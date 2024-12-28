LIFE經典／IKEA在台推出循環寄售平台　買賣二手家具更容易

▲IKEA與多個團體合作推出「ESG.STYLE循環寄售平台」，提供民眾處理二手家具的新管道。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導



面對氣候變遷的挑戰，IKEA與多個團體合作推出「ESG.STYLE循環寄售平台」，提供一站式家具回收、修復與寄售服務。此平台聚焦二手家具的再利用，串聯供需雙方，讓提供者輕鬆寄售或捐贈家具，而需求者則能以透明價格購得修復完成的優質商品，為永續生活提供全新解決方案。





「ESG.STYLE循環寄售平台」以簡化流程為核心，讓家具提供者僅需上傳照片、填寫描述並設定售價，即可啟動寄售程序。每件家具均經專業團隊鑑定與分級，若未達寄售標準，還可選擇捐贈，用於藝術設計或青年修復計劃，延長家具生命周期。





該平台與傳統二手交易網站最大的不同，在於專注解決資訊分散、溝通繁瑣與運輸不便等問題。買家可透過平台清楚了解商品品質與價格，並選擇自行取貨或使用合作夥伴崔媽媽基金會提供的家具共乘運輸服務。還有實體展示倉庫，允許買家親自檢視商品，增加交易的透明度與信任感。





此次計劃整合IKEA、慈濟基金會、崔媽媽基金會及逆風劇團等團體的資源。IKEA無償提供退換貨家具與維修零件，並分享家具修繕技術，助力逆風劇團青年掌握修復技能，為其未來提供更多職業選擇。慈濟基金會則提供二手家具來源，而崔媽媽基金會負責運輸服務，形成完整的循環經濟體系，既減少家具浪費，也創造了更多社會價值。





「ESG.STYLE循環寄售平台」目前在雙北地區試行，並計劃未來擴展至全台。為吸引更多人參與，IKEA新店店即起至明年5／30期間，也推出減廢優惠活動，憑平台消費發票即可至新店店兌換限量書籍「我們的地球」，當日消費滿299元再享停車費全免。



此平台讓家具提供者可輕鬆寄售或捐贈家具，減少物品丟棄的環境負擔；對於需求者而言，不僅能以實惠價格購得高品質家具，還能透過此模式支持循環經濟，實現環保與生活美學的雙重目標。無論是搬家、換季或簡單汰舊換新，該平台提供一個便捷而有意義的選擇。