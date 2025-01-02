fb ig video ETtoday search mobile

感冒久咳未癒？快補充「5款顧肺食物」　白蘿蔔榨汁或煮湯都很棒

>

▲▼感冒久咳未癒？快補充「5款顧肺食物」 。（圖／Pixabay）

▲白蘿蔔有清熱化痰的效果。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／台北報導

近來天氣多變化，不少人感冒或是久咳未癒，這時候多補充顧肺食物，幫助減輕呼吸道發炎，感冒後恢復食用也很不錯！

#梨

梨具有潤肺止咳的功效，尤其對於乾燥的秋冬季節，能有效緩解肺燥引起的咳嗽和喉嚨乾癢。梨含有豐富的水分、維生素C和抗氧化物，有助於清熱解毒、滋潤呼吸道，特別適合吸煙者或經常接觸空氣污染的人群。

#銀耳

銀耳被稱為「植物燕窩」，富含膠質和多糖體，具有潤肺生津的功效。銀耳能幫助修復肺部黏膜，減輕呼吸道發炎的症狀，並提高免疫力。銀耳湯特別適合長期咳嗽或感冒後恢復期的人群。

#白蘿蔔

白蘿蔔性涼，具有清熱化痰、促進肺部健康的作用。白蘿蔔中的芥子油和纖維素能幫助排除肺部的黏液，改善呼吸道通暢性。對於咳嗽痰多、胸悶的人，白蘿蔔湯或鮮榨白蘿蔔汁效果尤佳。

#百合

百合能滋陰潤肺、緩解肺燥咳嗽及氣喘問題。百合含有豐富的維生素B群、微量元素和澱粉，能夠減少肺部炎症並具有鎮靜效果。用百合煮粥或燉湯是養肺的經典方法。

#杏仁

杏仁富含不飽和脂肪酸、維生素E和抗氧化劑，有助於保護肺部細胞免受氧化損傷。杏仁中的微量元素如鎂，也能幫助放鬆支氣管，改善呼吸功能。

▲▼感冒久咳未癒？快補充「5款顧肺食物」 。（圖／Pixabay）

▲咳嗽少碰炸物為佳。

這些食物不僅有助於滋潤肺部，還能增強免疫力，保護呼吸道免受污染物和病毒的侵害。在日常生活中，建議搭配溫和的烹調方式，如煮湯、燉煮或蒸製，避免過多油炸或辛辣調味，以最大程度發揮養肺效果。

關鍵字：

養肺, 潤肺, 止咳, 提高免疫力, 清熱化痰

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

最捨得為另一半花錢星座Top 3 ！第一名把對方寵上天　幸福指數超高

最捨得為另一半花錢星座Top 3 ！第一名把對方寵上天　幸福指數超高

大S素顏亮麗如昔　27萬MIKIMOTO珍珠項鍊幫打光

大S素顏亮麗如昔　27萬MIKIMOTO珍珠項鍊幫打光

Nike「換季特惠」直逼半價話題新鞋現省千元！破千商品降價了

Nike「換季特惠」直逼半價話題新鞋現省千元！破千商品降價了

張鈞甯「獨門減肥火鍋」7重點！只喝1小時內的湯、絕不煮超過2小時 第一眼看到柱子還是人？超準心測秒讀你的「內心狀態」 勞力士2025首日漲價　Daytona金錶14%漲幅猛烈得多掏20萬　 外型平凡但卻超營養！營養師教吃「白色食物」有助健康 錄完歌謠大戰GD直接穿睡衣下班！超狂鬆弛感粉絲目擊都跪了 《現在撥打的電話》蔡秀彬私服穿搭太圈粉！公認穿衣模板　最愛單品公開 泰勒絲財富自由狂愛金錶　卡地亞百萬美洲豹錶成新歡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面