華泰名品城春節免消費抽COACH　走10分鐘到台灣燈會

▲華泰名品城推春節活動、打卡點吸人氣。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接2025金蛇年，GLORIA OUTLETS華泰名品城以創意懷舊電玩主題，打造走春場景與活動，還在大年初一至初三，推出免消費轉轉樂活動，讓民眾一毛免花就能拚千元購物金、COACH獨家禮，因應蛇年台灣燈會在桃園，還打出早上逛Outlet晚上走燈會口號，因為從青埔走到燈會只要10分鐘！

華泰名品城今年以經典的「貪食蛇」和「小精靈」為靈感，打造三大特色新春場景。一期「福樹迎春」以桃花、紅包和葫蘆等象徵吉祥的元素點綴，並設有霓虹貪食蛇打卡牆與銀柳許願亭，讓全家拍出滿滿年味的照片。二期廣場的「華燈光影轉運站」以燈籠與春聯裝飾，象徵步步高升與財運滾滾。三期的「四季如春蛇如意」則以巨型剪紙窗花和紅燈籠高掛，營造濃厚節慶氛圍。

而春節期間的多場互動活動，讓消費者在購物之餘也能試手氣，從1／29（初一）至1／31（初三），除了每日安排「祥獅躍樁大遊行」，讓消費者能看到醒獅表演、搭配震撼鼓陣與財神爺現身討吉祥外，下午3點至4點還有財神爺主持「蛇年好運轉轉樂」，參與者有機會贏得千元商品券、Coach獨家禮品與開運發財金等獎品。

此外，因應春節民眾出外走春，華泰名品城也與Xpark水族館聯手推出「青埔散策行程」，結合購物、美食與燈會體驗。Xpark推出的「光之海月」展區，讓人徜徉在光影與海洋的協奏曲中，園區則提供近80家品牌的優惠券，讓消費者白天購物、晚上漫步於台灣燈會的300多件藝術裝置中，享受豐富的年節行程。

針對消費者的年節採購需求，也推出吸睛單品，Michael Kors莓果色肩背包原價24,000元，折後價9,600元，等同4折；Pandora煙花爆竹手鏈原價5,380元，特價2,690元；Valentino粉膚色鉚釘包原價85,000元，特價38,903元，約打45折。

▲三井Outlet推多樣春節優惠。（圖／各業者提供）

迎接農曆新年，三井MITSUI OUTLET PARK推出「正月迎春祭」活動，即起至2／9期間，推出商品最低3折起，以及多項會員專屬優惠，包含消費回饋、紅包抽獎及滿額贈禮等，吸引大家去走春；禮客Outlet也推春節色應景特價商品，消費滿6,000元再送300元抵用券。



三井Outlet針對APP會員，從即起至1／19，單筆消費滿1萬元可獲得500點、滿3萬元可獲得1,800點、滿5萬元則可獲得3,500點，最高回饋率可達 7%，此外在1／25至2／2的春節連假期間，單筆消費滿3,000元，即享會員點數三倍贈。

除了消費回饋，各分店也推出不同的紅包及抽獎活動，增加新年氣氛。林口店於2／3起發放開工紅包，APP會員可領取消費滿2,000元折100元的限量抵用券，參與春節著色活動並完成指定任務，還有機會抽中吉比鮮釀1,000元餐券；台中港店則與台中廣天宮、南投草屯敦和宮等廟宇合作，於初一至初四提供APP會員領取過爐加持的限量「開運發財金」。

台南店1／23至1／27舉辦「千本引」日式抽獎，憑單筆500元發票即可參加，每日限量200份，打出「人人有獎」，最高獎項為萬元折價券；全檔期間消費滿3,000元，還可參加「高雄-大阪單人來回機票+國際盛會入場體驗」的抽獎，總價值約21,000元，APP會員在指定日期還可搶紅包，有機會獲得餐飲88元、物販288元的電子抵用券。

三井表示，消費者於指定日期內，APP 會員於館內單筆消費滿3,000元，即可兌換限量「熊抱哥幸運系列公仔」盲盒，公仔設計為熊抱哥抱著刻有「福」字的日式小判金幣。而春節期間也與插畫家「小高潮色計事務所」合作，設計一系列年節限定周邊商品，消費者於指定期間來館，並出示會員 APP 及不限金額消費發票，即可兌換獨家設計的開運紅包袋或春聯斗方等贈品。