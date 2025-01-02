感冒久咳未癒？快補充「5款顧肺食物」　白蘿蔔榨汁或煮湯都很棒





▲白蘿蔔有清熱化痰的效果。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／台北報導

近來天氣多變化，不少人感冒或是久咳未癒，這時候多補充顧肺食物，幫助減輕呼吸道發炎，感冒後恢復食用也很不錯！

#梨

梨具有潤肺止咳的功效，尤其對於乾燥的秋冬季節，能有效緩解肺燥引起的咳嗽和喉嚨乾癢。梨含有豐富的水分、維生素C和抗氧化物，有助於清熱解毒、滋潤呼吸道，特別適合吸煙者或經常接觸空氣污染的人群。

#銀耳

銀耳被稱為「植物燕窩」，富含膠質和多糖體，具有潤肺生津的功效。銀耳能幫助修復肺部黏膜，減輕呼吸道發炎的症狀，並提高免疫力。銀耳湯特別適合長期咳嗽或感冒後恢復期的人群。

#白蘿蔔

白蘿蔔性涼，具有清熱化痰、促進肺部健康的作用。白蘿蔔中的芥子油和纖維素能幫助排除肺部的黏液，改善呼吸道通暢性。對於咳嗽痰多、胸悶的人，白蘿蔔湯或鮮榨白蘿蔔汁效果尤佳。

#百合

百合能滋陰潤肺、緩解肺燥咳嗽及氣喘問題。百合含有豐富的維生素B群、微量元素和澱粉，能夠減少肺部炎症並具有鎮靜效果。用百合煮粥或燉湯是養肺的經典方法。

#杏仁

杏仁富含不飽和脂肪酸、維生素E和抗氧化劑，有助於保護肺部細胞免受氧化損傷。杏仁中的微量元素如鎂，也能幫助放鬆支氣管，改善呼吸功能。

▲咳嗽少碰炸物為佳。

這些食物不僅有助於滋潤肺部，還能增強免疫力，保護呼吸道免受污染物和病毒的侵害。在日常生活中，建議搭配溫和的烹調方式，如煮湯、燉煮或蒸製，避免過多油炸或辛辣調味，以最大程度發揮養肺效果。