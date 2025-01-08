fb ig video ETtoday search mobile

食補更簡單！中藥材燉煮養身飲　打開即喝、入菜都方便照顧家人

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

年假即將到來，很多家庭都開始準備年菜，尤其是最近寒流大爆發，更是進補的好時機，溫和食補可以讓身體更加健康，避免免疫力下降，導致感冒生病，現在不需要麻煩，很多都已經透過專業科技調配好的食補飲，不僅可以直接喝，還可以搭配食材進補，也是過年幫家人補氣的好物。

＃京都堂 五型藥膳飲

京都堂,東璧堂,m2,美度,飲品,養身,保健,。（圖／品牌提供）

有鑒於現代人工作忙碌，經常外食壓力大，中醫診所京都堂就遵循中醫食補概念，推出藥膳飲品，運用古法濃煮熬煉、慢火燉烹，完整保留藥材原味與精華，不僅能夠常溫即飲，還可以隔水加熱或微波加熱，甚至可以搭配天然食材熬煮，像是「頤膳飲」特別針對壓力族群運用金線蓮、川芎配方，可以單喝增強體力、幫助睡眠，更可以燉煮雞湯食用，更增添風味與營養。

＃東璧堂 康普順暢飲EX

京都堂,東璧堂,m2,美度,飲品,養身,保健,。（圖／品牌提供）

近年康普茶很受到歡迎，以新中式為概念的東璧堂將熱賣10萬瓶的康普順暢飲，進行配方升級進化，專利益生菌後生元、康普茶、決明子萃取、薑黃萃取，單包製作攝取起來超方便，迅速可以調理腸道菌叢，減少老廢物質的堆積。

＃m2美度 白金版9800mg膠原飲

京都堂,東璧堂,m2,美度,飲品,養身,保健,。（圖／品牌提供）

膠原蛋白可以讓肌膚彈潤光澤，以獨家濃密型雙胜膠原為核心，打造出濃度高達9800mg膠原蛋白肽含量的補充飲品，搭配鮭魚蛋白聚醣，可以全方位幫助肌膚補充營養成分，讓流失的歲月可以重新被補充。

關鍵字：

京都堂, 東璧堂, m2, 美度, 飲品, 養身, 保健

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

看似沒心機「超級雙面人」星座Top 3！第一名只是表面朋友

看似沒心機「超級雙面人」星座Top 3！第一名只是表面朋友

朋友不多但都很鐵的三大星座！TOP 1交友超嚴苛　需身心靈都契合才行

朋友不多但都很鐵的三大星座！TOP 1交友超嚴苛　需身心靈都契合才行

星巴克1／10周五推「大杯以上買一送一」　快揪人暢聊小周末

星巴克1／10周五推「大杯以上買一送一」　快揪人暢聊小周末

張員瑛金唱片獎「美到窒息」再引熱議　3款最性感髮型一次盤點 Lisa跨年露肚裝是「未來大嫂牌」　媽媽拎她代言的LV好貴氣 48歲舒淇辣露香肩鬆弛感太強！超狂魅力全球大使又＋1 新北最好吃西餐廳「朵頤」回歸宏匯廣場！今年5月開幕 湯姆霍蘭德用「鑽石橫著鑲」的戒指求婚Zendaya　5克拉、雙色K金細節曝光 打造「居家無意識瘦身」4個元素　不知不覺變瘦了 天冷喝正好！「6款暖身飲品」推薦　熱巧克力、薑茶都在內　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面