fb ig video ETtoday search mobile

冬天用好霜才能有感澎潤！獨家玉露高抗氧、雙膜科技宛如做SPA

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

秋冬季節想要讓營養滲透進肌膚，乳霜的封存不可或缺，以下就分享近期上市的多款單品，不僅可以在保養最後一道使用，更能大量使用加強按摩，讓肌膚重現飽滿澎潤。

＃資生堂 極上御藏晚霜，50ml、售價11500元

資生堂,碧麗妃,寶拉珍選,保養,乳霜,抗老,。（圖／品牌提供）

極上御藏晚霜是資生堂旗下頂奢的保養系列，不只是在成分上講究，連瓶身設計、香味打造，都是結合日本茶道文化、香道以及金箔工藝，每個細節都專注，在去年全面更新成分從京都最頂級綠茶「玉露」中萃取而成，在新芽萌發之後，須以葦簾遮住日光種植20天，手工摘採一心二葉的嫩芽，醇厚的甘味擁有大量的氨基酸與兒茶素，幫助肌膚抗氧化。

＃碧麗妃 紅玉恆潤修護膜力霜，40g、售價4300元

資生堂,碧麗妃,寶拉珍選,保養,乳霜,抗老,。（圖／品牌提供）

給予肌膚幸福戀愛顏的碧麗妃了解女性常不小心把睡前抹的保養，沾到枕頭上，導致沒有一整夜更好的吸收，因此，特別研發出紅玉恆潤修護膜力霜，更注重封存的能力，全新搭載高效彈潤雙膜科技，完整封存100%頂級抗老植萃，可以持續將薔薇果、雪絨花抗氧精華，注入肌膚底層，打造最細膩的水煮蛋肌。

＃PAULA’S CHOICE寶拉珍選 高效胜肽膠原緊緻霜，50ml，售價1680元

資生堂,碧麗妃,寶拉珍選,保養,乳霜,抗老,。（圖／品牌提供）

常以成分為訴求的寶拉珍選不只是有酸類保養很受歡迎，這次也推出首支胜肽凝霜，透過可以對抗老化的三種胜肽搭配無油配方，讓肌膚擁有保濕滋潤的效果之於，卻不會有膩感，可以輕鬆達到撫紋細緻的膚況。

關鍵字：

資生堂, 碧麗妃, 寶拉珍選, 保養, 乳霜, 抗老

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

對朋友大方三大星座！TOP 1認為錢不能傷感情　愛付錢不想朋友尷尬

對朋友大方三大星座！TOP 1認為錢不能傷感情　愛付錢不想朋友尷尬

星巴克1／14起推「大杯以上買一送一」　連續兩天好好多喝一杯

星巴克1／14起推「大杯以上買一送一」　連續兩天好好多喝一杯

韓星同款保暖外套推薦！Hoshi最愛Canada Goose、安俞真撞色款修飾身形

韓星同款保暖外套推薦！Hoshi最愛Canada Goose、安俞真撞色款修飾身形

天冷早晨一杯溫水「能救命」　有效降低心肌梗塞、中風風險 《現在撥打的電話》蔡秀彬短髮也正翻！御姐風一刀切、溫柔系短鮑伯跟著剪 高爾宣、宋芸樺忠實墨鏡狂粉　直言：根本控制不了花錢慾望 王一博全新帥照曝光！踩Jimmy Choo「鑽石鞋」長腿比例藏不住 湯唯《微博之夜》畫面美瘋讓導播也定格！盛世美顏靠5招　早上喝溫鹽水 「行走衣架」孔曉振示範最潮上班穿搭　手拎25萬包秀時髦氣場 Y／Project震撼宣布歇業！破產尋無買家　14年輝煌解構美學走入歷史

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面