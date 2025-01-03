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先將大目標拆成小步驟！3個「克服懶惰」的方法　簡單卻超管用　

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▲▼3個「克服懶惰」的方法　簡單卻超管用　 。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

新的一年要有好的開始，第一件事情就是要克服懶惰，拒絕一拖再拖的個性，提升自我管理能力，盤點3個克服懶惰的好方法，跟著做你會發現其實一點都不難！

▲▼3個「克服懶惰」的方法　簡單卻超管用　 。（圖／Unsplash）

▲拆解大目標有助於減少逃避心理。（圖／Unsplash，以下同）

#設立明確且具體的目標

模糊的目標容易讓人喪失行動的動力。例如，「我要減肥」不如「每天步行30分鐘」來得具體。設立清晰的目標能讓人知道應該做什麼、如何開始，避免因方向不明而感到無助或拖延。

若是覺得還想不到明確的目標，可以先將大目標拆解為小步驟，每完成一個步驟會產生成就感，心理學上稱此為「任務分解法」，有助於減少因過於龐大的計畫而產生的畏懼心理。

#養成規律的習慣

行動需要依賴自律，但自律過於耗費意志力，而習慣則能自動化行為，減少懶惰的可能性。例如，將運動時間安排在每天早晨，讓它成為日常的一部分。當某個行為持續21天以上，便可能成為固定習慣，這種「自動化」過程能減少懶惰的心理阻力。此外，規律的習慣能提高專注力與效率，避免因過多選擇而分散精力。

▲▼3個「克服懶惰」的方法　簡單卻超管用　 。（圖／Unsplash）

#適當的獎勵有助效率

人類行為深受「獎賞迴路」影響，透過適當的獎勵可以強化行動。像是完成一天的工作後，允許自己做一件喜歡的事情，或享受一塊蛋糕當作獎勵。反之，未完成計畫時，也可設定懲罰，如禁止使用手機等。這種正負激勵機制能增加內在動力，讓行動更具吸引力，同時避免拖延。

關鍵字：

懶惰, 自我管理, 目標設立, 習慣養成, 獎勵機制

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