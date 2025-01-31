輕奢錶入門首選推薦！CITIZEN聯名田馥甄藏巧思　Swatch蛇年款色彩超搶眼

▲預算千元起輕奢錶款推薦。（圖／CITIZEN、MIDO提供）

圖文／CTWANT

腕錶除了有實用性外，也是一種品味象徵，不過對於荷包羞澀的人來說，可以先從價格平實的風格款式入手，一樣能展現獨特個人風格。預算從千元起～4萬內的輕奢錶款推薦，近期想要購入腕錶必筆記！

CITIZEN 推夢幻櫻花粉光動能全球電波時計錶款EC1193-55X

以細膩工藝與日系優雅風格見長的CITIZEN，推出台灣限定款的光動能全球電波時計錶款EC1193-55X，以簡潔的粉色三針錶盤搭配Sakura pink櫻花粉紅金錶殼錶帶，代言人田馥甄也以一身靛藍色洋裝來搭配，呈現簡約優雅的百搭造型。

▲台灣限定款的光動能全球電波時計錶款EC1193-55X。（圖／品牌提供）

12點鐘採用羅馬數字時標，並與立體時標交錯排列，單數時間位置更改以菱形搭配纖長的花瓣型墜飾，創造細節變化，纖細的水滴造型錶殼則與圓潤的日期窗相映，展現細膩質感，加上TPE台北時區的星芒圖騰，打造台灣限定款紀念意義。以親膚的鈦金屬打造，重量僅為不到兩顆馬卡龍重的36公克，配戴起來更輕盈無負擔。

▲CITIZEN光動能全球電波時計錶款EC1193-55X（台灣限定款）／30,900元。（圖／品牌提供）

CITIZEN攜手田馥甄「甄星閃耀聯名款」EW2428-59L

除了夢幻的櫻花錶之外，CITIZEN也與田馥甄攜手推出高雅迷人的「甄星閃耀聯名款」EW2428-59L，粉絲們真的要收。以冬季晴朗的星空為設計主題，並由田馥甄欽點配色，內斂沉穩的消光灰錶殼錶帶，以及帶有靜謐氛圍的深藍色錶盤，搭配銀色時標、指針、和有如琴譜般的同心圓，灑落的星芒綴飾與鑲嵌8點鐘處的鑽石，閃耀璀璨星光。還藏有細節巧思，與田馥甄的生日呼應，點綴於3點30分鐘處的金色光芒刻度以及雷雕於背底蓋的簽名，賦予聯名款獨特紀念意義。

▲CITIZEN「甄星閃耀聯名款」EW2428-59L／20,800元。（圖／品牌提供）

Swatch 全新蛇年腕錶，色彩搶眼、千元價入門

當然，有萬元入手的CITIZEN，也不能不提千元入門的Swatch，這次也非常應景推出蛇年款式，設計呈現鮮明色彩與獨特細節。

▲Swatch蛇年款式。（圖／品牌提供）

擁有大錶徑的BIG BOLD BIOSOURCED腕錶象徵轉變的美與力量，深藍色背景上盤旋的蛇形猶如水墨畫的精細筆觸，以流暢、精準且堅定不移的自信前行。畢竟，BIG BOLD腕錶是專為敢於與眾不同、不拘一格並自信十足，喜歡生活充滿驚喜的人士而設計。另一款線條優美的金色SKIN IRONY腕錶，無論休閒裝扮或正式穿搭，其超薄錶殼可輕鬆融入各種造型。織物錶帶飾有精緻的竹子與蛇形圖案，傳遞出成長與適應力的精神，佩戴超薄腕錶帶來的自在讓個性更加閃耀。

▲Swatch BLUE AND GOLDEN LITHE DANCER 腕錶／4,150元，GOLDEN RED BAMBOO腕錶／6,250元。（圖／品牌提供）

MIDO Multifort先鋒系列，洗鍊的現代美學

MIDO Multifort先鋒系列，以復古圓弧方形設計重塑經典，這款Multifort TV 35則以洗鍊的不鏽鋼錶帶設計呈現，象徵堅實守護與溫暖陪伴，優雅的外型結合小巧尺寸，融合經典元素與現代美學。

▲MIDO Multifort TV 35／37,500元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀

▸ 超心動！蛇年限定包盤點：Delvaux、BVLGARI、Ferragamo…女神金世正同款可愛滿分

▸ 星巴克「貓咪杯套」終於補貨回歸！網友揭門市隱藏搶購秘訣：記得直接問店員！

▸ 原始連結