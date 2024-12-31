韓韶禧「小CK同款」巧克力流浪包、長靴必收！曬神顏美照超強帶貨

記者鮑璿安／台北報導

韓星韓韶禧人氣居高不下，最近為新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH（簡稱小CK）拍攝全新美照，背上Toni系列展現她完美神顏，而且同款流浪包、及膝靴款都十分平價容易入手，充滿時髦亮點！





▲韓韶禧演繹CHARLES & KEITH Toni系列全新色調 。（圖／品牌提供）

韓韶禧成為CHARLES & KEITH代言人後，無論是私服或是公開場合都能看到她混搭品牌單品，最近更為大家示範了Toni系列的搭配，畫面中她身穿單肩設計的黑色上衣，搭配結構感十足的深褐色裙裝疊搭Toni系列軟扭結流浪包和Jett直筒靴，完全是可帥可甜。而本季 Toni 系列推出全新小型軟扭結流浪包，金屬灰色與柔軟皮革材質碰撞，Toni 流浪包則擁有療癒巧克力色調，冬季不能缺少的直筒靴Jett，採用上窄下寬的廓形修飾腿部線條，韓韶禧同款都已經大勢登場。





▲韓星韓韶禧同款Toni 大型軟扭結流浪包 $2,990 ；Jett 及膝直筒靴 $3,590 。（圖／品牌提供）

FILA全球品牌代言人韓韶禧身穿全新FLOW DOWN超輕量羽絨外套與INTERUN銀色跑鞋，打造出時髦又輕便的穿搭態度。而這次的羽絨外套主打防潑水與防風機能，搭配豐厚羽絨填充帶來絕佳的保暖效果，非常適合台灣的陰雨天氣，共有白、藍、黑、灰四色，也可以完全按照女神韓韶禧的穿搭方式入手全身單品，加上科技感跑鞋自帶光澤。再加上品牌自即日起至2025／01／01特別推出秋冬服飾及鞋款7折起的優惠，不用多考慮就能夠入手。





▲FILA全球品牌代言人韓韶禧身穿全新FLOW DOWN超輕量羽絨外套與INTERUN銀色跑鞋 。（圖／品牌提供）





▲FLOW DOWN超輕量羽絨外套 。（圖／品牌提供）