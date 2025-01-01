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《九重紫》孟子義「白到像紙」登熱搜！保養法公開　王鶴棣也讚盛世美顏

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《九重紫》「竇昭」孟子義爆紅！連王鶴棣也稱讚的盛世美顏，全身皮膚白到像紙的保養秘訣公開

▲孟子義。（圖／取自孟子義微博）

圖文／CTWANT

最近陸劇《九重紫》爆紅！也順帶捧紅「昭昭墨墨」這對CP，孟子義與李昀銳兩人都卯足全力去拼這部戲，也真的讓這兩人激盪出滔天火花，尤其兩個浪漫名場面「頭紗吻」和「騎馬離別吻」，讓粉絲看了無不瘋狂心動。而且男主角李昀銳皮膚已經很白了，沒想到孟子義皮膚更白到像紙頻頻登上熱搜，趕快來看看孟姐的保養法都有哪些吧？

《九重紫》孟子義保養方法：在家裡不化妝，敷面膜前用精華油打底

孟子義曾在節目中透露自己在家都不化妝，基本上彩妝品用不太到，但對於保養品卻是超級喜歡，也告訴後輩眼妝一定要用眼唇卸妝專用產品，接著再卸除臉部彩妝，她就是用完卸妝膏後用洗面乳，洗面乳後接著敷面膜，但在敷面膜前會用精華油打底，面膜蓋上去之後再放眼膜。

《九重紫》孟子義保養方法：敷完面膜再接續保養步驟

洗臉後會先敷面膜幫皮膚補水，等面膜拿下後孟子義會用化妝水稍微擦拭乾淨皮膚，接著再繼續保養步驟，化妝水、眼部精華、眼霜、精華、乳霜然後還要再用瘦臉面膜，基本上這些就是晚上的「基本」保養流程。

《九重紫》孟子義保養方法：身體皮膚會用去角質手套加強

孟子義曾分享自己洗澡時會將沐浴露擠到打濕的去角質手套上，接著就很容易搓出豐富的泡沫，尤其是手肘、膝蓋暗沉的地方會多搓擠下，洗完後一定要全身塗抹身體乳。

《九重紫》孟子義保養方法：不要製造焦慮、每天激勵自己

孟子義曾分享女生不要製造太多焦慮，焦慮和煩惱都來自於想太多，人要每天激勵自己，像她就是每天會跟自己說「你真的很美、你真的很漂亮」，要先發自內心的愛自己，每天幫自己加油打氣就會讓自己更有動力，不論是在變美這條路或者有其他的志向都要先保持心情愉快。

一起合作節目的夥伴也說孟子義基本上出門對於吃、住什麼都不挑，就是對於護膚流程一定是最高標準看待，連王鶴棣也稱讚孟姐素顏時狀態真的YYDS，意思就是「永遠的神」、「大神級別難以超越」。

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關鍵字：

周刊王, 九重紫, 孟子義, 保養

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