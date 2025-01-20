大寒養生6個重點：注重頭頸保暖、晚上10點一定要入睡

▲大寒尤其要注意保暖。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

大寒（20日）報到，是24節氣中最後的一個，也是一年當中最冷的一天，大寒需注意保暖，尤其是頭、頸、腰腹和腳部，另外應於晚上10點前入睡，早晨適當延後起床，避免清晨低溫對身體的刺激。

#注意保暖，預防寒邪入侵

大寒時節天氣寒冷，寒邪容易侵入人體，導致感冒、關節疼痛或免疫力下降。建議注意頭、頸、腰腹及腳部的保暖，尤其是老年人和體質較弱者，外出時戴帽子、圍圍巾，回家後可用熱水泡腳促進血液循環。

#補腎固陽，調養元氣

冬季屬於「腎藏精」的季節，腎是人體的「先天之本」，此時補腎能增強免疫力，幫助身體抵禦寒冷。飲食上多吃補腎食物，如黑豆、黑芝麻、核桃、羊肉、栗子等。

#適當進補，滋陰潤燥

冬天氣候乾燥，應適當進補能補充身體的能量，同時為春天儲備精氣。適合大寒時節的補品包括紅棗、枸杞、山藥、蓮子等，能滋陰養血。燉湯或煮粥時加入這些食材是非常好的選擇。

#適量運動，活血暖身

寒冷天氣容易導致血液循環變差，適量運動能活血化瘀，提升身體的抗寒能力。選擇溫和的運動，如瑜伽、快走，避免大汗淋漓，以免汗出後著涼。運動時間宜選在陽光充足的白天。

#早睡晚起，順應陽氣

冬季陽氣閉藏，應減少外耗，養成早睡晚起的作息，讓身體充分享受冬季的休息節律，有助於儲存能量。每晚10點前入睡，早晨適當延後起床，避免清晨低溫對身體的刺激。

#調整心情，保持平和

寒冷的天氣容易導致情緒低落，保持心情平和、樂觀，有助於調整內分泌，提升免疫力。建議多與親友交流，或者進行自己喜歡的活動來放鬆心情，避免過度疲勞或情緒起伏過大。