肖戰換兩套Gucci訂製亮片西裝一黑一紅超吸睛！王鶴棣把情書穿上身比帥

記者鮑璿安／台北報導

大陸微博之夜活動在日前盛大登場，許多高人氣新生代男星都受邀步上紅毯，肖戰這次身穿Gucci訂製款Rosso Ancora雙排扣西裝現身，簡直帥出新高度。同樣高人氣的還有王鶴棣，一身極具巧思的「情書西裝」也很有看點，掀起網友討論。





▲肖戰換上兩套Gucci訂製的西裝造型現身微博之夜 。（圖／品牌提供）

肖戰身為Gucci全球品牌代言人，在大型典禮中經常穿著品牌服飾，這一次也不例外，而且規格超高，以品牌Gucci訂製款Rosso Ancora暗紅色漸層亮片羊毛雙排扣西裝亮相，為他量身打造華麗戰袍，細膩的光澤感加持出奢華氛圍，搭配黑色真絲蝴蝶結領襯衫和飾有馬銜扣細節的黑色皮鞋，非常有紳士態度。隨後在典禮內，肖戰再以一身Gucci訂製款漸變水晶細節黑色羊毛單排扣西裝，搭配黑色絲質襯衫、真絲領結、黑色漆皮皮鞋登場，以優雅且低調的經典風格，接下本屆「微博年度影響力演員」大獎。





▲王鶴棣。（圖／品牌提供）





▲張凌赫 。（圖／品牌提供）



而王鶴棣這次身著BALMAIN 2025 早春系列手寫情書水鑽刺繡西裝套裝，在全黑造型之中，細膩的手繪元素脫穎而出，而且襯衫及西裝褲皆飾有同細節設計總監Olivier Rousteing手寫愛的字彙，展現奢華魅力。而張凌赫則身著2025 春夏系列黑色銀河系水鑽刺繡西裝亮相，在翻領西裝中點綴星河，一舉一動都帥氣破表。