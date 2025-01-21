說流行／香奈兒新面孔是她！星二代絕美演繹春夏前導、話題菱格紋包一次看

記者鮑璿安／綜合報導

香奈兒（CHANEL ）日前曝光2025 春夏前導系列形象廣告，美國創作歌手格蕾西亞柏拉罕（Gracie Abrams）成為這次的示範對象，而她換上新季多款造型出鏡，以90年代西岸活力為主軸展現專屬於她的甜酷基調，與品牌風格不謀而合，此次的重點包款配件也正式公開，在她加持下更顯新生代偶像魅力！





▲這位香奈兒新面孔Gracie Abrams是來自美國的創作歌手 。（圖／品牌提供）

這位香奈兒新面孔Gracie Abrams是來自美國的創作歌手，身為星二代的她，父親是好萊塢名導J.J. 亞伯拉罕，然而她仍選擇走出自己的路，8歲就開始創作，歌唱實力連Taylor Swift 都給予肯定，以動人音樂引領流行，而香奈兒一向挖掘頗有潛力的新星，在她成為品牌大使之前，過去曾穿著香奈兒服飾出席葛萊美獎（Grammy Awards）、大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）等盛會，雙方最新合作則是這次的2025 春夏前導系列形象廣告。值得一提的是Gracie Abrams的亞洲巡迴演唱會《Gracie Abrams: The Secret of Us Tour》也即將在今年 4 月 17 日來到台北，已經進入倒數階段，如同一場夢幻聯動。





▲2025 春夏前導系列形象廣告請到攝影師 Craig McDean 掌鏡 。（圖／品牌提供）



2025 春夏前導系列形象廣告請到攝影師 Craig McDean 掌鏡，並由蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）擔任藝術指導，結合攝影、音樂及電影，展現充滿現代風情的女性之美，細膩詮釋香奈兒的獨有宇宙。在簡潔的黑白視角之下，Gracie Abrams是鏡頭的唯一主角，身穿系列服飾詮釋復古和新潮時代的經典魅力，在重點造型之中，她換上了斜紋軟呢棒球外套搭配百慕達短褲，具有男孩風的內捲短髮和棒球帽，洗禮出截然不同的香奈兒女孩態度。而各色的斜紋軟呢套裝搭配上山茶花裝飾、分量感珍珠項鏈、標誌性的雙色跟鞋，一系列品牌經典元素呈現在全新設計中，精緻而不失俏皮地迎接春夏來到。

小香迷們引頸期盼的包款配件方面，今季出現多款黑白滾邊線條的菱格紋口蓋包，顯得更加都會俐落；皮穿鍊肩背包則一一染上了春夏氣息的馬卡龍配色，檸檬黃、淡粉色交織呼應，能夠貫穿日常造型打造出繽紛活力。





▲黑色菱格紋飾以白色滾邊肩背包 NTD211,500；黃色菱格紋雙C LOGO皮革肩背包 NTD180,500；粉色菱格紋提把肩背包 NTD211,500； 黑白雙色後繫帶高跟鞋 NTD43,800；淡粉色皮革飾以蝴蝶結涼鞋 NTD45,600。（圖／品牌提供）

與此同時，Bottega Veneta 2025年農曆新年形象廣告來到湖南省瀏陽市取景，以夜空為幕象徵點亮新年，由曾與導演王家衛合作過《春光乍泄》的知名攝影師及平面設計師夏永康掌鏡，以電影般的迷人視角展開故事。舒淇身穿圖騰亮片洋裝，手拿Andiamo Clutch包款，持續發揮她美神顏值，更與楊祐寧對視一笑，畫面十分輕鬆愜意。為慶賀農曆蛇年到來，新春臻選系列在品牌皮革編織工藝之上注入靈感，帶來了創意感十足的蛇形提把Tosca包款，將小蛇的紅舌頭俏皮呈現在包款提把；另也有綴有玉球裝飾的Tosca包款，寓意純潔高雅、吉祥如意。





▲BOTTEGA VENETA 新春系列形象廣告，舒淇、楊祐寧出鏡 。（圖／品牌提供）