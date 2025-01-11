fb ig video ETtoday search mobile

24K金蜿蜒靈蛇點綴施華洛世奇水晶！極致奢華的龍年香水限量誕生

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

過年有不少限量設計的單品值得收藏，不僅內裝非常實用，重點是包裝再也不會出現，當然要立刻擁有，以下就分享多款好物，粉絲當然都提前預備搶購。

＃嬌蘭 摯紅幸運淡香精－新年金燦蜂印瓶，售價29500元

嬌蘭,Acqua di Parma,雪花秀,香氛,保養。（圖／品牌提供）

金蛇又象徵小龍年到來，嬌蘭這次攜手巴黎高訂珠寶藝術家Francesco Truscelli把經典蜂印瓶換上象徵幸運的紅色，利用珠寶等級的精湛手藝製作出絕美曲線的24K金蛇，搭配施華洛世奇水晶，盡顯極致奢華，裡面香氣更是全新的限量香氛摯紅幸運淡香精，具有溫潤感的生薑搭配鮮明浪漫的玫瑰花香，最後在雪松與白麝香展現沉穩氣息，是一款極致奢寵的單品。

＃Acqua di Parma Legàmi Chapeau!蠟燭，售價30500元

嬌蘭,Acqua di Parma,雪花秀,香氛,保養。（圖／品牌提供）

Acqua di Parma將經典的禮帽設計，打造出全新限量的香氛蠟燭，陶瓷香氛帽型的容器中盛裝了330克的藏紅花蠟燭，瓶身則盛裝了1.6公斤的五蕊芯曦光玫瑰香氛蠟燭，並且由義大利工藝學院LA SCUOLA COVA的年輕工匠手工裝飾，展現出獨一無二的藝術單品。

＃雪花秀 潤燥養膚精華－蛇年限定版，售價4680元

嬌蘭,Acqua di Parma,雪花秀,香氛,保養。（圖／品牌提供）

以朝鮮王室月亮罐設計，雪花秀將熱賣潤燥精華進行包裝全面升級，2025年再度推出蛇年限量版，讓雪白的瓶身換上絕美金色蛇鱗，象徵脫皮蛻變的新生意象，展現出奢華又宛如金龍般的吉祥寓意。

關鍵字：

嬌蘭, Acqua di Parma, 雪花秀, 香氛, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

不是金秀賢！金智媛為他剪了「眉上瀏海」整個人更靈動可愛

不是金秀賢！金智媛為他剪了「眉上瀏海」整個人更靈動可愛

天冷久咳不癒？中醫師傳授「簡單3招」幫你提升免疫力

天冷久咳不癒？中醫師傳授「簡單3招」幫你提升免疫力

柯佳嬿要穿NB雲朵鞋走春　過年笑收坤達紅包「一定要的吧」

柯佳嬿要穿NB雲朵鞋走春　過年笑收坤達紅包「一定要的吧」

Lisa首曝光梵克雅寶幸運草錶　搭LV雪花包好喜氣 最容易內耗三大星座！TOP 1愛做夢導致現實落差太大　心理無法接受 看似沒心機「超級雙面人」星座Top 3！第一名只是表面朋友 陳美鳳愛馬仕收藏陣容超完整　拎綠色柏金包美翻 歐舒丹攜手金珉奎邀你「手」護每一刻、Jo Malone甦活手部護理免費送 提醒！今星巴克推大杯買一送一　爽賺一杯加持小周末 朋友不多但都很鐵的三大星座！TOP 1交友超嚴苛　需身心靈都契合才行

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面