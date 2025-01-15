《魷魚遊戲2》賢珠姐戲外是時尚圈寵兒！盤點朴成焄熟男魅力的精品行頭

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《魷魚遊戲2》中飾演跨性別參賽者「賢珠」的朴成焄，戲外其實是位時髦男子，本篇便帶你來看看朴成焄的6個精品行頭。

《魷魚遊戲2》中重要跨性別角色「賢珠」由演員朴成焄飾演，賢珠不僅是跨性別者，還同時是戰力超強的退役特戰司中士，兩個反差極大的角色設定，在朴成焄的演技下細膩呈現，獲得觀眾好評，一改過往他在《黑暗榮耀》、《淚之女王》中反派角色給人的印象！

雖然朴成焄在《魷魚遊戲2》中是溫柔堅強的姐姐，但戲外的他其實是位時髦的男子，休閒時他喜歡潮流系的穿搭，但同時他也是時尚圈的寵兒，經常以正裝造型亮相展現熟男魅力，身上的精品行頭配件則起到了加分作用，今天就來看看有哪些「朴成焄同款」是值得關注的呢？

盤點朴成焄6個精品行頭

Burberry格紋喀什米爾圍巾

朴成焄私下可說是個潮男！日常多穿著街頭風的服裝，不過即使不是出席正式場合，他也會運用精品配件來提升穿搭質感與品味。朴成焄近期在他特別喜歡的低調棒球帽裝扮裡，加入了Burberry經典喀什米爾格紋圍巾來作為整體亮點，還綁成了時下最流行的巴拉克拉法帽形狀！

▲Burberry格紋喀什米爾圍巾，NT$32,500。

Valentino V字包 Garavani Viva Superstar bag

朴成焄擁有非常適合穿西裝的高挑身形，即使是滿版花紋的款式也能駕馭，他在一套復古繁華風格的西裝造型裡，背上一款Valentino新推出的時髦方包，此Valentino Garavani Viva Superstar包款為品牌新任創意總監Alessandro Michele在2025早春系列首度推出，俐落輪廓與大尺寸設計不侷限男女使用，背著這款包的朴成焄就像是復古年代的上流人士。

▲Valentino V字包 Garavani Viva Superstar bag。

Burberry Trench 托特包

朴成焄在帥氣的風衣造型裡，搭配Burberry的Trench系列托特包，而這款Trench托特包正是由Burberry經典的風衣為靈感延伸打造，運用於穿搭中能夠體現男士優雅的休閒都會風格。

▲Burberry Trench 托特包，NT$59,000。

Lemaire大可頌包

受到眾多女星喜愛的Lemaire Croissant可頌包，朴成焄也深陷其魅力，私下的他曾背著大尺寸的可頌包旅遊，他於休閒的白Ｔ、牛仔褲、棒球帽穿著裡，罩上一件長版大衣，再斜背柔軟的可頌包，為潮流造型增添法式慵懶的時髦風格。

▲Lemaire Croissant可頌包。

Bally Beckett肩背包

朴成焄散發著溫柔紳士的氣質，特別契合Bally的品牌風格，他在活動上以休閒造型搭配Bally Beckett系列包包，讓整體更多了分質感，實用的郵差包型注入品牌經典織帶元素，是女生也可以嘗試的款式。

▲朴成焄背的Bally Beckett肩背包是女生也可以嘗試的款式。

Gucci Horsebit樂福鞋

想營造熟男魅力，絕對不能少了一雙時髦的皮鞋！像朴成焄在這身都會雅痞風的穿搭中，便運用Gucci別具辨識度的Horsebit馬銜鍊樂福鞋來收尾，從頭到腳的精緻細節反映出熟男的高雅品味。

▲Gucci Horsebit馬銜鍊樂福鞋別具辨識度。

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