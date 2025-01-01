外型平凡但卻超營養！營養師教吃「白色食物」有助健康

▲大蒜幫助消炎、殺菌，還有抗癌的功效。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

最近氣溫驟降又濕冷，你也是感冒咳不停嗎？這時候補充一些白色食物剛好，雖然外型平凡無奇，但卻暗藏著滿滿營養，像是豆漿是很好的蛋白質來源，白芝麻也能幫助補鈣，盤點一些我們熟悉的「白色食物」，都有各自獨特的營養價值喔！

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#大蒜（122kcal）

蒜素有消炎、殺菌、抗癌、抗氧化、防止動脈硬化等營養。

#雞胸肉（117kcal）

低脂肪、高蛋白，是減重人士增肌減脂好選擇．

#山藥（85kcal）

含有麩胺酸、薯皂苷成分 幫助修復黏膜和傷口，同時更可以顧胃、增加免疫力、穩定血糖。

#牛蒡（84kcal）

天然菊糖幫助降低膽固醇吸收，同時預防心血管疾病、維持消化道健康。

#馬鈴薯（77kcal）

馬鈴薯擁有高鉀利水的特性，可以幫助消水腫、預防高血壓。

#蓮藕（65kcal）

本身含有丹寧酸和兒茶素，有消炎抗癌的效果，豐富維生素C也有抗氧化、提升保護力的功效。

#干貝（57kcal）

內含礦物質鋅可維持皮膚健康、同時維持生殖健康。

#豆腐（53kcal）

大豆異黃酮有助於降低壞膽固醇、抑制癌細胞生長。

#洋蔥（42kcal）

內含槲皮素可幫助抗發炎、保護心血管，有效降血壓、控制膽固醇。

#水梨（42kcal）

超高含水量，預防呼吸道黏膜乾燥、幫助補水潤肺。

#白桃（39kcal）

含有豐富維生素C，可幫助抗氧化、提升免疫力。

#白木耳（31kcal）

高含水量可補水潤肺，豐富膳食纖維可以幫助排便。

#甜瓜（30kcal）

豐富纖維幫助排便，腺苷可維持血管健康。

#洋菇（25kcal）

又稱「蔬菜牛排」，β-葡聚糖可維持消化道健康、預防心血管疾病。

#白花椰（23kcal）

很多特殊抗氧化成分、豐富維生素C可抗氧化、抗癌、提高免疫能力。

#高麗菜（23kcal）

高麗菜不僅有豐富的維生素，其中維生素C可抗氧化、提高免疫力，而高麗菜的蘿蔔硫素則是強大抗氧化物，幫助增強解毒能力。

#白蘿蔔（18kcal）

富含生物活性，可幫助降發炎、抗癌、保肝。

#冬瓜（11kcal）

內含高鉀可以幫助消水腫，有效預防高血壓。