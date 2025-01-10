蕾哈娜拎BALMAIN未來感手袋！早春系列把情書穿上身　浪漫細節一次看

記者鮑璿安／台北報導

2025年一開始，不少品牌迎來全新度假系列營造休閒氛圍，而BALMAIN發表2025早春系列，設計總監 Olivier Rousteing譜寫出以愛為核心的情書，不光將柔和筆觸注入服飾概念中，連帶科技感的包款也充滿話題，以下一起來看看。





▲BALMAIN發表2025早春系列，設計總監 Olivier Rousteing譜寫出以愛為核心的情書 。（圖／品牌提供）

Olivier Rousteing 表示：「用筆寫下文字時，蘊含著一種令人印象深刻的力量。在這封情書中，我凝聚了對 BALMAIN 的熱愛，對事業、傳承以及與團隊合作的無限敬意，並將這份情感融入設計之中。」本系列中，他將工坊會出現的緞帶、線軸、別針等元素抽象呈現，如毛衣編織模樣的紐扣一一整齊排列；而情書的手繪字樣化作圖騰，驚喜呈現在飄逸的翻領襯衫單品上，訴說著他對於時尚的無限熱愛，小細節盡顯品牌獨到的設計語言。





▲蕾哈娜、Dara拎BALMAIN未來感手袋JOLIE MADAME 。（圖／品牌提供）

為致敬品牌創始人Pierre Balmain 先生的經典設計標誌，無論是戰後的高級時裝標籤還是開創性的「Jolie Madame」剪裁，都在本系列中被重新詮釋，BALMAIN 標誌性的強大肩線當然是亮點，另外也帶來了雙領錯視百褶洋裝、JOLIE MADAME菱格紋絎縫包等一系列科技感的單品，充滿對未知世界的探索。蕾哈娜日前也在私服造型中拎上JOLIE MADAME，以一身輕便西裝外套進行搭配，格外吸睛。

同時，比利時品牌Delavux計劃在亞洲各地展開一系列 SUR:REAL 主題獨家藝術裝置巡展，以超現實主義藝術家馬格利特（René Magritte）的畫作為靈感呈現限定系列，而台北Bellavita 寶麗廣塲中庭已經空降一顆巨大的青蘋果裝置，更一次帶來許多經典創作款式，令人深深沉浸在超現實世界中。





▲THE SUR:REAL COLLECTION 期間限定店在2025年1月8日於台北Bellavita 寶麗廣塲中庭正式啟程。（圖／品牌提供）





▲雷內馬格利特《男人之子》 。（圖／品牌提供）