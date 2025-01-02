營養師曝「15個快樂習慣」　讓幸福感悄悄累積

記者曾怡嘉／台北報導

邁入新的一年，你對自己有什麼期許呢？日子過得開心是一天，不開心也是一天，有人說：快樂是一種選擇，只要每天多一點堅持，幸福感就會悄悄累積，營養師程涵宇分享15個快樂習慣，讓你開心度過每一天。

#常常微笑

微笑會讓大腦釋放快樂荷爾蒙多巴胺，讓人感到快樂幸福，研究發現，臉部的表情會對心情產生影響，微笑不只讓自己快樂，還能感染給別人。

#多走動

動動身體流流汗不僅是為了維持身材，也是保持愉快心情的好方法。不一定要是激烈的運動，可能是吃飽飯到外面散個步，或是睡前做個伸展運動這些都很棒。

#充足睡眠

充足的睡眠能夠降低心臟病、糖尿病、憂鬱症等慢性病的風險，建議每天睡足7個小時，讓精神滿分，心情也會變好。

#少加工油炸

加工油炸食物通常都高油高熱量，雖然可以在短時間獲得開心感，但當吃完之後往往伴隨著身體沉重還有情緒失落感。平常多吃健康的食物，增強身體的保護力，快樂更持久！

#深呼吸

緊張、焦慮都會讓心跳加速、呼吸變得不順，研究發現，適時的深呼吸調整呼吸頻率，可以減緩壓力、焦慮還有憤怒的情緒。

#接受不完美

沒有人是100分的完美，更沒辦法無時無刻的快樂，會感到失落也很正常，每個人都會有低潮或是挫折的時候，接受自己不快樂的感覺，轉而將注意力放在如何改善這種感覺，怎麼做才能讓自己心情變好。

#和朋友見面

和朋友在一起，把原本的不開心都化解，研究也發現，和人有交流的社會關係能夠任人感到快樂。

#放下手機

離開螢幕、遠離「科技冷漠」，找回生活的小確幸！

#走進大自然

研究發現，每個禮拜花30分鐘以上和大自然綠色植物接觸，可以降低7%得到憂鬱症的機率。

#冥想

冥想其實是一種整理思緒的方式，還能夠刺激多巴胺和腦內啡的釋放，每天5分鐘靜心，讓大腦回春。

#找到放鬆的方法

在忙碌的生活中，一忙起來就忘記要放鬆自己，不管是泡個熱水澡、看一場喜歡的電影，吃一頓美食都好，找到自己能夠放鬆的方法很重要。



#和自己對話

花點時間靜下來和自己說說話，問問自己最近好不好？也藉這個機會更認識自己，更了解自己想要的快樂。

#照顧好身體

健康就是快樂的基石，有健康的身體才有快樂的生活。

#計畫旅行

研究發現，適當地給自己放個假，規劃一趟小旅行對身心靈都有好處。

#尋求專業治療

試過很多方法還是卡關？專業醫師、心理師可以幫助你找到新出口。