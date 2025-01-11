24K金蜿蜒靈蛇點綴施華洛世奇水晶！極致奢華的龍年香水限量誕生

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

過年有不少限量設計的單品值得收藏，不僅內裝非常實用，重點是包裝再也不會出現，當然要立刻擁有，以下就分享多款好物，粉絲當然都提前預備搶購。

＃嬌蘭 摯紅幸運淡香精－新年金燦蜂印瓶，售價29500元

金蛇又象徵小龍年到來，嬌蘭這次攜手巴黎高訂珠寶藝術家Francesco Truscelli把經典蜂印瓶換上象徵幸運的紅色，利用珠寶等級的精湛手藝製作出絕美曲線的24K金蛇，搭配施華洛世奇水晶，盡顯極致奢華，裡面香氣更是全新的限量香氛摯紅幸運淡香精，具有溫潤感的生薑搭配鮮明浪漫的玫瑰花香，最後在雪松與白麝香展現沉穩氣息，是一款極致奢寵的單品。

＃Acqua di Parma Legàmi Chapeau!蠟燭，售價30500元





Acqua di Parma將經典的禮帽設計，打造出全新限量的香氛蠟燭，陶瓷香氛帽型的容器中盛裝了330克的藏紅花蠟燭，瓶身則盛裝了1.6公斤的五蕊芯曦光玫瑰香氛蠟燭，並且由義大利工藝學院LA SCUOLA COVA的年輕工匠手工裝飾，展現出獨一無二的藝術單品。

＃雪花秀 潤燥養膚精華－蛇年限定版，售價4680元

以朝鮮王室月亮罐設計，雪花秀將熱賣潤燥精華進行包裝全面升級，2025年再度推出蛇年限量版，讓雪白的瓶身換上絕美金色蛇鱗，象徵脫皮蛻變的新生意象，展現出奢華又宛如金龍般的吉祥寓意。