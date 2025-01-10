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無印良品公開4招掃除小撇步　清潔用品2件9折優惠

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記者蔡惠如／綜合報導

農曆新年將至，大掃除是許多人迎接新年的重要環節，為家中帶來耳目一新的感覺。MUJI無印良品分享了一些實用清潔技巧，並推出掃除系列用品的限時優惠活動，讓大掃除變得更加輕鬆有序。無印良品表示，即起至1／22期間，指定掃除系列產品2件以上可享9折優惠。

▲無印良品、淨毒五郎推清潔用品優惠。（圖／各品牌提供）▲無印良品、淨毒五郎推清潔用品優惠。（圖／各品牌提供）

▲過碳酸鈉(粉狀500g)，售價99元；檸檬酸(粉狀500g)，售價99元。（圖／無印良品、淨毒五郎提供）

清潔劑選對，效果事半功倍
清潔時選擇適合的清潔劑是關鍵，過碳酸鈉是一款萬用清潔劑，適合用來處理抽油煙機、漂白衣物，或清潔杯盤上的茶垢和咖啡垢。使用時搭配40度C以上的溫水，能提升清潔效果。

檸檬酸則是對抗水垢的好幫手，特別適合用於洗手台邊緣、馬桶內部和其他皂垢積聚的地方，靠酸鹼中和輕鬆去除頑固污漬。

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▲地毯清潔滾輪，售價159元；玻璃清潔刮把，售價169元。

選擇多樣掃除工具，應對不同需求
使用多樣掃除工具，可依據清掃的地方自由搭配。伸縮桿適合天花板或高處的灰塵，而輕量短桿則更適合日常地面清潔。清掃地面時，可以先使用地板除塵拖把搭配除塵拖把布進行乾擦，再用吸水拖把布濕擦，清潔更徹底。 

地毯和布製品上的毛髮與灰塵則可交給清潔滾輪，效果顯著。至於浴室或陽台的頑垢，可用地板用刷來應對，特別是清理磁磚縫隙時十分省力。而玻璃清潔刮把則適合窗戶和鏡子，先用海綿擦洗，再用刮刀去除水分，讓表面煥然一新。

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▲縫隙清潔迷你刷，售價39元；縫隙清潔刮刀，售價39元。

細節清潔小工具好好用
家中一些細縫往往成為清潔死角，這時候就需要專門的縫隙清潔工具。例如窄縫刮刀、迷你刷和溝槽刷，可以深入到手指無法觸及的地方，徹底清除灰塵與污垢，讓家具和角落都煥然一新。

▲無印良品、淨毒五郎推清潔用品優惠。（圖／各品牌提供）▲無印良品、淨毒五郎推清潔用品優惠。（圖／各品牌提供）

▲再生聚乙烯垃圾袋，售價49元；再生紙抽取式衛生紙，售價169元。

善用日常用品，保持清潔習慣
平時隨手清潔能有效減輕大掃除的負擔。例如廚房紙巾吸水吸油性強，適合清理桌面和廚房油漬；紙抽取式衛生紙則既環保又實用，隨手擦拭玻璃和地板上的污垢也不費力。無印良品再生聚乙烯垃圾袋有精油加工設計，可減少垃圾異味，適合分類和日常使用。

▲無印良品、淨毒五郎推清潔用品優惠。（圖／各品牌提供）

家庭清潔品牌淨毒五郎近期宣佈於POYA寶雅上架，包括農曆春節的熱銷商品去油污廚房清潔慕斯、除水垢浴室清潔劑、除煙去味淨化噴霧、酵素衣物手洗精、衣物驅蟎噴霧，以及碗盤清潔劑、深層除黴凝膠等明星商品，均推出單件享88折優惠。

▲無印良品、淨毒五郎推清潔用品優惠。（圖／各品牌提供）

▲無印良品、淨毒五郎推清潔用品優惠。（圖／各品牌提供）

淨毒五郎表示，農曆春節將至，觀察近一個月的網站搜尋熱度，酵素衣物手洗精與消臭洗衣精相較前月同期大幅成長7倍，蔬果清潔劑搜尋度成長5倍，而掃除需求也讓深層除黴凝膠、除臭地板清潔劑、除臭噴霧的熱搜度則是月增3倍，反映掃除旺季除黴、除臭、地板清潔、衣物清洗的需求量顯著提升，即起至1／20也推出6款環保永續禮盒及3款小容量產品組任選2件88折回饋。

關鍵字：

清潔, 大掃除, MUJI無印良品, 家居, 新年

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