fb ig video ETtoday search mobile

2025新年用香水噴出好氣場！Acqua di Parma、CREED限定包裝好喜氣

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

迎接農曆新年，香水品牌Acqua di Parma、CREED、Fornasetti不約而同都以紅、金或蛇年意象推出限定包裝，讓大家新的一年就噴出好氣場！

Acqua di Parma曦光玫瑰+藏紅花淡香精限定典藏系列

農曆新年即將來臨，Acqua di Parma精選格調系列中的兩款暢銷香水-曦光玫瑰淡香精、藏紅花淡香精，攜手義大利知名陶藝工坊LABORATORIO PARAVICINI，以象徵農曆新年的喜氣紅色、奢華金色推出限定典藏系列。

曦光玫瑰金紅典藏版

由原先的全透明香氛瓶，變成一半綴以紅色塗漆。透明感與飽和鮮紅色互襯，打造視覺上絕對的衝突美感。

藏紅花金奢典藏版

瓶身一半以奢華金色塗漆亮相，黑與金的絕佳配色猶如回到紙醉金迷的奢華年代，將稀有神秘的香料賦予明亮的色彩和濃烈的香氣。

二合一Legàmi Chapeau!蠟燭

限量典藏版商品中最令人驚喜的絕非限量版Legàmi Chapeau!蠟燭莫屬！外型乍看是Acqua di Parma經典香水瓶，而上、下分別為藏紅花及曦光玫瑰兩款蠟燭。

紅色陶瓷香氛帽型的容器中盛裝了330g的藏紅花蠟燭，下方白色瓶身則盛裝了1.6 kg的曦光玫瑰香氛蠟燭。

Legàmi Chapeau!蠟燭皆由義大利工藝學院LA SCUOLA COVA的年輕工匠手工裝飾打造，上面的圖騰亦由義大利知名陶藝工作室LABORATORIO PARAVICINI設計，不僅體現義大利的工藝精神，更打造居家品味藝術。

CREEDＸ生活方式設計品牌Lala Curio金蛇盈春新年限定禮盒

英國皇室沙龍香氛品牌CREED今年農曆金蛇年再度攜手生活方式設計品牌Lala Curio打造全新「金蛇盈春新年限定禮盒」。

Lala Curio以一對蛇為創作主題，透過描繪其身上的光影交錯與深淺變化，呈現陰陽兩儀的概念，代表互補的力量，以及在平衡與和諧中共存。盤旋交纏的蛇，如同經典的如意結，有著「稱心如意、萬事皆吉」意涵，是吉祥與美好的象徵，也是農曆新年中不可或缺的祝願元素。

禮盒中更能一次擁有三款CREED經典暢銷之作，包括：

1.阿文圖斯：CREED於250周年推出的香水，由品牌的第六代主理人Olivier Creed創作，創作背景是以亞歷山大帝與拿破崙傳奇人生為靈感。清新的乾燥木質調在與柑橘果香調交織，相互映襯下多增添些許細膩之感，流露感性與理性睿智的多變面貌，並象徵新的年度一段無畏大膽的新旅程。

2.皇者之風：CREED為慶祝作為歐洲皇室御用香而推出的周年紀念作品，明亮柑橘在些微粉感揉合下，散發出優雅低調的氣息，清新海洋與沉穩的木質香，彷彿為全新開始拓展出無垠的可能性，期望新年度散發屬於自己的光彩。

3.銀色山泉：Olivier Creed最喜愛的氣味之一。以阿爾卑斯湧泉為發想，將乾淨的空氣、泉水的觸感嗅覺化在這支香氣裡。每種香材的添加都點到即止，柑橘新鮮而不酸澀，白松香青綠而不苦澀，臭氧香調讓整體的水潤感更上一層，如雨後的清涼感，象徵迎接新年源源不絕的活力與生命力。

Fornasetti靈蛇春韻限量系列

頂級香氛選品店CYRANO席哈諾聯手義大利超現實藝術香氛品牌Fornasetti，獨家推出「靈蛇春韻」限量系列，靈感來自於Fornasetti的「Peccato Originale誘惑原罪」圖騰以蛇纏繞在女性臉龐上的形象，象徵《聖經》中伊甸園的故事，蛇引誘夏娃品嘗禁果，代表誘惑與對知識的追求。

結合「靈蛇」在中華文化中被視為智慧、直覺、神秘和敏捷的象徵，創造出融合東西方文化的獨特設計，展現智慧與藝術的交融。

其中「靈蛇春韻」限定紅蛇光澤封套，以精緻的紅色光澤象徵著新春的喜氣，蛇形紋理呈現出獨特的立體效果，光澤閃耀，無論在日光還是燈光下，都顯得格外璀璨。這款封套不僅是原版包裝的延伸，更是新春祝福的象徵，寓意著福氣、財運和好運的到來。

香水探索禮盒由Fornasetti全系列3款香水組成，分別是花香木質調的「禁忌之慾」、木質麝香調的「夢遊神域」以及綠意果香調的「翡翠森境」。禮盒內附贈3款不同造型的試香卡，由Fornasetti的謬思Lina Cavalieri臉孔詮釋各款香水不同嗅覺情緒。

另外推薦Fornasetti禁忌果實香氛蠟燭，「紅色」和「蘋果」在春節喜氣洋洋的氣氛下，代表著「喜氣」與「平安」。而在西方《聖經》伊甸園的故事中，蛇引誘夏娃摘下禁果，代表著夏娃對誘惑的無法抵抗以及對於知識的渴求。春節期間點燃這顆正紅色的香氛蠟燭，享受氣味的芬芳當下，喜氣及平安的雙重正面寓意能讓這個即將迎來的新年更加完美。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● Diptyque終於在台北開了形象旗艦店，還是首次進駐台北101！獨賣商品6款推薦

● 義大利超現實藝術品牌Fornasetti首度推出香水！夢幻神秘臉孔貫穿全系列太值得收藏

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 香水, Acqua di Parma, CREED, Fornasetti

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「最體面前任」星座Top 3！第一名從不詆毀舊愛　和平分手還能當朋友

「最體面前任」星座Top 3！第一名從不詆毀舊愛　和平分手還能當朋友

台北現存最老精品百貨12月熄燈！SOGO敦化館將改建成豪宅

台北現存最老精品百貨12月熄燈！SOGO敦化館將改建成豪宅

寒流急凍租屋族「無暖氣保暖法」　網友大推一神物

寒流急凍租屋族「無暖氣保暖法」　網友大推一神物

頭髮長好慢！營養師：補充4大關鍵營養素　讓頭髮長快又強韌 大掃除3撇步功夫省一半　家事達人陳安祺：「順序是關鍵」 GD日常照「驚見台牌印花褲」超懂穿！2017年單品已絕版　設計師驚喜回應了 超準！挑一種最想做的家事　秒測你的戀愛中的「變心指數」 陳庭妮買Prada新包不靠另一半「等下自己帶走」 曹佑寧面對催婚這樣說 金世正愛用款Longchamp包換甜菜根紅！TORY BURCH水晶蛇爬上包超應景 周子瑜公認美貌天花板！連2年奪「全球最美女星」冠軍　孫藝真第9名

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面