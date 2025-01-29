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Rosé穿搭越來越有自己風格！MV造型＋近期街拍展現超強帶貨力

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文／美人圈

離開老東家YG、脫離組合BLACKPINK的Rosé似乎越來越耀眼了！首張個人專輯《rosie》收錄的多首歌曲不僅攻佔音源榜，Rosé從MV到近期私服和上節目打歌的服裝也被大讚衣品非凡，堪稱行走的時尚教科書。本篇也精選出Rosé令人印象深刻的穿搭，先照抄學起來，走到哪都自帶回頭率。 

▲Rosé穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé登上美國知名脫口秀節目的造型登熱搜。（圖／IG@roses_are_rosie、IG@fallontonightbts）

▲Rosé穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé近期上節目打歌服與私服品味被大讚。（圖／IG@roses_are_rosie）

Rosé MV穿搭示範：清純學院風

Rosé在新曲MV〈toxic till the end〉中有不少造型都令人驚艷，其中就包含這一套清純學院風造型！身穿來自LUCILA SAFDIE的水藍色Polo衫，配上修飾臀型的A字百褶短裙露出纖細美腿，學院風必備白襪和經典黑色樂福鞋讓穿搭更具整體感。基本上女孩們衣櫃日常單品也能很輕易的復刻出類似Look，減齡感UP。

▲Rosé穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲MV〈toxic till the end〉中的清純學院風造型。（圖／IG@blackpinrkss）

Rosé MV穿搭示範：Boyish小男孩風

〈toxic till the end〉MV中Rosé另一套造型則展現出Boyish小男孩感，同色系搭配帶出乾淨俐落的氣息，同時Alexander Wang的Oversized灰色連帽外套更注入鬆弛隨性感！為了增添俏皮味道，Rosé還刻意把鴨舌帽反戴，瞬間給人一種灑脫不羈的印象，白襪搭配Golden Goose的招牌仿舊感小白鞋相當加分。

▲Rosé穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲〈toxic till the end〉MV中另一套造型則是Boyish小男孩感。（圖／IG@blackpinrkss、@roses_are_rosie）

Rosé MV穿搭示範：個性奢華風

〈toxic till the end〉MV最令人印象深刻的一幕非Rosé與男主角Evan Mock在走廊上爭吵推拉，霸氣的Rosé身穿來自ISABEL MARANT的鏤空連身裙，上面鑲嵌的水鑽帶出高貴奢華氣息，透膚設計更是撩人，完美凸顯出Rosé纖瘦好身材。為了讓Bling Bling洋裝不會過於搶走視線，Rosé還外搭Alexander Wang的寬鬆連帽外套，兩種風格不同的單品意外撞出鮮明層次感，是許多BLINK公認MV最愛的一套Look。

▲Rosé穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲〈toxic till the end〉MV中Rosé穿ISABEL MARANT的鏤空連身裙。（圖／Youtube／Rosé）

 
 
 
 
 
 
 

Rosé私服穿搭示範：帥氣西裝風

都說「女孩穿起男裝真的帥到沒有男生的事」，Rosé這一套正裝造型就是最佳例子，看了秒戀愛！以淺咖啡色襯衫配上灰色直條紋西裝褲和黑色皮鞋，身上的領帶以及Rosé招牌金髮為點睛之筆。為了凸顯腰身，Rosé還特意把襯衫紮進褲子裡，營造出的高腰既視感讓身形比例更出眾。

▲Rosé穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé正裝造型比男生還帥氣。（圖／IG@roses_are_rosie、@roseblackpinks）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosé私服穿搭示範：Smart Casual風

Rosé先前現身BBC Radio打歌就以Smart Casual半正式休閒裝抓住所有人目光！可別以為Rosé是分別上身針織衫和襯衫兩樣單品，其實這套來自Sacai男裝的上衣是假兩件設計，身材纖瘦的Rosé駕馭起來立刻變隨興的Oversized連衣裙，再配上率性的中筒靴子，不會顯得襯衫太過嚴謹，卻也不會給人休閒感很重的感覺。

▲Rosé穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé現身BBC Radio打歌，Smart Casual風穿搭很有個人特色。（圖／IG@bbcradio1、IG@roseblackpinks）

Rosé私服穿搭示範：街頭學院風

Rosé近期在紐約街頭的穿搭可謂是把學院風玩出Next Level！這套穿搭完美融合了學院風和街頭感，上半身選擇了白襯衫搭配紅色條紋領帶，營造出濃濃的學院氛圍，寬鬆連帽外套則帶點小隨性。下身卡其色寬版西裝褲打造出慵懶且復古的輪廓感，並搭配黑色皮帶凸顯腰線，整體給人一種不經意的酷感！

▲Rosé穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé近期在紐約街頭的穿搭。（圖／小紅書＠FashionDash）

Rosé私服穿搭示範：美式休閒風

Rosé此番把「棒球外套」帶火了，從MV到街拍穿搭都能瞧見她上身不同款式的棒球外套！只見Rosé穿了一件Vintage拼接棒球皮外套，藍、紅、白的撞色設計超吸睛，還散發出濃濃的賽車元素vibe。內搭童趣米奇灰色連帽衫增加休閒童趣感，下身則是激短熱褲秀出修長美腿，完美平衡了俐落與性感。再加上兩條可愛的麻花辮，整個造型既有態度又充滿青春氣息。

▲Rosé穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé的美式休閒風穿搭帶火「棒球外套」。（圖／IG@roses_are_rosie）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosé私服穿搭示範：美式校園風

Rosé紐約的街拍造型一套比一套精彩，這一套帶點美式氛圍的減齡復古風穿搭必須給滿分！酒紅色針織背心內搭白色襯衫營造吸睛撞色對比，下身同色系西裝褲具有絕佳延伸效果，最加分的就是外搭Ralph Lauren的夾克外套，配上金色長捲髮，有點哈利波特天才妙麗的味道，充滿知性氣質。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosé私服穿搭示範：個性雅痞風

Rosé近期登上美國知名脫口秀節目《The Tonight Show（今夜秀）》便以個性雅痞風造型登上熱搜！黑色短版小背心露出小蠻腰，下身的西裝褲裙配上小吊帶設計融合正式和俏皮感，在上腳一雙水鑽帆布鞋，帥勁又具型格。

▲Rosé穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé登上《今夜秀》的個性雅痞風造型登上熱搜。（圖／IG@fallontonightbts）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, BLACKPINK, Rosé, 穿搭

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