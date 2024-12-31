安格斯12星座一周運勢12／30-2025／1／5　處女多走跳熱鬧場合、射手效率王

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



事業宮位大放異彩之外，在工作上的成就感也成為你自信與魅力的養分，這周的你在人際與愛情上擁有獨領風騷的氣場，愈是人多熱鬧的場合，愈能展露你的不凡與亮點。單身的牡羊桃花出現在職場或社交場合中邂逅投緣的對象，但過於急燥也可能打翻一手好棋。交往中的牡羊要懂得平衡工作與愛情，避免因忙碌忽略了身邊的伴侶喔！

金牛 4.21～5.20



金牛座在事業上的旺運並不能因此讓感情沾光，這周看來你的感情脈動平靜但穩定，有對象者適合和伴侶規劃未來，趁著跨年訂下共同目標，將讓彼此感情更加穩固。單身者雖然有金星帶來的溫柔好運，但過於軟弱猶豫會是你的一大罩門，想要脫單你得再加把勁兒！好消息是近期財運穩中有升，適合購買高實用性的商品。

雙子 5.21～6.20



木星逆行對雙子座的愛情和人際關係影響看來仍然十分明顯，行星帶來的反思也將讓你更清楚哪些人值得深交，哪些需要保持距離。單身雙子在社交場合中桃花不弱，容易遇見有趣的人，但需要多觀察對方是否真誠。有伴侶的雙子，過去的爭執可能再次浮現，彼此除了需要耐心溝通之外，你也要有更大的包容，否則很可能在新的年度進入新的關卡與考驗。

巨蟹 6.21～7.21



跨越新舊年的這一個周期，對巨蟹座而言更需要專注在實際的問題上，特別是在愛情中牽扯到金錢話題雖然很掃興，但與情人之間的價值觀還是要溝通清楚，才避免產生物質生活認知的鴻溝，與伴侶在金錢話題上可能出現分歧，建議保持理性。火星逆行的能量讓你此時的直覺特別敏銳，適合理財但不建議高額高風險的投資。

獅子 7.22～8.22



這周獅子仍是火星逆行下的最大受害者，儘管跨越新年度給了你許多新氣象，但愛情與人際互動仍不免面臨挑戰。單身的你在感情的追求中可能患得患失過於急躁，建議放慢步伐，你得先懂得愛自己，才能有人愛你。這周的獅子們適合專注於既有的交友圈，否則在默契不足之下，易與不熟悉的人產生衝突。

處女 8.23～9.22

新月土象相位能為這周的處女座帶來微小帶具影響的力量，愛情上注入新的活力，想要脫離孤單的單身者適合可以讓自己「活」起來，參與各式活動，歡樂熱鬧的場合有助於推升桃花與人際，甚至能吸引到共同喜好的知音知己，交往中的處女座需要多一點生活的刺激來熱絡感情，可藉由共同完成一項挑戰、一件重要大事的共識來讓感情升溫。

天秤 9.23～10.22



天秤座近期都籠罩在金星的粉紅色能量中，不僅容光煥發，桃花也連帶的走旺，自信而有魅力的你會是各種場合的寵兒！單身天秤別排斥陌生的社交邀約，參與其中有機會開啟新關係。對於有伴侶的你，金星帶來的柔和氛圍，適合彼此共享最浪漫暖心的時刻。這周行有餘力不妨多去看展、參與演唱會等，在藝術的薰陶下能讓你更知性也更有好運氣！

天蠍 10.23～11.22



冥王星與金星走進了同一相位，也為這周天蠍預埋了許多情感與命運上的未知！這周的你在感情上顯得深不可測，單身者這周可能遇到讓你重新審視自己的對象，對方不見得與你合拍，卻會為你灌注意想不到的靈感與想法。交往中的你需要正視彼此間的分歧，深度溝通有望帶來關係的突破。這周適合處理長期積累的雜務，為新的一年做好準備。

射手 11.23～12.21



金、水星的極佳相位讓這周的射手在工作上如同一尾活龍，不論是提案還是執行都有滿滿效率，可惜財宮中太陽光芒太強，得注意近期金錢流向，當心錢錢來得快走得也快！感情上同樣需要注意「真愛」的濃度，與情人之間到底是真心相愛，還是感情灌水的玩伴，只有彼此才知！趁著水順本命可以多聊多問多溝通，修正兩人之間的落差。

摩羯 12.22～1.19



除了太陽獨坐帶來的充沛能量外，這周與新月短暫交會，摩羯座在愛情和人際上將有更積極且溫暖的行動，單身者適合許下戀愛的心願，給自己多一點自信，將能讓人更容易看到你！對於交往中的摩羯，則需要懂得更清楚明白的表達內心需求，別只一味的勉強與讓步！這周基本上運勢漸入佳境，只要放下不自在和邊界感，你也能走入核心和大家打成一片！

水瓶 1.20～2.18



感情看似繁花似錦，卻也要小心繁盛中接連而來的糾纏，這周水瓶座在冥王星與金星同宮之下，有可能面臨情感與人際的雙重考驗。單身水瓶憑藉著金星魅力能吸引注意，但需也要留意對方可能的不懷好意，交往中的你在跨越新舊年之際，需要有更深層的情感對話，建議你與情人坦誠以對，感情將有望邁向新階段。

雙魚 2.19～3.20



趁著年底年初迎新送舊的濃濃節慶氛圍，雙魚座將格外能在這周流露屬於你的細膩能量。特別是在感情上單身者在社交場合中易出現仰慕者，某些擁有明亮人設特質的對象，也會特別吸引你的眼球，加上土海合相的時空背景，近期的你將特別容易「心動」！至於交往中的雙魚，彼此間默契十足，但需注意避免把對方過度理想化，忽略既有的困境。

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