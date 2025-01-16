2025新年用香水噴出好氣場！Acqua di Parma、CREED限定包裝好喜氣

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

迎接農曆新年，香水品牌Acqua di Parma、CREED、Fornasetti不約而同都以紅、金或蛇年意象推出限定包裝，讓大家新的一年就噴出好氣場！

Acqua di Parma曦光玫瑰+藏紅花淡香精限定典藏系列



農曆新年即將來臨，Acqua di Parma精選格調系列中的兩款暢銷香水-曦光玫瑰淡香精、藏紅花淡香精，攜手義大利知名陶藝工坊LABORATORIO PARAVICINI，以象徵農曆新年的喜氣紅色、奢華金色推出限定典藏系列。

曦光玫瑰金紅典藏版

由原先的全透明香氛瓶，變成一半綴以紅色塗漆。透明感與飽和鮮紅色互襯，打造視覺上絕對的衝突美感。

藏紅花金奢典藏版

瓶身一半以奢華金色塗漆亮相，黑與金的絕佳配色猶如回到紙醉金迷的奢華年代，將稀有神秘的香料賦予明亮的色彩和濃烈的香氣。

二合一Legàmi Chapeau!蠟燭

限量典藏版商品中最令人驚喜的絕非限量版Legàmi Chapeau!蠟燭莫屬！外型乍看是Acqua di Parma經典香水瓶，而上、下分別為藏紅花及曦光玫瑰兩款蠟燭。

紅色陶瓷香氛帽型的容器中盛裝了330g的藏紅花蠟燭，下方白色瓶身則盛裝了1.6 kg的曦光玫瑰香氛蠟燭。

Legàmi Chapeau!蠟燭皆由義大利工藝學院LA SCUOLA COVA的年輕工匠手工裝飾打造，上面的圖騰亦由義大利知名陶藝工作室LABORATORIO PARAVICINI設計，不僅體現義大利的工藝精神，更打造居家品味藝術。

CREEDＸ生活方式設計品牌Lala Curio金蛇盈春新年限定禮盒



英國皇室沙龍香氛品牌CREED今年農曆金蛇年再度攜手生活方式設計品牌Lala Curio打造全新「金蛇盈春新年限定禮盒」。

Lala Curio以一對蛇為創作主題，透過描繪其身上的光影交錯與深淺變化，呈現陰陽兩儀的概念，代表互補的力量，以及在平衡與和諧中共存。盤旋交纏的蛇，如同經典的如意結，有著「稱心如意、萬事皆吉」意涵，是吉祥與美好的象徵，也是農曆新年中不可或缺的祝願元素。

禮盒中更能一次擁有三款CREED經典暢銷之作，包括：

1.阿文圖斯：CREED於250周年推出的香水，由品牌的第六代主理人Olivier Creed創作，創作背景是以亞歷山大帝與拿破崙傳奇人生為靈感。清新的乾燥木質調在與柑橘果香調交織，相互映襯下多增添些許細膩之感，流露感性與理性睿智的多變面貌，並象徵新的年度一段無畏大膽的新旅程。

2.皇者之風：CREED為慶祝作為歐洲皇室御用香而推出的周年紀念作品，明亮柑橘在些微粉感揉合下，散發出優雅低調的氣息，清新海洋與沉穩的木質香，彷彿為全新開始拓展出無垠的可能性，期望新年度散發屬於自己的光彩。

3.銀色山泉：Olivier Creed最喜愛的氣味之一。以阿爾卑斯湧泉為發想，將乾淨的空氣、泉水的觸感嗅覺化在這支香氣裡。每種香材的添加都點到即止，柑橘新鮮而不酸澀，白松香青綠而不苦澀，臭氧香調讓整體的水潤感更上一層，如雨後的清涼感，象徵迎接新年源源不絕的活力與生命力。

Fornasetti靈蛇春韻限量系列



頂級香氛選品店CYRANO席哈諾聯手義大利超現實藝術香氛品牌Fornasetti，獨家推出「靈蛇春韻」限量系列，靈感來自於Fornasetti的「Peccato Originale誘惑原罪」圖騰以蛇纏繞在女性臉龐上的形象，象徵《聖經》中伊甸園的故事，蛇引誘夏娃品嘗禁果，代表誘惑與對知識的追求。

結合「靈蛇」在中華文化中被視為智慧、直覺、神秘和敏捷的象徵，創造出融合東西方文化的獨特設計，展現智慧與藝術的交融。

其中「靈蛇春韻」限定紅蛇光澤封套，以精緻的紅色光澤象徵著新春的喜氣，蛇形紋理呈現出獨特的立體效果，光澤閃耀，無論在日光還是燈光下，都顯得格外璀璨。這款封套不僅是原版包裝的延伸，更是新春祝福的象徵，寓意著福氣、財運和好運的到來。

香水探索禮盒由Fornasetti全系列3款香水組成，分別是花香木質調的「禁忌之慾」、木質麝香調的「夢遊神域」以及綠意果香調的「翡翠森境」。禮盒內附贈3款不同造型的試香卡，由Fornasetti的謬思Lina Cavalieri臉孔詮釋各款香水不同嗅覺情緒。

另外推薦Fornasetti禁忌果實香氛蠟燭，「紅色」和「蘋果」在春節喜氣洋洋的氣氛下，代表著「喜氣」與「平安」。而在西方《聖經》伊甸園的故事中，蛇引誘夏娃摘下禁果，代表著夏娃對誘惑的無法抵抗以及對於知識的渴求。春節期間點燃這顆正紅色的香氛蠟燭，享受氣味的芬芳當下，喜氣及平安的雙重正面寓意能讓這個即將迎來的新年更加完美。

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