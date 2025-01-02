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跑鞋推薦！adidas輕量LIGHTBLAZE三線超潮、陳昊森示範ASICS完美舒適度

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記者鮑璿安／台北報導

跑鞋不光要擁有極佳性能，也需要高顏值帶來穿搭上的亮點，adidas推出 LIGHTBLAZE 承襲ADIZERO冠軍跑鞋家族的中底科技與經典粗三線等設計元素，而ASICS則帶來GEL-NIMBUS 27，輕量鞋面與 FF BLAST+ ECO 科技中底，舒適度大大升級。

▲▼ 跑鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 跑鞋 。（圖／品牌提供）

▲全新 adidas 城市行走鞋款LIGHTBLAZE 系列首次亮相 。（圖／品牌提供）

全新 adidas 城市行走鞋款LIGHTBLAZE 系列首次亮相，除了搭載同款頂級LIGHTSTRIKE中底科技，帶來輕盈、緩震的絕佳腳感之外，連簡約的設計感也是矚目焦點，男款在鞋身可見加粗三線設計，女款則以縮小的adidas金屬LOGO點綴鞋側；鞋身使用網眼材質疊加線形質感麂皮，流線型外觀更彰顯自由行走、輕動隨行的設計概念。這次也帶來4款配色，以黑白灰為主軸，輕鬆融入日常穿搭。

▲▼ 跑鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 跑鞋 。（圖／品牌提供）

▲ASICS形象大使陳昊森率先穿上全新跑步裝備，亞瑟士緩震型跑鞋GEL-NIMBUS 27進化升級 。（圖／品牌提供）

ASICS形象大使陳昊森率先穿上全新跑步裝備，亞瑟士緩震型跑鞋GEL-NIMBUS 27進化升級，使用輕量工程緹花網布鞋面、輕量化 FF BLAST+ ECO 中底，讓鞋款更透氣貼合，同時享受輕量緩震腳感，滿足高足弓或一般足弓的跑者。同時內置式 PureGEL 亞瑟膠，為跑者帶來更輕更柔軟的腳感；針織鞋舌與拉環在包覆穩定與方便穿脫功能外，也提升整體透氣性與親膚性。

關鍵字：

跑鞋, adidas, ASICS, 陳昊森

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