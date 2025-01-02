男友打電話總是最後掛斷、對你的家人好　5個小細節看他有多愛你





▲5個小細節看他有多愛你。（示意圖／sbsdrama.official IG）

記者鮑璿安／綜合報導

常常把「我愛妳」放在嘴邊，也不一定是真愛噢！要觀察對方到底夠不夠愛妳，要從細小的地方著手，大家來觀察看看自己的男友到底是不是滿分男友，如果都滿足真的可以準備嫁啦！

1.照顧妳和妳的家人



照顧女友還不夠，如果連女友的家人都一併照顧真的是超貼心男友，證明男友不光是把妳放在心上，也希望對妳的家人好。一個人如果真正愛妳，會希望走入妳的家庭，而不是把未來放在一旁。

2.打電話總是最後一個掛斷

常常打電話的情侶可能都會有一個習慣，就是會等另外一半掛斷電話自己才掛斷。這看似不經意的小動作其實就是展現一個人有沒有在乎對方，雖然只是小動作，卻可以讓對方覺得很溫暖噢，所以遇到這樣細心的男生真的不要輕易放手呢。

3.記得妳說過的每一句話

其實女生說話的時候都會時不時表現出自己想做的事情，雖然有些是雞毛蒜皮的小事，但是如果男生記得妳說過的話，並且實現妳說過的話，這就代表男生真的有在聆聽妳的每一句話，也是真愛的一種表現。

4.在乎妳的身體健康

日常的關心體貼可能是小事，但是如果男生會幫妳注意妳的身體，例如MC的週期，或者照顧妳的身體。這就代表他把妳看的很重要，可能比妳還在乎妳的身體，所以如果要繼續走下去，就要打從心底在乎對方。

5.常常跟朋友提起妳

喜歡一個人真的會常常把他放在嘴邊，如果男友常常在朋友面前提起妳，就代表他還是有想到妳，而且願意和朋友分享與妳的大小事，讓妳走進他的朋友圈，這其實就是一種肯定雙方關係的行為，想必女生如果知道男友會常常提起妳也會感到很幸福吧！