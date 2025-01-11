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想消雙下巴必學女星都做的「5個瘦臉好習慣」　睡前2分鐘按摩Hold住小V臉

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想「消雙下巴」必學！連宋慧喬、安海瑟薇都在做的「5個瘦臉好習慣」！

▲女明星都在做的瘦臉好習慣。（圖／取自宋慧喬IG、limyoona__official IG）

圖文／CTWANT

應該沒有女生會不希望自己有上鏡小V臉吧？偏偏有時候就是因為生活習慣、年紀增長，導致臉部線條看起來鬆垮垮，甚至還出現雙下巴！以下就傳授幾個女明星都在跟著做的瘦臉好習慣，快點筆記起來喔。

第一個瘦臉好習慣：擦乳霜時必搭配按摩手法

小編採訪很多女明星的保養祕訣，發現如果問到平常怎麼雕塑小臉，大家都說「按摩」絕對不能少，像是資生堂國際櫃就獨創能讓下顎線變緊實、雙頰嘴邊肉變平整的「天鵝頸V臉精雕按摩法」，簡單4步驟教你養出優雅輪廓。

step1：下顎輪廓線往脖子按摩一圈再往下順壓

step2：鎖骨處向外推壓

step3：以指腹從下巴輪廓線往耳後按摩，再往下帶到頸部

step4：做抬頭往上做嘟嘴動作拉長脖子線條

想「消雙下巴」必學！連宋慧喬、安海瑟薇都在做的「5個瘦臉好習慣」！

▲睡前花個2分鐘按摩一下，你會發現真的能hold住小臉輪廓線。（圖／吳雅鈴攝）

當然在按摩前，別忘了要擦上具有高度延展性的乳霜！小編大推這款被稱為#天鵝頸V臉乳霜的「激抗痕亮采緊緻精雕霜」，因為使用了高達2倍濃度的「珍稀緋紅花緊緻活萃」，可以幫助促進血液循環＆肌膚緊實度，就像先為臉部做暖身操一樣，透過乳霜＋按摩達到1+1>2的加倍精雕效果。

想「消雙下巴」必學！連宋慧喬、安海瑟薇都在做的「5個瘦臉好習慣」！

▲資生堂國際櫃激抗痕亮采緊緻精雕霜50ml／5,800元，連女神安海瑟薇都愛用，女孩們怎能不買爆它！（圖／吳雅鈴攝）

另外雅頓於1月發表的重磅新品艾地苯高效煥顏抗老乳霜，同樣也是好幫手！裏頭採用了超強抗老成分艾地苯和「肌肽」、「大米肽」，可全面抗糖老化、提升肌膚彈性和緊實度，而且還特別採用真空按壓式設計，讓妳使用的每一滴乳霜都是最新鮮狀態。

想「消雙下巴」必學！連宋慧喬、安海瑟薇都在做的「5個瘦臉好習慣」！

▲雅頓艾地苯高效煥顏抗老乳霜50ml／5,900元。雖然是乳霜，但質地卻宛如清爽冰淇淋般溫和好吸收。（圖／品牌提供）

第二個瘦臉好習慣：戒掉吃重鹹的口味

有沒有發現假如前一天晚上吃了重口味的食物，隔天起床臉真的馬上腫一圈？這是因為吃太鹹導致水分滯留體內，當體內濕氣變重、無法排出，自然就會形成水腫現象，除了要調整為清淡飲食，還可以選擇京都堂五型藥膳即飲包的「纖膳飲-脾虛濕阻型（水腫型）」的食療方式，不只可以單喝，更推薦入菜料理！裏頭特別使用「茯苓」、「芡實」來維持體內水分平衡，最適合愛吃消夜、容易有浮腫現象的人。

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▲京都堂的「五型藥膳即飲包」教你如何用漢方食補，吃對了才能輕鬆享瘦。（圖／品牌提供）

第三個瘦臉好習慣：攝取膠原蛋白改善肌膚彈性

可以促進肌膚水嫩與彈性的「膠原蛋白飲品」，對鬆弛的下巴和臉部肌膚有一定的改善作用，再搭配日常按摩、運動等方法，更有助於維持臉部的緊實感，看起來更加精緻。

想「消雙下巴」必學！連宋慧喬、安海瑟薇都在做的「5個瘦臉好習慣」！

▲m2美度白金版9800mg膠原禮盒，每天一包口服養膚保養，就能將高含量的韓國正宗雙胜膠原、鮭魚蛋白聚醣及其他美容保養成分一次喝到，是市面上最高規格的口服保健飲品。（圖／品牌提供）

想「消雙下巴」必學！連宋慧喬、安海瑟薇都在做的「5個瘦臉好習慣」！

▲最美空姐林佩瑤首度與保養品牌Stunnin’ Recipe聯名，推出個人研發的膠原燕窩神仙飲，嚴選超強專利雙膠原、玻尿酸、金絲燕窩，三大頂級美顏成分一次補足，一天一瓶，喝出真正的亮白澎彈。（圖／品牌提供）

第四個瘦臉好習慣：化妝時腮紅要畫對位置！

若是想靠化妝達到瘦臉效果，選對腮紅顏色和刷法就能做到！建議使用橘紅色調或紫粉色調的腮紅，這兩種色系不僅能修飾臉部輪廓，還能通過光影效果營造緊緻感，其中橘紅色調能自然提亮膚色，讓臉部看起來更緊實；而紫粉色調則能中和暗沉，強調臉部線條，讓皮膚看起來更有氣色。畫腮紅時，可以沿著顴骨斜刷，輕輕帶到太陽穴位置，打造自然的立體感，讓臉型瞬間看起來更小巧。

想「消雙下巴」必學！連宋慧喬、安海瑟薇都在做的「5個瘦臉好習慣」！

▲SUQQU晶采柔艷頰彩#106、#107／2,200元。美麗色的腮紅，不只能增添雙頰血色感，也可實現妳的小臉夢想。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

第五個瘦臉好習慣：把髮根吹蓬視覺上瘦臉

另外髮型其實也是影響臉型的重要因素！除了要選擇能修飾臉部輪廓的髮型，平常使用吹風機時，別忘了將髮根吹出蓬鬆度，增添立體感的同時，讓臉蛋看起來更小巧。

想「消雙下巴」必學！連宋慧喬、安海瑟薇都在做的「5個瘦臉好習慣」！

▲飛利浦的BLDC高速負離子護髮吹風機，不但貼心搭載ThermoShield智能防熱溫控技術，可防止熱傷害，還具備2億負離子與1000倍水離子雙重護理技術，可以吹出一頭輕柔飄逸、散發閃耀光澤的蓬鬆空氣感髮絲。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 保養, 瘦臉, 按摩

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