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成功者都有的4種氣質　決定整個人是否有「高級感」

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▲工作,職場,開會。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲真正厲害的人都有一些氣場，是別人學不來的。（圖／pexels、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

世界上有千百種人，都具有不同的個性、舉止，往往這些是來自我們的生活體悟，還有本身的個性、應對事情的能力，然而有幾種特質是相當凸顯的，它能造就出一種氣質跟氣場，周邊的人會不自覺地產生信任、穩定感，而通常那類的人也相當沈穩，是成功者的氣勢，可從4個最明顯的氣質看出來。

▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

堅持的態度
近朱者赤近墨者黑，所處的環境對人的影響是很大的，跟哪一種人混，很高機率就是默默的被同化，真正厲害的人會選擇自己的環境，「德不孤，必有鄰」，但即使處於一個與他價值觀不同的世界，他也會堅持自己的態度跟想法，在不失去自我的情況下面對一切，或許其他人會對他有距離感，但那也可能是一種魅力。

▲▼ 上班族,員工,開會,上班,工作。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

大智若愚
有些人明明已經看透全局，卻能保持沈默，讓別人暢所欲言，表達想法，不急著反駁或批評，這樣的舉動是要擁有相當耐心的人才做得到，因為他知道你可能需要更多學習、體驗人生後，才會明瞭所有的本意，不說破，在關鍵時刻才出手，才真的是掌握一切的人，所以總透露著不急不徐的低調氣勢。

▲女性,旅行,散步 。（圖／unsplash）

明瞭人生的複利效應
複利的力量是很大的，但要把時間拉得更長，厲害的人理解「人生複利」的概念，今日的失敗都會化成明天的養分，只要心智夠堅強，整個人真的會越來越強，有勇氣前進、去做才是最重要的，所以無論在人生哪種階段，持續學習的氣質絕對在他身上。

▲工作,職場,面試,。（圖／pexels）

接受差異化
無論在社交場合或是在工作職場，厲害的人不會因為其他人跟他有差異化，就對對方有所不快，或產生自卑，以尊重為前提情況下，能減少不必要的誤會、情緒，甚至獲得更多，他們不會為了身材沒朋友好而自卑，也不會因為口拙的同事而感到惱怒、想欺負人，每個人都有每個人的特色，大方的態度是他們累積氣質的原因之一。

關鍵字：

氣質, 成功者, 自信, 特質, 魅力

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