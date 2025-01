說流行／香奈兒新面孔是她！星二代絕美演繹春夏前導、話題菱格紋包一次看

記者鮑璿安/綜合報導

香奈兒(CHANEL )日前曝光2025 春夏前導系列形象廣告,美國創作歌手格蕾西亞柏拉罕(Gracie Abrams)成為這次的示範對象,而她換上新季多款造型出鏡,以90年代西岸活力為主軸展現專屬於她的甜酷基調,與品牌風格不謀而合,此次的重點包款配件也正式公開,在她加持下更顯新生代偶像魅力!





▲這位香奈兒新面孔Gracie Abrams是來自美國的創作歌手 。(圖/品牌提供)

這位香奈兒新面孔Gracie Abrams是來自美國的創作歌手,身為星二代的她,父親是好萊塢名導J.J. 亞伯拉罕,然而她仍選擇走出自己的路,8歲就開始創作,歌唱實力連Taylor Swift 都給予肯定,以動人音樂引領流行,而香奈兒一向挖掘頗有潛力的新星,在她成為品牌大使之前,過去曾穿著香奈兒服飾出席葛萊美獎(Grammy Awards)、大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)等盛會,雙方最新合作則是這次的2025 春夏前導系列形象廣告。值得一提的是Gracie Abrams的亞洲巡迴演唱會《Gracie Abrams: The Secret of Us Tour》也即將在今年 4 月 17 日來到台北,已經進入倒數階段,如同一場夢幻聯動。





▲2025 春夏前導系列形象廣告請到攝影師 Craig McDean 掌鏡 。(圖/品牌提供)



2025 春夏前導系列形象廣告請到攝影師 Craig McDean 掌鏡,並由蘇菲亞柯波拉(Sofia Coppola)擔任藝術指導,結合攝影、音樂及電影,展現充滿現代風情的女性之美,細膩詮釋香奈兒的獨有宇宙。在簡潔的黑白視角之下,Gracie Abrams是鏡頭的唯一主角,身穿系列服飾詮釋復古和新潮時代的經典魅力,在重點造型之中,她換上了斜紋軟呢棒球外套搭配百慕達短褲,具有男孩風的內捲短髮和棒球帽,洗禮出截然不同的香奈兒女孩態度。而各色的斜紋軟呢套裝搭配上山茶花裝飾、分量感珍珠項鏈、標誌性的雙色跟鞋,一系列品牌經典元素呈現在全新設計中,精緻而不失俏皮地迎接春夏來到。

小香迷們引頸期盼的包款配件方面,今季出現多款黑白滾邊線條的菱格紋口蓋包,顯得更加都會俐落;皮穿鍊肩背包則一一染上了春夏氣息的馬卡龍配色,檸檬黃、淡粉色交織呼應,能夠貫穿日常造型打造出繽紛活力。





▲黑色菱格紋飾以白色滾邊肩背包 NTD211,500;黃色菱格紋雙C LOGO皮革肩背包 NTD180,500;粉色菱格紋提把肩背包 NTD211,500; 黑白雙色後繫帶高跟鞋 NTD43,800;淡粉色皮革飾以蝴蝶結涼鞋 NTD45,600。(圖/品牌提供)

與此同時,Bottega Veneta 2025年農曆新年形象廣告來到湖南省瀏陽市取景,以夜空為幕象徵點亮新年,由曾與導演王家衛合作過《春光乍泄》的知名攝影師及平面設計師夏永康掌鏡,以電影般的迷人視角展開故事。舒淇身穿圖騰亮片洋裝,手拿Andiamo Clutch包款,持續發揮她美神顏值,更與楊祐寧對視一笑,畫面十分輕鬆愜意。為慶賀農曆蛇年到來,新春臻選系列在品牌皮革編織工藝之上注入靈感,帶來了創意感十足的蛇形提把Tosca包款,將小蛇的紅舌頭俏皮呈現在包款提把;另也有綴有玉球裝飾的Tosca包款,寓意純潔高雅、吉祥如意。





▲BOTTEGA VENETA 新春系列形象廣告,舒淇、楊祐寧出鏡 。(圖/品牌提供)