舒華性感演繹DIESEL！早春爆款「1DR」丹寧迷你包、辣妹鏤空裝必收

記者鮑璿安／綜合報導

來自義大利的丹寧褲品牌DIESEL在Y2K趨勢影響之下翻紅，去年2024年12月份重回台灣開設專門店，而最新發表的2025 早春系列也登陸，帶來一系列熱門單品，除了熱賣「1DR」進化為更燒的丹寧迷你款式，也有仿舊元素大包值得入手。





▲舒華、Karina穿著義大利品牌DIESEL。（圖／品牌提供）

DIESEL創意總監Glenn Martens以鮮明的設計語言引領品牌，他對本季的構想是「無論是正裝還是休閒；丹寧單品亦或是Trompe l’oeil錯視印花；還是貼身私密或是日常外穿的全新內衣單品；DIESEL旨在打破枷鎖，另辟蹊徑——這既是For Successful Living」。受到許多韓星演繹一炮而紅的鏤空D字單品，在本季持續進化，打造出科技感強烈的液態金屬光澤、水洗仿舊質感。這季則攜手柏林紋身藝術家Sagflap特別創作的印花，襯衫上的花卉印花與破損牛仔裙在優雅與叛逆間玩味平衡，褪色丹寧的針織拉鍊開衫，機能風大口袋背心和連衣裙成為看點。





▲DIESEL熱銷包款之一「1DR」。（圖／品牌提供）





▲Charm-D肩背包。（圖／品牌提供）



DIESEL熱銷包款之一「1DR」，是許多人認識品牌的起點，這一季推出了縮小尺寸的丹寧款式，標誌性D Logo依舊醒目點綴其中；另也推出了Charm-D肩背包，採用丹寧拼接菱格紋，DIESEL垂墜串飾裝點包身。品牌也帶來單筆消費滿20,000送Dolores桃樂絲 X DIESEL 聯名公仔鑰匙圈，單筆消費滿35,000送品牌攜帶式音響。







▲蕾哈娜、Dara拎BALMAIN未來感手袋JOLIE MADAME 。（圖／品牌提供）

同時，BALMAIN發表2025早春系列，設計總監 Olivier Rousteing譜寫出以愛為核心的情書，不光將柔和筆觸注入服飾概念中，連帶科技感的包款也充滿話題，為致敬品牌創始人Pierre Balmain 先生的經典設計標誌，無論是戰後的高級時裝標籤還是開創性的「Jolie Madame」剪裁，都在本系列中被重新詮釋，BALMAIN 標誌性的強大肩線當然是亮點，另外也帶來了雙領錯視百褶洋裝、JOLIE MADAME菱格紋絎縫包等一系列科技感的單品，充滿對未知世界的探索。蕾哈娜日前也在私服造型中拎上JOLIE MADAME，以一身輕便西裝外套進行搭配，格外吸睛。