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楊謹華「襯衫下什麼都沒穿」秀超狂美腿　公開最強飲控、每餐只吃8分飽

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楊謹華真的是極品身材「襯衫下什麼都沒穿」秀超狂美腿！公開「6點後不吃任何東西」的最強飲控術！

▲楊謹華近日街拍美照掀起熱議。（圖／取自楊謹華IG）

圖文／CTWANT 

女神楊謹華再次讓人驚艷！近日，她一組夜晚拍攝的街拍美照在網路上掀起熱議，照片中，她穿著寬鬆白襯衫搭配黑色皮外套，完美詮釋「下衣失蹤」穿搭，搭配黑色絲襪和尖頭高跟鞋，超狂美腿完全搶鏡，展現出她驕傲的纖細曲線！

楊謹華真的是極品身材「襯衫下什麼都沒穿」秀超狂美腿！公開「6點後不吃任何東西」的最強飲控術！

▲楊謹華下衣失蹤穿搭法秀超狂美腿！（圖／取自楊謹華IG）

除了時尚品味，楊謹華維持完美體態的秘訣也引起熱烈討論，她多年來奉行「268間歇性飲控法」，一天僅吃兩餐，且晚餐必須在下午六點前解決，並堅持每餐只吃八分飽；不僅如此，她更在餐後飲用自己調製的蔬果汁，例如胡蘿蔔、檸檬、蘋果等原料，幫助代謝及維持光滑肌膚。

楊謹華真的是極品身材「襯衫下什麼都沒穿」秀超狂美腿！公開「6點後不吃任何東西」的最強飲控術！

▲楊謹華多年來奉行「268間歇性飲控法」。（圖／取自楊謹華IG）

運動方面，楊謹華愛挑戰多種形式運動，包括跳繩、瑜伽、游泳等，不僅鍛煉曲線，還能帶來心情愉悅的效果，她強調，規律的飲食加上運動才是保持身材的雙重保障。

冬季身體保養小Tips

有了好身材，要穿上像楊謹華這樣的露肌感穿扮，當然也需要漂亮的肌膚來相襯！冬季肌膚容易乾燥缺水，身體保養有幾個簡單但有效的小技巧必學。

水溫控制：冬天洗澡時，水溫不可過熱，建議保持在37°C左右，避免過高的水溫帶走肌膚天然油脂，導致乾燥。

洗澡後保濕黃金時間：沐浴後的3分鐘內是鎖水的黃金時間，這時候應立刻擦上滋潤型的乳液或乳霜，幫助肌膚迅速鎖住水分。

按摩吸收：塗抹乳液時可以搭配輕柔按摩，讓產品更好地滲透，同時促進血液循環，有助於肌膚保持柔嫩光澤。

注意使用產品的潤澤度：冬季乾燥時，選擇具高效保濕成分的乳霜是關鍵，並可搭配美容油（如羊毛脂油或瑪魯拉油）加強，可提升乳霜的滋潤度與延展性，有效對抗粗糙和缺水問題，讓肌膚更加柔滑亮澤。

小編推薦冬季必收身體保養產品

醉象瑪魯拉奢華美顏油

以100%純淨初榨的瑪魯拉果油製成，富含Omega6和9脂肪酸，質地輕盈，能快速滲透肌膚，這款美容油不僅適合臉部，也能用於身體，混入乳霜後，尤其在冬季能有效對抗乾燥和粗糙。

楊謹華真的是極品身材「襯衫下什麼都沒穿」秀超狂美腿！公開「6點後不吃任何東西」的最強飲控術！

▲醉象瑪魯拉奢華美顏油30ml／2,450元。（圖／吳雅鈴攝）

SABON盛宴橄欖身體修護霜

是首款專櫃級的積雪草身體乳，適用於各種膚質，尤其對敏感肌膚展現了修護功效，即使是敏弱肌也能安心呵護，為肌膚帶來由內而外的穩定與健康。

楊謹華真的是極品身材「襯衫下什麼都沒穿」秀超狂美腿！公開「6點後不吃任何東西」的最強飲控術！

▲SABON盛宴橄欖身體修護霜200ml／1,580元。（圖／品牌提供）

Kiehl’s冰河身體修護嫩膚霜

專為乾燥肌打造，主打3秒快速吸收且不黏膩，提供72小時長效保濕效果，蘊含冰河醣蛋白、角鯊烷等高效保濕成分，不僅能深層滋潤，還能避免水分流失；無論是厚重冬衣還是貼身運動服，都不會有任何黏膩感。

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▲Kiehl’s冰河身體修護嫩膚霜250ml／1,980元。（圖／品牌提供）

LANOCRÈME蘭儂羊毛脂全效修護油

這款來自紐西蘭的天然美容油，以100%天然羊毛脂為核心，結合玫瑰天竺葵油和白芒花籽油等多種植物油，不僅滋潤好吸收，還能提供深層保濕與修護，很適合混入乳液使用，加強乾燥、粗糙的部位如手肘和膝蓋。

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▲LANOCRÈME蘭儂羊毛脂全效修護油50ml／410元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
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關鍵字：

周刊王, 楊謹華, 保養

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