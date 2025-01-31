fb ig video ETtoday search mobile

輕奢錶入門首選推薦！CITIZEN聯名田馥甄藏巧思　Swatch蛇年款色彩超搶眼

>

預算千元起收、腕錶入門首選！輕奢錶款推薦：CITIZEN推田馥甄聯名款、藏細節巧思…Swatch蛇年款色彩超搶眼

▲預算千元起輕奢錶款推薦。（圖／CITIZEN、MIDO提供）

圖文／CTWANT

腕錶除了有實用性外，也是一種品味象徵，不過對於荷包羞澀的人來說，可以先從價格平實的風格款式入手，一樣能展現獨特個人風格。預算從千元起～4萬內的輕奢錶款推薦，近期想要購入腕錶必筆記！

CITIZEN 推夢幻櫻花粉光動能全球電波時計錶款EC1193-55X

以細膩工藝與日系優雅風格見長的CITIZEN，推出台灣限定款的光動能全球電波時計錶款EC1193-55X，以簡潔的粉色三針錶盤搭配Sakura pink櫻花粉紅金錶殼錶帶，代言人田馥甄也以一身靛藍色洋裝來搭配，呈現簡約優雅的百搭造型。

預算千元起收、腕錶入門首選！輕奢錶款推薦：CITIZEN推田馥甄聯名款、藏細節巧思…Swatch蛇年款色彩超搶眼

▲台灣限定款的光動能全球電波時計錶款EC1193-55X。（圖／品牌提供）

12點鐘採用羅馬數字時標，並與立體時標交錯排列，單數時間位置更改以菱形搭配纖長的花瓣型墜飾，創造細節變化，纖細的水滴造型錶殼則與圓潤的日期窗相映，展現細膩質感，加上TPE台北時區的星芒圖騰，打造台灣限定款紀念意義。以親膚的鈦金屬打造，重量僅為不到兩顆馬卡龍重的36公克，配戴起來更輕盈無負擔。

預算千元起收、腕錶入門首選！輕奢錶款推薦：CITIZEN推田馥甄聯名款、藏細節巧思…Swatch蛇年款色彩超搶眼

▲CITIZEN光動能全球電波時計錶款EC1193-55X（台灣限定款）／30,900元。（圖／品牌提供）

CITIZEN攜手田馥甄「甄星閃耀聯名款」EW2428-59L

除了夢幻的櫻花錶之外，CITIZEN也與田馥甄攜手推出高雅迷人的「甄星閃耀聯名款」EW2428-59L，粉絲們真的要收。以冬季晴朗的星空為設計主題，並由田馥甄欽點配色，內斂沉穩的消光灰錶殼錶帶，以及帶有靜謐氛圍的深藍色錶盤，搭配銀色時標、指針、和有如琴譜般的同心圓，灑落的星芒綴飾與鑲嵌8點鐘處的鑽石，閃耀璀璨星光。還藏有細節巧思，與田馥甄的生日呼應，點綴於3點30分鐘處的金色光芒刻度以及雷雕於背底蓋的簽名，賦予聯名款獨特紀念意義。

預算千元起收、腕錶入門首選！輕奢錶款推薦：CITIZEN推田馥甄聯名款、藏細節巧思…Swatch蛇年款色彩超搶眼

▲CITIZEN「甄星閃耀聯名款」EW2428-59L／20,800元。（圖／品牌提供）

Swatch 全新蛇年腕錶，色彩搶眼、千元價入門

當然，有萬元入手的CITIZEN，也不能不提千元入門的Swatch，這次也非常應景推出蛇年款式，設計呈現鮮明色彩與獨特細節。

預算千元起收、腕錶入門首選！輕奢錶款推薦：CITIZEN推田馥甄聯名款、藏細節巧思…Swatch蛇年款色彩超搶眼

▲Swatch蛇年款式。（圖／品牌提供）

擁有大錶徑的BIG BOLD BIOSOURCED腕錶象徵轉變的美與力量，深藍色背景上盤旋的蛇形猶如水墨畫的精細筆觸，以流暢、精準且堅定不移的自信前行。畢竟，BIG BOLD腕錶是專為敢於與眾不同、不拘一格並自信十足，喜歡生活充滿驚喜的人士而設計。另一款線條優美的金色SKIN IRONY腕錶，無論休閒裝扮或正式穿搭，其超薄錶殼可輕鬆融入各種造型。織物錶帶飾有精緻的竹子與蛇形圖案，傳遞出成長與適應力的精神，佩戴超薄腕錶帶來的自在讓個性更加閃耀。

預算千元起收、腕錶入門首選！輕奢錶款推薦：CITIZEN推田馥甄聯名款、藏細節巧思…Swatch蛇年款色彩超搶眼

▲Swatch BLUE AND GOLDEN LITHE DANCER 腕錶／4,150元，GOLDEN RED BAMBOO腕錶／6,250元。（圖／品牌提供）

MIDO Multifort先鋒系列，洗鍊的現代美學

MIDO Multifort先鋒系列，以復古圓弧方形設計重塑經典，這款Multifort TV 35則以洗鍊的不鏽鋼錶帶設計呈現，象徵堅實守護與溫暖陪伴，優雅的外型結合小巧尺寸，融合經典元素與現代美學。

預算千元起收、腕錶入門首選！輕奢錶款推薦：CITIZEN推田馥甄聯名款、藏細節巧思…Swatch蛇年款色彩超搶眼

▲MIDO Multifort TV 35／37,500元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
超心動！蛇年限定包盤點：Delvaux、BVLGARI、Ferragamo…女神金世正同款可愛滿分
星巴克「貓咪杯套」終於補貨回歸！網友揭門市隱藏搶購秘訣：記得直接問店員！
原始連結

關鍵字：

周刊王, 腕錶, CITIZEN, Swatch, MIDO

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

貝克漢夫婦女兒寵上天　13歲千金戴梵克雅寶、卡地亞經典珠寶

貝克漢夫婦女兒寵上天　13歲千金戴梵克雅寶、卡地亞經典珠寶

5個指標顯示「其實你現在很幸福」　不知道太可惜

5個指標顯示「其實你現在很幸福」　不知道太可惜

出門前洗頭竟是錯！專家曝「最佳洗頭時機」　延長頭皮潔淨時間

出門前洗頭竟是錯！專家曝「最佳洗頭時機」　延長頭皮潔淨時間

最愛「訊息放著不回」星座Top 3 ！第一名超拖延　其實根本沒在忙 2025 SOGO大巨蛋、南港LaLaport來了！還有最大間星巴克將登場 沖繩「侏羅紀公園JUNGLIA」終於要開了！坐越野裝甲車被恐龍追太刺激 第一眼看到女人還畫筆？超準心測知道你現在處境 《單身即地獄4》陸俊書反差感令人心動！他的7件事一次看　短髮也超帥 過年必追5大超火韓劇！現在撥打的電話、淚之女王劇情緊湊又浪漫 營養師教你8招停止內耗　「好好睡覺」比補充B群還管用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面