分享她靠著「中藥泡腳」一周內瘦了4公斤，會準備生薑、艾草、當歸、北芪、黨蔘在一個中藥包裡，並用熱水煮開即可。張嘉倪表示這個方法不但可以去水腫，還會出很多汗。

▲張嘉倪。（圖／小紅書＠張嘉倪）

泡腳的好處

除了能夠幫助血液循環、新陳代謝外，更是因為能透過水的溫度、浮力／阻力，來刺激足部穴位，幫助放鬆、去寒、去濕。

▲張予曦。（圖／微博@張予曦）

不過，泡腳並不是有泡就好、水是熱的就好，泡錯反而可能得到反效果、白費時間唷！一起來看泡腳誤區有哪些，避開這些誤區，就能大大提高泡腳的效能。

泡腳誤區1.泡越久越好

泡腳會增加血液循環，會使多數的血液往下肢流，導致心臟、帶大腦的血液較少，因此就跟泡湯一樣，泡太久可能會有頭暈的狀況發生，皮膚也會因此變皺、變乾，故理想泡腳時間約為15-30分鐘即可。

泡腳誤區2.吃飽或空腹泡腳

大家都知道吃完飯後，體內大多的血液會集中到消化系統幫助食物消化，若在此時泡腳，則會將血液轉移到下肢，導致消化不良；但這也不代表空腹是良好的泡腳時機，因為空腹時，我們體內的血糖偏低，若在此刻泡腳，很可能造成暈眩。理想狀態下，建議飯後一小時再泡腳會比較好

▲Jessica。（圖／IG@jessica.syj）

泡腳誤區3.泡腳水位不夠高

約在腳踝上方四根手指左右有個「三陰穴」，這個穴位是腎經、肝經、脾經三條經脈的交點，因此氣血虛弱或過旺都可透過此穴道達到緩解，最重要的是「三陰穴」是婦科有關的位置，中醫觀點認為月經不順與氣血有關，因此這裡也是調理月經、婦科的重要位置。除了日常可多按摩該穴位外，建議泡腳的水位至少要高過「三陰穴」，促進新陳代謝的同時，也調理到氣血、婦科，更大程度發揮泡腳功效。

▲紅點處為三陰穴。（圖／IG@aohsuehfu）

泡腳誤區4.泡腳一定要爆汗

泡腳可增進循環，使汗量增加，因此不少人追求泡腳一定要爆汗！事實上，爆汗的同時會使肌膚毛孔張開，秋冬空氣較為寒冷，若泡到爆汗，容易讓寒氣進入體內，因此泡到後背、額頭有微微出汗即可。

泡腳誤區5.睡前泡腳

前面提過飯後一小時泡腳是理想時間，不過要小心別距離睡眠時間太近！誠如上述，泡腳會使血液循環加快，精神上會相對亢奮變得不易入睡；其次是血液會流到下肢，這會導致心臟、大腦等器官血液較少、氧氣不足，這個狀態下入睡會使心臟病發的風險提高。因此，理想時間是睡前的1～2小時，再不行，最慢在睡前半小時要泡完。

▲泫雅。（圖／IG@hyunah_aa）

泡腳誤區6.水溫太高

水溫越高≠效果越好！水溫太高會使雙腳血管過度擴張，體內血液流向下肢，使心臟、大腦、腎臟等器官的供血不足，其次高水溫會破壞肌膚表面的皮脂膜，使肌膚變得乾燥起屑發癢，甚至有燙傷風險，因此理想的泡腳水溫約落在40度左右即可。若泡著泡著水溫降低，可中間再加水進去以維持水溫。

泡腳誤區7.泡完後沒有擦乾

剛泡完腳，足部的毛細血管處於擴張狀態，自然風乾可能會使寒氣入體。因此，需要立即擦乾，保暖之餘也能避免寒氣入體。

▲大陸女星曾黎熱愛養生。（圖／小紅書@曾黎）

哪些人不能泡腳？

最後泡腳也不是人人都可泡！正值生理期、腳部有發炎或受傷者不能泡，此外，糖尿病患者要特別留意水溫是否過高、心臟病及低血壓者則要避免泡太久，防止暈眩。

泡腳這樣做更有效

為求方便快速，僅以約莫40度左右的水來泡腳即可，但希望更有效果，可至中藥行請醫生配適合個人體質的「泡腳包」，建議泡腳包要跟溫熱水一起煮開，煮開後等水溫降到約40度就能泡。煮開能幫助藥性更發揮，效果更好。

▲鄭恩地。（圖／IG@artist_eunji）

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