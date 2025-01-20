米蘭男裝周／金秀賢、金泰梨高顏值看秀！PRADA狂野皮草改寫男士性感

記者鮑璿安／台北報導

2025秋冬米蘭男裝周的重點，Prada 2025秋冬系列男裝秀盛大展開，本季依然是由 Miuccia Prada 及Raf Simons 設計師雙人檔組合共同設計，以探索人類的本能為開端，運用充滿野性的皮草元素造型揭開序幕。而金秀賢、金泰梨、TWICE成員Sana（湊崎紗夏）作為秀場嘉賓，是鎂光燈矚目的焦點。





▲金秀賢、金泰梨、TWICE成員Sana（湊崎紗夏）作為秀場嘉賓 。（圖／品牌提供）





▲馬龍（左）、李現。（圖／品牌提供）

金秀賢本次換上仿舊質感的皮革大衣與帽T現身，看起來一派輕鬆休閒，而金泰梨綁起俐落包頭髮型，也演繹了同一風格的皮革套裝，巧妙彰顯修長比例。Sana這次運用麂皮外套、短連身裙的性感搭配，露出一雙筆直美腿，非常高人氣。

PRADA 2025 秋冬系列男裝秀名為「UNBROKEN INSTINCTS」，為探索人類天性與原始本能，將其作為人類根本創造力的工具，秀場空間也留有訊息，由AMO 設計的展覽空間將Prada藝術基金會Deposito場內改造成另種對對比的全新探索。原始工業金屬結構與最初由設計師Catherine Martin設計的地毯相互碰撞，冰冷與溫馨相融合，每種元素的存在相互影響，喚醒人與人相聚時刻的美好。

本季也試圖打破習慣已久的穿著方式，大衣的比重非常高，但各有精彩之處，不難發現皮草元素大量充斥在秋冬衣櫥之中，在西部牛仔的恣意狂放和PRADA一貫的浪漫基調之中取得了平衡，試圖呼應原始的本能直覺，像是羽絨衣特別打造出雙層構造的疊搭法，毛皮則隨意披掛在大衣肩線之上，呈現獨特的翻領剪裁。當中也可見格紋元素、品牌所擅長的衝突色彩碰撞，又以內搭之中的印花設計，融入一絲女性化基調，翻玩並細膩重塑冬裝的結構。模特兒除了拎上大尺寸的bucket bag 之外，也搭配各種材質的切爾西靴，賦予狂野中的精緻正式感。

▲韓星李俊昊則受邀出席Berluti於巴黎時裝周舉辦的全新系列發佈會 。（圖／品牌提供）



同時，韓星李俊昊則受邀出席Berluti於巴黎時裝周舉辦的全新系列發佈會，並參與品牌130週年的慶祝活動，日前他以一身Berluti服飾現身仁川機場出發前往巴黎，穿上綠色Patina飛行夾克、羊毛高領毛衣、Alessandro長褲和經典Nero grigio色 Capri靴子，並搭配一個柔軟棕色scritto皮革Overnight手提包，完美演繹出紳士的差旅造型。