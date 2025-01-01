外型平凡但卻超營養！營養師教吃「白色食物」有助健康

▲大蒜幫助消炎、殺菌，還有抗癌的功效。（圖／Unsplash）
記者曾怡嘉／台北報導
最近氣溫驟降又濕冷，你也是感冒咳不停嗎？這時候補充一些白色食物剛好，雖然外型平凡無奇，但卻暗藏著滿滿營養，像是豆漿是很好的蛋白質來源，白芝麻也能幫助補鈣，盤點一些我們熟悉的「白色食物」，都有各自獨特的營養價值喔！
▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）
#大蒜（122kcal）
蒜素有消炎、殺菌、抗癌、抗氧化、防止動脈硬化等營養。
#雞胸肉（117kcal）
低脂肪、高蛋白，是減重人士增肌減脂好選擇．
#山藥（85kcal）
含有麩胺酸、薯皂苷成分 幫助修復黏膜和傷口，同時更可以顧胃、增加免疫力、穩定血糖。
#牛蒡（84kcal）
天然菊糖幫助降低膽固醇吸收，同時預防心血管疾病、維持消化道健康。
#馬鈴薯（77kcal）
馬鈴薯擁有高鉀利水的特性，可以幫助消水腫、預防高血壓。
#蓮藕（65kcal）
本身含有丹寧酸和兒茶素，有消炎抗癌的效果，豐富維生素C也有抗氧化、提升保護力的功效。
#干貝（57kcal）
內含礦物質鋅可維持皮膚健康、同時維持生殖健康。
#豆腐（53kcal）
大豆異黃酮有助於降低壞膽固醇、抑制癌細胞生長。
#洋蔥（42kcal）
內含槲皮素可幫助抗發炎、保護心血管，有效降血壓、控制膽固醇。
#水梨（42kcal）
超高含水量，預防呼吸道黏膜乾燥、幫助補水潤肺。
#白桃（39kcal）
含有豐富維生素C，可幫助抗氧化、提升免疫力。
#白木耳（31kcal）
高含水量可補水潤肺，豐富膳食纖維可以幫助排便。
#甜瓜（30kcal）
豐富纖維幫助排便，腺苷可維持血管健康。
#洋菇（25kcal）
又稱「蔬菜牛排」，β-葡聚糖可維持消化道健康、預防心血管疾病。
#白花椰（23kcal）
很多特殊抗氧化成分、豐富維生素C可抗氧化、抗癌、提高免疫能力。
#高麗菜（23kcal）
高麗菜不僅有豐富的維生素，其中維生素C可抗氧化、提高免疫力，而高麗菜的蘿蔔硫素則是強大抗氧化物，幫助增強解毒能力。
#白蘿蔔（18kcal）
富含生物活性，可幫助降發炎、抗癌、保肝。
#冬瓜（11kcal）
內含高鉀可以幫助消水腫，有效預防高血壓。
我想要說....