食補更簡單！中藥材燉煮養身飲　打開即喝、入菜都方便照顧家人

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

年假即將到來，很多家庭都開始準備年菜，尤其是最近寒流大爆發，更是進補的好時機，溫和食補可以讓身體更加健康，避免免疫力下降，導致感冒生病，現在不需要麻煩，很多都已經透過專業科技調配好的食補飲，不僅可以直接喝，還可以搭配食材進補，也是過年幫家人補氣的好物。

＃京都堂 五型藥膳飲

有鑒於現代人工作忙碌，經常外食壓力大，中醫診所京都堂就遵循中醫食補概念，推出藥膳飲品，運用古法濃煮熬煉、慢火燉烹，完整保留藥材原味與精華，不僅能夠常溫即飲，還可以隔水加熱或微波加熱，甚至可以搭配天然食材熬煮，像是「頤膳飲」特別針對壓力族群運用金線蓮、川芎配方，可以單喝增強體力、幫助睡眠，更可以燉煮雞湯食用，更增添風味與營養。

＃東璧堂 康普順暢飲EX

近年康普茶很受到歡迎，以新中式為概念的東璧堂將熱賣10萬瓶的康普順暢飲，進行配方升級進化，專利益生菌後生元、康普茶、決明子萃取、薑黃萃取，單包製作攝取起來超方便，迅速可以調理腸道菌叢，減少老廢物質的堆積。

＃m2美度 白金版9800mg膠原飲

膠原蛋白可以讓肌膚彈潤光澤，以獨家濃密型雙胜膠原為核心，打造出濃度高達9800mg膠原蛋白肽含量的補充飲品，搭配鮭魚蛋白聚醣，可以全方位幫助肌膚補充營養成分，讓流失的歲月可以重新被補充。