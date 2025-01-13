冬天用好霜才能有感澎潤！獨家玉露高抗氧、雙膜科技宛如做SPA

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

秋冬季節想要讓營養滲透進肌膚，乳霜的封存不可或缺，以下就分享近期上市的多款單品，不僅可以在保養最後一道使用，更能大量使用加強按摩，讓肌膚重現飽滿澎潤。

＃資生堂 極上御藏晚霜，50ml、售價11500元

極上御藏晚霜是資生堂旗下頂奢的保養系列，不只是在成分上講究，連瓶身設計、香味打造，都是結合日本茶道文化、香道以及金箔工藝，每個細節都專注，在去年全面更新成分從京都最頂級綠茶「玉露」中萃取而成，在新芽萌發之後，須以葦簾遮住日光種植20天，手工摘採一心二葉的嫩芽，醇厚的甘味擁有大量的氨基酸與兒茶素，幫助肌膚抗氧化。

＃碧麗妃 紅玉恆潤修護膜力霜，40g、售價4300元

給予肌膚幸福戀愛顏的碧麗妃了解女性常不小心把睡前抹的保養，沾到枕頭上，導致沒有一整夜更好的吸收，因此，特別研發出紅玉恆潤修護膜力霜，更注重封存的能力，全新搭載高效彈潤雙膜科技，完整封存100%頂級抗老植萃，可以持續將薔薇果、雪絨花抗氧精華，注入肌膚底層，打造最細膩的水煮蛋肌。

＃PAULA’S CHOICE寶拉珍選 高效胜肽膠原緊緻霜，50ml，售價1680元

常以成分為訴求的寶拉珍選不只是有酸類保養很受歡迎，這次也推出首支胜肽凝霜，透過可以對抗老化的三種胜肽搭配無油配方，讓肌膚擁有保濕滋潤的效果之於，卻不會有膩感，可以輕鬆達到撫紋細緻的膚況。