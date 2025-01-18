韓國女生瘋「美式咖啡減肥法」　內行人都在2個時間喝最有效

▲韓國女生瘋美式咖啡減肥法。（圖／取自seojuhyun_s IG）

圖文／CTWANT

美式咖啡因為熱量低、咖啡因含量高，適量飲用可以幫助促進新陳代謝、抑制食慾、利尿消水腫，因此成為韓國人最愛的減肥神隊友，尤其韓星們幾乎也是天天喝。不過，要有效利用美式咖啡來輔助減肥，需要掌握正確的方法和注意事項。趕快來看看美式咖啡減肥的執行方法。

黑咖啡減肥法1. 選擇純黑美式咖啡

確保選擇的是無糖、無奶精的純黑美式咖啡。避免添加糖、蜂蜜、奶油或其他甜味劑，否則會增加熱量，影響減肥效果，也不要選拿鐵、摩卡等有口味的咖啡。

▲車珠英曬咖啡應援車表達感謝。（圖／取自jooyoungthej IG）



黑咖啡減肥法2. 早上空腹、運動前喝效果最好

早晨空腹時：喝一杯美式咖啡可以幫助提升代謝，刺激腸胃蠕動，產生通便作用。

運動前30分鐘：咖啡因能提升運動表現，幫助燃燒更多脂肪，因此許多人會喝完美式再運動。另外也可以選擇餐後飲用能促進消化，減少脂肪囤積。

▲粉絲送秀智應援餐車。（圖／取自skuukzky IG）



黑咖啡減肥法3. 飲用量適度

每天建議飲用1-2杯（約200-400毫升），避免過量攝取咖啡因，導致心悸、失眠或腸胃不適。對咖啡因敏感者應減少飲用量，並避免下午、晚上飲用以免影響睡眠。

▲潤娥。（圖／取自yoona__lim IG）



黑咖啡減肥法4. 搭配健康飲食

黑咖啡雖然可以幫助利尿，排除身體多餘水分，但也不能完全依賴美式咖啡來取代正餐，應搭配均衡的飲食計畫，包括高蛋白、低碳水化合物和健康脂肪，最重要的就是減少高熱量零食和加工食品的攝取。

▲徐玄。（圖／取自seojuhyun_s IG）



黑咖啡減肥法5. 配合運動提升減肥／燃脂效果

美式咖啡能提高運動耐力和脂肪燃燒效率，適合與有氧運動（如跑步、游泳）或間歇訓練結合。但運動後記得補充足夠的水分，避免因咖啡利尿作用導致脫水。

▲Jessica。（圖／取自jessica.syj IG）



雖然早晨喝咖啡能提升代謝，但空腹時過量飲用可能刺激胃酸分泌，對腸胃敏感者不利。如果胃不好的人建議先吃些清淡食物，如香蕉或全麥吐司再喝咖啡。

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