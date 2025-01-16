16款蛇年限定精品跟買無懸念　Chloé金蛇手環包、Gucci老花棒球帽2萬有找

▲精品品牌推出蛇年限定系列。（圖／GUCCI、Chloé、Miu Miu、Burberry提供）

圖文／CTWANT

迎接蛇年，各大精品品牌紛紛推出蛇年限定系列，除了應景地把蛇形圖案躍上服飾、鞋包配件上，還有發揮創意與品牌logo結合的設計，更找來明星加持，提供走春穿搭靈感！蛇年想要添好運又出鏡，以下盤點16款蛇年話題限定精品配件，直接跟買無懸念。

GUCCI

GUCCI 2025春節系列，找來品牌代言人肖戰和倪妮打造迷人的走春穿搭。倪妮選擇喜氣又不失時髦的紅色洋裝，搭配Rosso Ancora安可拉紅全新Blondie鏈帶包款，讓整體造型超搶眼、氣場超強。肖戰則以迷人的蛇形曲線休閒外套，搭配白色襯衫＆西裝褲，有正式感又不失休閒隨興。

▲GUCCI 2025春節系列，倪妮、肖戰示範迷人的走春穿搭。（圖／品牌提供）

GUCCI推出的蛇年話題單品喜氣迎新 ，優雅運用兩種耀眼的色彩組合描繪蛇的靈動身姿：Gucci Rosso Ancora安可拉紅與粉色及藍色分別搭配。Horsebit 1953馬銜鍊樂福鞋以Gucci Rosso Ancora暗紅漆皮皮革及蛇形細節內底再次詮釋出新的亮點。Gucci Re-Web運動鞋以蛇形細節搭配駝色與烏木色GG帆布，呈現精湛工藝，而經典GG Logo老花包款，也加入充滿趣味的靈巧蛇型。

▲GUCCI蛇年系列背包／104,400元、蛇年系列棒球帽／17,800元、蛇年系列女士運動鞋／39,000元、蛇年系列穆勒鞋／34,900元。（圖／品牌提供）

Miu Miu

迎接金蛇年，Miu Miu找來品牌大使劉浩存及趙今麥來演繹新春限定系列，除了經典元素芭蕾舞鞋、水鑽珍珠等，包含：限定Penny包款、Wander包款與Arcadie包款都是新春系列的主角，加上棒球帽、玫瑰色眼鏡，以及兩款饒富玩味的包款掛飾，分別為鉤織靈蛇以及可加入個人化元素的中國結，將喜氣氛圍拉滿。

▲Edward Miu Miu吊飾／價格店洽、Miu Miu Beau 皮革肩背包／110,000元。（圖／品牌提供）

▲Edward_Miu Miu 丹寧棒球帽／23,000元、品牌標誌太陽眼鏡／價格店洽。（圖／品牌提供）

Chloé

Chloé的新春限定蛇年系列，以蜿蜒的蛇形圖案貫穿，與Chloé經典的“C”字母巧妙結合，通過印花和刺繡工藝融合在日常穿搭的上衣、針織單品中。

▲Chloé新春限定蛇年系列。（圖／品牌提供）

當然，小皮件與包包也沒有錯過蛇年主題，全新鏈條翻蓋包均配以蛇形配飾和品牌標識，巧妙詮釋了蛇年系列的主題。

▲Chloé Bracelet 黑色麂皮蛇型手環包、黑色蛇型針織毛帽、Camera紅色小型相機包、黑色金蛇刺繡七分袖毛衣。（圖／品牌提供）

Burberry

Burberry推出2025新春系列，品牌大使張婧儀也穿上應景服裝，為美好時光注入溫馨祝福。其中圍巾、上衣的蛇形圖案亮點滿滿。

▲Burberry 2025新春系列。（圖／品牌提供）

新春設計以喜慶的紅色為主調，多樣設計煥新詮釋新一季格紋，以蛇形圖案演繹B字元素。款式包括毛衣、帽T和衣櫥必備款式；亦搭配包款、鞋款等精緻配飾，為節日氛圍增添迷人色彩，走春時髦風格就靠這些迷人單品完成。

▲Burberry新春系列，肉豆蔻色B字形蛇圖案棉質拉鍊連帽／33,900元、天竺葵色B字形蛇圖案羊毛喀什米爾套頭衫／42,900元、鐵鏽色迷你Peg旅行包／59,000元、土褐色Bubble運動鞋／27,500元。（圖／品牌提供）

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