fb ig video ETtoday search mobile

米蘭男裝周／金秀賢、金泰梨高顏值看秀！PRADA狂野皮草改寫男士性感

>

記者鮑璿安／台北報導

2025秋冬米蘭男裝周的重點，Prada 2025秋冬系列男裝秀盛大展開，本季依然是由 Miuccia Prada 及Raf Simons 設計師雙人檔組合共同設計，以探索人類的本能為開端，運用充滿野性的皮草元素造型揭開序幕。而金秀賢、金泰梨、TWICE成員Sana（湊崎紗夏）作為秀場嘉賓，是鎂光燈矚目的焦點。

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲金秀賢、金泰梨、TWICE成員Sana（湊崎紗夏）作為秀場嘉賓 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲馬龍（左）、李現。（圖／品牌提供）

金秀賢本次換上仿舊質感的皮革大衣與帽T現身，看起來一派輕鬆休閒，而金泰梨綁起俐落包頭髮型，也演繹了同一風格的皮革套裝，巧妙彰顯修長比例。Sana這次運用麂皮外套、短連身裙的性感搭配，露出一雙筆直美腿，非常高人氣。

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

PRADA 2025 秋冬系列男裝秀名為「UNBROKEN INSTINCTS」，為探索人類天性與原始本能，將其作為人類根本創造力的工具，秀場空間也留有訊息，由AMO 設計的展覽空間將Prada藝術基金會Deposito場內改造成另種對對比的全新探索。原始工業金屬結構與最初由設計師Catherine Martin設計的地毯相互碰撞，冰冷與溫馨相融合，每種元素的存在相互影響，喚醒人與人相聚時刻的美好。

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

本季也試圖打破習慣已久的穿著方式，大衣的比重非常高，但各有精彩之處，不難發現皮草元素大量充斥在秋冬衣櫥之中，在西部牛仔的恣意狂放和PRADA一貫的浪漫基調之中取得了平衡，試圖呼應原始的本能直覺，像是羽絨衣特別打造出雙層構造的疊搭法，毛皮則隨意披掛在大衣肩線之上，呈現獨特的翻領剪裁。當中也可見格紋元素、品牌所擅長的衝突色彩碰撞，又以內搭之中的印花設計，融入一絲女性化基調，翻玩並細膩重塑冬裝的結構。模特兒除了拎上大尺寸的bucket bag 之外，也搭配各種材質的切爾西靴，賦予狂野中的精緻正式感。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲韓星李俊昊則受邀出席Berluti於巴黎時裝周舉辦的全新系列發佈會 。（圖／品牌提供）

同時，韓星李俊昊則受邀出席Berluti於巴黎時裝周舉辦的全新系列發佈會，並參與品牌130週年的慶祝活動，日前他以一身Berluti服飾現身仁川機場出發前往巴黎，穿上綠色Patina飛行夾克、羊毛高領毛衣、Alessandro長褲和經典Nero grigio色 Capri靴子，並搭配一個柔軟棕色scritto皮革Overnight手提包，完美演繹出紳士的差旅造型。

關鍵字：

米蘭男裝周, 男裝, Prada, 秋冬, 獨特

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

讓老婆摸麻將決定紅包金額　老公慘噴7萬...換自己摸85元

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

ONE BOY機能衣「付錢等兩個月拿不到貨」　消費者怒斥詐騙

ONE BOY機能衣「付錢等兩個月拿不到貨」　消費者怒斥詐騙

蔡秀彬短髮髮型推薦！一刀切太美　根本高顴骨最佳範本

蔡秀彬短髮髮型推薦！一刀切太美　根本高顴骨最佳範本

星巴克今起推「大杯以上買一送一」　連續兩天爽賺一杯

星巴克今起推「大杯以上買一送一」　連續兩天爽賺一杯

宋慧喬小男孩造型洩非凡身家　外套27萬、AP錶逾316萬 UNIQLO新年節折扣開跑390元換新衣！還有「台灣年菜T恤」超應景 成功者都有的4種氣質　決定整個人是否有「高級感」 鞋櫃爆了也要買！2025話題球鞋盤點　PUMA賽車鞋、鬼塚虎Y3K潮流必跟上 金秀賢拎Prada包「全黑機場時尚」帥翻！金泰梨男孩風短髮搭大包超萌 45歲周杰倫又帥又潮！軍裝外套配針織背心輕鬆穿出少年感 張韶涵「錶王」收藏再+1　133萬綠面方錶優雅上手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面