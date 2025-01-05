胡宇威私服靜奢風　踩愛牌HOGAN厚底鞋「不管走多遠都舒服」

記者鮑璿安／台北報導

義大利時尚品牌HOGAN 發表2025年春夏系列，邀請男星胡宇威演繹新款，他對品牌的第一印象是有質感、舒適，尤其符合自己穿搭一貫的「Casual Luxury」風格，更對腳上的Hyperlight系列很滿意，陷入選鞋困難之中。





▲胡宇威此次演繹Hyperlight系列鞋款，搭配上休閒夾克與褲裝 。（圖／品牌提供）



▲Hyperlight 系列的鞋身與H logo都採用全皮革設計，具有4.5公分的高度。（圖／品牌提供）

胡宇威此次演繹Hyperlight系列鞋款，搭配上休閒夾克與褲裝，他透露自己私下就喜歡混搭風格，跟本季的海岸風情設計理念也能呼應，他說Hyperlight鞋款有質感而且耐看，最重要是很舒服，不管走多遠，穿著就對了。他也相當推薦Hi-Fi系列，擁有6.5公分的鞋底增高設計，除了經典白色與焦糖色鞋底的熱銷回歸，本季特別推出仙氣星砂銀色和清新丹寧款式，也相當吸睛。





▲胡宇威演繹新款H-Stripes系列，他對品牌的第一印象是有質感、舒適，尤其符合自己穿搭一貫的「Casual Luxury」風格 。（圖／品牌提供）

▲2025年春夏女士鞋款Hi-Fi系列 。（圖／品牌提供）





▲HOGAN 86er系列以80年代田徑運動的經典形象 。（圖／品牌提供）





▲H-Stripes 。（圖／品牌提供）

HOGAN 2025年春夏系列讚頌義大利的海岸風情，深受電影《玫瑰島》（Rose Island）啟發，在色調上與海洋呼應，形塑出愜意的都市度假風格。近年來男女同款的趨勢加持下，新品86er系列以80年代田徑運動的經典形象呈現，H字母與焦糖色大底碰撞出嶄新態度；標誌性的H Logo 款式拉菲草編織款在這季強勢回歸，高度也提升至6.5公分，更有延伸腿長的視覺效果。而Hyperlight 系列的鞋身與H logo都採用全皮革設計，具有4.5公分的高度，則成為洋溢都會感的極佳單品。





▲剛在巴黎奧運奪下拳擊金牌的林郁婷這次換上Chloé Kick白色低筒鞋 。（圖／品牌提供）





▲陳庭妮與曾莞婷、許路兒以不同風格演繹鞋款 。（圖／品牌提供）

與此同時，Chloé推出Kick鞋款，設計理念源於80年代復古風格，兼具芭蕾舞鞋柔美氛圍的同時，以個性拳擊鞋輪廓進行改寫，共推出低筒和高筒兩種款式，鞋身選用皮革和再生材料拼接營造細節層次，形成異材質樣貌，色系也從裸色到簡潔白色，輕盈鞋款混合纖細的鞋底，在日常也相當容易進行搭配。剛在巴黎奧運奪下拳擊金牌的林郁婷這次換上Chloé Kick白色低筒鞋，在拳擊場上散發自信光芒，演繹出率性態度。而《影后》演員陳庭妮與曾莞婷以及KOL許路兒也以不同風格演繹鞋款，分別疊搭簡單的襯衫、飄逸長洋裝，展現小白鞋的百搭樣貌。





▲Chloé Kick設計理念源於80年代復古風格，兼具芭蕾舞鞋柔美氛圍的同時，以個性拳擊鞋輪廓進行改寫 。（圖／品牌提供）