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「孔劉適不適合捲髮」引論戰！攝影師公開私藏帥照　網狂讚：回春20歲

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「孔劉適不適合捲髮」引網友論戰！攝影師私藏帥照一次公開，被讚「孔劉捲髮根本回春20歲！」

▲孔劉捲髮特寫畫面。（圖／取自kimheejune IG）

圖文／CTWANT

韓國男神孔劉去年為韓版《ELLE》拍攝的雜誌大片之前釋出後，便引發熱烈討論，而近日攝影師更在個人IG上曬出一系列未公開的私藏帥照，其中幾張近距離拍攝的捲髮特寫畫面，還被粉絲們形容為「回春20歲」，甚至有人直呼：「這髮型就是教科書般的年輕範！」

私藏帥照大放送：攝影師喊「這還沒公開過！」

在攝影師Kim Hee June最新公開的照片中，孔劉身穿Louis Vuitton 2024早春系列，以多套休閒與高級感並存的造型登場，搭配捲髮造型，更凸顯了他不減的時尚魅力，特別是其中一張黑白照，微亂的捲髮和慵懶眼神，瞬間成為熱議焦點。不少網友留言表示：「這張真的太帥了，我的手機桌布要換了！」。

「捲髮孔劉」成焦點：網友兩派吵翻！

儘管大多數人讚賞捲髮造型讓孔劉看起來更具少年感，但也有人認為捲髮讓他少了一點以往的熟男魅力。支持者們力推：「捲髮超自然，這不就是"初戀學長"本人嗎？」反對者則認為：「雖然帥，但還是更喜歡短髮或俐落造型，感覺更Man。」

網友熱評：孔劉魅力無界限

其實這次孔劉新嘗試的捲髮Look，不僅成功讓孔劉再度站上話題中心，也吸引了更多人對捲髮造型的討論，還有髮型專家表示：「這樣的髮型搭配任何年齡層的穿搭都能完美駕馭，未來男士捲髮可能會再度成為趨勢！」

捲髮燙起來，後續髮質照護別忽略！

不過小編身邊有不少男生朋友看到孔劉這樣的捲髮造型，都在說新年要不要也去燙個這種捲？但在決定燙髮之前，有一件事千萬不能忽略：頭髮和頭皮的健康照護！燙髮雖然能讓造型更亮眼，但對頭髮的損傷也不能小看，如果你準備新年換個孔劉同款捲髮，記得務必先準備好可以幫助修護髮質的產品！小編推薦你可試試uka森肽賦活系列中專為受損髮設計的「修護洗潤系列」，高達90%的天然成分，特別是可以調理頭皮健康與提升髮絲光澤度的伊豆大葉釣樟、布海苔，再加上20種胺基酸，能深層修護受損髮，讓髮絲重回柔順強韌，對於染燙後的乾燥毛躁問題能有感改善，還被日本美妝雜誌評選為「2024洗護髮品第一名」喔。

「孔劉適不適合捲髮」引網友論戰！攝影師私藏帥照一次公開，被讚「孔劉捲髮根本回春20歲！」

▲uka森肽賦活修護洗髮露400ml／1,400元、uka森肽復活修護潤髮乳400ml／1,500元，含最高級別受損修護成分，在溫和清潔的同時一併深層修護髮肌。（圖／吳雅鈴攝）

「孔劉適不適合捲髮」引網友論戰！攝影師私藏帥照一次公開，被讚「孔劉捲髮根本回春20歲！」

▲uka森肽賦活系列雖然是採用環境友善植物成分，但功效性卻絲毫不減，以天然植萃能量幫你細心養護頭皮健康。（圖／吳雅鈴攝）

捲髮造型怎麼穿才不老氣？

再來捲髮搭配造型時，要避免過於繁複的服裝，否則容易顯得厚重老氣，像孔劉這次的大片就給了很好的穿搭靈感：牛仔褲和馬丁靴這種經典單品是絕對不出錯的選擇！比如Levi’s®的寬版丹寧褲、工裝牛仔褲，不僅舒適有型，還能拉長比例，讓整體風格更有活力；腳上再搭配Dr. Martens的1460八孔馬汀靴，低調硬派的設計能中和捲髮的柔和感，整個造型瞬間變得時尚又俐落。

「孔劉適不適合捲髮」引網友論戰！攝影師私藏帥照一次公開，被讚「孔劉捲髮根本回春20歲！」

▲Levi’s® Workwear 578繭型寬鬆丹寧褲／4,590元，類繭型、微彎刀的褲型非常適合時下最流行的上短下寬風格，因此在上身搭配中，透過簡單的的素T或帽T即能展現出隨興的純血美式風範。（圖／品牌提供）

「孔劉適不適合捲髮」引網友論戰！攝影師私藏帥照一次公開，被讚「孔劉捲髮根本回春20歲！」

▲Levi’s® Workwear 568多層次口袋寬鬆繭型丹寧褲／4,590元，Levi’s® 將工裝褲運用水洗淺藍丹寧面料、柔和米白及焦糖牛奶色來呈現，平衡方正剛毅版型的粗曠氣息，使得工裝單品多了紳士時裝的優雅質感。（圖／品牌提供）

「孔劉適不適合捲髮」引網友論戰！攝影師私藏帥照一次公開，被讚「孔劉捲髮根本回春20歲！」

▲Dr. Martens蛇年限定經典「1460八孔馬汀靴」，以黑色鑽石壓花皮革Ｘ精緻蛇紋浮雕，同時還綴有蛇形圖案的鞋飾、鞋眼孔及鞋帶頭等金色細節，將蛇年招財、納福的寓意躍然鞋上。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 孔劉, 髮型, LV, 捲髮, 男生髮型

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