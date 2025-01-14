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宋慧喬最新「漫畫感小男孩頭」曝光　萌翻天超減齡有如18歲美少年

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宋慧喬最新『漫畫感小男孩頭』曝光！萌翻天超減齡有如18歲美少年！

▲宋慧喬新髮型曝光。（圖／宋慧喬 IG）

圖文／CTWANT

宋慧喬在自己的IG PO出全新「漫畫風小男孩頭」造型，引發粉絲大讚，展現出俏皮且減齡的形象，讓粉絲驚呼她宛如高中生。

宋慧喬最新『漫畫感小男孩頭』曝光！萌翻天超減齡有如18歲美少年！

▲宋慧喬更新IG，全新「漫畫風小男孩頭」造型引發粉絲大讚。（圖／宋慧喬 IG）

前天1月12日，宋慧喬參加了韓國作曲家鄭在炯的YouTube節目，首次公開這款新髮型。她以自然妝容搭配蘋果頭短髮，整體造型清新脫俗，展現出與以往不同的青春氣息。隨後，她在個人Instagram上分享了一系列照片，身穿白襯衫或條紋上衣，搭配眼鏡，進一步強調了年輕活潑的形象。

宋慧喬最新『漫畫感小男孩頭』曝光！萌翻天超減齡有如18歲美少年！

▲宋慧喬公開新髮型，並有搭配眼鏡的造型。（圖／宋慧喬 IG）

這已經不是宋慧喬第一次剪短髮，宋慧喬近年出演《男朋友》和《黑暗榮耀》時都嘗試了不同的短髮造型。結束後黑暗榮耀的拍攝，才剛把頭髮留長的她，最近又俐落剪成最新漫畫感鮑伯短髮，讓粉絲們紛紛大喊：「好像高中生！」、「有點像漫畫中的小男生！」。

宋慧喬最新『漫畫感小男孩頭』曝光！萌翻天超減齡有如18歲美少年！

▲宋慧喬近年出演《男朋友》和《黑暗榮耀》時都嘗試了不同的短髮造型。（圖／宋慧喬 IG）

所謂的「漫畫風小男孩頭」是指髮型呈現圓潤的剪裁，形似蘋果，通常搭配輕盈中分的瀏海，增添可愛與清新的感覺。這種髮型能提升頭部的蓬鬆感，修飾臉型，特別適合臉型小巧或五官精緻的人士。

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關鍵字：

周刊王, 宋慧喬, 髮型

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