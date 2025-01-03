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《魷魚遊戲2》380號玩家登場就討喜　25歲元志安短髮帥氣、長髮空靈

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Netflix影集《魷魚遊戲2》近期播出，第二季加入不少新角色，像是朴圭瑛、曹柔理，還有在劇中以一頭短髮俐落現身的380號玩家「世美」元志安。

《魷魚遊戲2》380號玩家元志安

第二季中有不少女性角色加入，像是飾演脫北者狙擊手的朴圭瑛、222號玩家是由前IZ*ONE主唱曹柔理飾演，還有95號金施恩、196號宋智友等，而在劇中留著一頭帥氣短髮的380號玩家「世美」是由今年25歲的元志安飾演，登場時就引起不少觀眾注意。

元志安2021年以《D.P逃兵追緝令》出道，更憑藉《少年飛行》入圍新人獎，是備受看好的新生代女演員，過去都是長髮造型的她是不折不扣的空靈美女，但笑起來又有鄰家女孩的親切感，出道時就因神似秀智受到關注。

這次在《魷魚遊戲2》中飾演380號玩家「世美」，一別以往氣質長髮的形象，以一頭率性短髮加上鼻環造型登場，相當搶眼，且劇中角色性格直率且富有正義感，受到不少觀眾喜愛！在Threads上甚至有不少網友替她的劇情叫屈。

長髮空靈短髮個性

元志安出道至今一直都是中長髮造型，長髮時偶爾帶上一點大波浪捲度，是浪漫親切的氛圍。

後來也嘗試過鎖骨長度的中長髮，加上層次看起來帶了一點率性。

在《魷魚遊戲2》裡層次短髮造型留了一點髮尾，沒想到空靈感十足的元志安帥起來完全不一樣！

大家比較喜歡元志安哪個造型呢？

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

●《魷魚遊戲2》222號金純熙是誰？曺柔理是限定女團IZ*ONE成員、張員瑛前隊友，IG私服是混搭公主

● 《魷魚遊戲2》人性黑暗面的15則語錄，「你忘得了嗎？那些死在島上的人」

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 魷魚遊戲2, 元志安

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