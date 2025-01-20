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2025春夏指彩三大趨勢：摩卡慕斯、晨露花園秀出繽紛浪漫

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

Pantone色彩研究所在2025年選擇了「Mocha Mousse 摩卡慕斯」，這款讓人聯想到巧克力和咖啡的美味品質，溫暖、質感豐富的精緻棕色調做為2025年度代表色，代表著我們對舒適日常與自我時刻的渴望。除此之外，OPI Taiwan資深美甲師Mandy，也以2025春夏流行主題色調，打造花園、透明空氣感粉彩2款趨勢美甲，用美美的指尖開啟美好的一年。

＃摩卡慕斯

▲▼ 。（圖／品牌）

具有溫柔暖意的棕色調，讓人不禁聯想到冬日手握的溫暖可可，或是一杯熱騰騰的奶茶拿鐵，是非常具有療癒感的色調，當然，也會是2025持續一整年的潮流色選。

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指甲,美甲,OPI,DIOR,指甲油。（圖／品牌提供）

＃晨露花園

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青綠色、黃色、粉嫩珊瑚色等，對比鮮明的花園系色彩，以暈染、混色、疊擦、點綴，打造充滿生命力的回春大地的時刻，所有抽象綠意與花卉在指尖上傾巢而出。

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指甲,美甲,OPI,DIOR,指甲油。（圖／品牌提供）

＃奇幻夢境

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以代表著春日清新空氣、花卉之藍紫色系粉彩，與帶有虛擬奇幻感、細緻的偏光亮片所構成，利用暈染技巧打造彷彿進入超自然科幻夢境、如水晶礦石般的清透夢幻風格，是今年春夏不可錯過的指尖造型。

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指甲,美甲,OPI,DIOR,指甲油。（圖／品牌提供）
 

關鍵字：

指甲, 美甲, OPI, DIOR, 指甲油

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